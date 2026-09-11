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5 tỉnh/thành phố sẽ mưa dữ dội những ngày tới

Nguyễn Hoài

TPO - Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, phía Đông Quảng Ngãi sẽ là trọng tâm của đợt mưa lớn đang diễn ra ở khu vực miền Trung với lượng mưa chỉ trong ngày và đêm nay (11/9) dự báo có thể vượt 150mm. Đợt mưa này còn kéo dài trong rất nhiều ngày tới.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp trên Biển Đông và địa hình đón gió của dãy Trường Sơn, mưa lớn đã xuất hiện tại nhiều khu vực ở miền Trung từ 10/9.

Tính riêng đêm qua, từ 19h tối qua đến 5h30 sáng nay, nhiều nơi mưa vượt 60mm. Trong đó, Hà Tĩnh là nơi hứng chịu mưa lớn nhất 133mm, tiếp đến là Huế 96mm, Đà Nẵng 93mm, Quảng Ngãi là 62mm.

Dự báo trong hôm nay (11/9), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng ở Thanh Hóa đến Hà Tĩnh và khu vực Tây Bắc Bộ, sau đó mở rộng ảnh hưởng đến một số nơi ở Quảng Trị và Huế.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của vùng áp thấp trên Biển Đông và địa hình đón gió, ngày và đêm nay, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi mưa rất to trên 150mm.

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TP Đà Nẵng là trọng tâm trong đợt mưa lớn lần này.

Ngày và đêm 12/9, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi tiếp tục là trọng tâm của đợt mưa lớn lần này ở miền Trung với lượng mưa gia tăng.

Tổng lượng mưa ngày và đêm 12/9 ở khu vực này từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 180mm.

Sang ngày và đêm 13/9, cường độ mưa tiếp tục gia tăng, đồng thời vùng mưa có xu hướng dịch chuyển nhẹ.

Khu vực trọng tâm mưa gồm Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng với lượng mưa phổ biến từ 50-100mm, có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cơ quan khí tượng nhận định, mưa lớn ở Trung Bộ còn có khả năng kéo dài và diễn biến phức tạp, phụ thuộc vào hoạt động của áp thấp nhiệt đới/bão có thể hình thành trên Biển Đông ngay hôm nay hoặc ngày mai.

Tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới trên Biển Đông khiến gió mùa tây nam hoạt động mạnh, gây mưa lớn trên diện rộng.

Dự báo ngày và đêm 11/9, khu vực này có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm.

Ngày và đêm 12/9, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến từ 20-50mm, có nơi mưa rất to trên 100mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tại miền Bắc, sau cơn mưa dông chiều qua (10/9), sáng nay tiếp tục có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi mưa to trên 50mm. Thời gian nhiệt độ xuống thấp nhất đã qua.

Dự báo ngày và đêm nay, nhiệt độ cao nhất miền Bắc từ 29-32 độ, nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ.

Ngoài ra, cũng trong ngày và đêm nay, khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ gồm Bình Định cũ, Phú Yên cũ, Khánh Hòa và Bình Thuận cũ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20-40mm, có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyễn Hoài
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