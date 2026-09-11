Loạt siêu dự án khởi công, TPHCM cần gấp hơn 150.000 lao động xây dựng

TPO - Việc đồng loạt triển khai nhiều dự án đầu tư công quy mô lớn đang tạo sức ép đáng kể lên thị trường lao động xây dựng tại TPHCM. Thành phố hiện ghi nhận nhu cầu tuyển dụng hơn 150.000 vị trí từ các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này.

Trong thời gian qua, TPHCM liên tục khởi công, đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực như xây dựng dân dụng, phát triển hạ tầng và chỉnh trang đô thị. Tuy nhiên, tốc độ triển khai dự án nhanh cũng kéo theo nhu cầu nhân lực tăng mạnh, trong khi nguồn cung lao động chưa đáp ứng kịp.

Công nhân ‘đội nắng’ hơn 40 độ đẩy nhanh tiến độ đường Vành đai 3 TPHCM. Ảnh: Hương Chi

Thông tin tại buổi họp báo kinh tế - xã hội chiều 10/9, Sở Nội vụ TPHCM cho biết ngành xây dựng đang xuất hiện tình trạng thiếu nhân lực cục bộ. Đặc thù công việc nặng nhọc, điều kiện làm việc tương đối vất vả được xác định là một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp khó tuyển và duy trì lực lượng lao động ổn định.

Đáng chú ý, nhóm lao động phổ thông hiện có xu hướng lựa chọn những công việc ngắn hạn, hưởng lương theo sản phẩm hoặc khoán việc thay vì ký hợp đồng dài hạn. Trong khi đó, các khu công nghiệp, khu chế xuất cùng lĩnh vực dịch vụ cũng đang tích cực tuyển dụng, tạo ra sự cạnh tranh lớn đối với nguồn nhân lực mà ngành xây dựng cần.

Theo Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM, các doanh nghiệp xây dựng đã đăng ký nhu cầu tuyển dụng hơn 150.000 vị trí tại trung tâm. Con số này cho thấy nhu cầu nhân lực phục vụ các dự án đang ở mức rất cao.

Tăng cường tìm người

Trước tình trạng thiếu hụt nhân lực, TPHCM sẽ tăng cường kết nối cung - cầu lao động. Các trung tâm dịch vụ việc làm sẽ phối hợp với UBND các xã, phường cùng các khu công nghiệp, khu chế xuất để mở rộng hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Nhóm được tiếp cận không chỉ gồm người đang tìm việc mà còn có sinh viên mới tốt nghiệp và quân nhân chuẩn bị hoàn thành nghĩa vụ quân sự.

Bên cạnh đó, thành phố đang mở rộng hợp tác với các địa phương nhằm thu hút lao động từ những khu vực lân cận. Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM đã ký kết biên bản phối hợp với trung tâm dịch vụ việc làm của 11 tỉnh, thành thuộc các khu vực miền Đông, miền Tây Nam bộ, miền Trung và Tây Nguyên.

Nhiều cơ hội việc làm với thu nhập hấp dẫn chờ người lao động

Thông qua việc chia sẻ dữ liệu về nhu cầu tuyển dụng và tình hình bảo hiểm thất nghiệp, các cơ quan chức năng có thể chủ động điều tiết nguồn cung lao động, qua đó hỗ trợ đưa người lao động từ các tỉnh, thành lân cận về TPHCM làm việc.

Cùng với việc mở rộng nguồn tuyển, TPHCM cũng đề nghị các nhà thầu và doanh nghiệp đang có nhu cầu nhân lực cho các dự án cung cấp đầy đủ thông tin về vị trí tuyển dụng, số lượng cần tuyển và mức thu nhập cho Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố.

Các thông tin này sẽ được đưa lên Sàn giao dịch việc làm, giúp doanh nghiệp tiếp cận nhanh hơn với nguồn lao động trên môi trường số, đồng thời tạo điều kiện để người tìm việc dễ dàng lựa chọn công việc phù hợp.

Về lâu dài, bài toán nhân lực không chỉ nằm ở việc tuyển thêm người mà còn ở khả năng giữ chân lao động. Thành phố khuyến nghị các doanh nghiệp xây dựng cải thiện điều kiện và môi trường làm việc, nâng cao phúc lợi, chú trọng an toàn lao động và xây dựng chính sách thu nhập phù hợp.