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Mưa lớn giữa trưa ở TPHCM, dòng người và xe 'nhích từng chút'

Anh Nhàn

TPO - Mưa lớn trút xuống TPHCM giữa trưa 10/9 khiến nhiều tuyến đường ngập nước, người dân di chuyển khó khăn. Cơ quan khí tượng cảnh báo mưa dông còn tiếp diễn trong những giờ tới, kèm nguy cơ lốc, sét, gió giật mạnh.

Từ sáng sớm 10/9, bầu trời TPHCM có mây xám bao phủ toàn khu vực. Đến giữa trưa cùng ngày, mưa lớn bất ngờ trút xuống trên diện rộng. Cơn mưa nặng hạt đổ xuống đúng giờ cao điểm khiến các phương tiện di chuyển khó khăn.

Ghi nhận tại tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (phường Bình Thạnh), dòng xe nhích từng chút một. Chạy xe máy từ phường Lái Thiêu về trung tâm TPHCM, anh Thanh Nam cho hay xe của anh đã bị "chôn chân" tại đoạn đường này hơn 20 phút vì mưa lớn. "Mưa nên tầm nhìn hạn chế, ai cũng di chuyển chậm nên việc đi lại khó hơn mọi ngày", anh Nam nói.

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Người dân vất vả di chuyển trong cơn mưa nặng hạt trưa 10/9. Ảnh: Anh Nhàn

Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia dự báo, hôm nay 10/9, thời tiết TPHCM nhiều mây, có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ dao động từ 25 đến 31 độ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, mây đối lưu tiếp tục phát triển, gây mưa rào và dông tại nhiều khu vực trên địa bàn TPHCM trong 3 giờ tới, kèm nguy cơ lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Lượng mưa phổ biến trong đợt này từ 5-20mm, cục bộ có nơi mưa to trên 30mm. Trong cơn dông, người dân cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh cấp 5-7 (tương đương 8-17m/s).

"Mưa lớn dồn dập trong thời gian ngắn dẫn đến nguy cơ cao gây ngập úng cục bộ tại nhiều tuyến đường thấp trũng", cơ quan khí tượng cảnh báo.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ, trong 3-10 ngày tới, dải hội tụ nhiệt đới có trục 14-17 độ vĩ Bắc sẽ hoạt động mạnh dần. Trên dải hội tụ này có khả năng hình thành xoáy thuận nhiệt đới trên Biển Đông. Gió mùa Tây Nam cũng duy trì cường độ từ trung bình đến mạnh, trong khi hội tụ gió hoạt động tốt.

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Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cảnh báo TPHCM tiếp tục mưa trong những ngày tới. Ảnh: Anh Nhàn

Các hình thế thời tiết trên có thể khiến mưa dông tiếp tục gia tăng tại TPHCM và khu vực lân cận. Trong những cơn dông, người dân cần đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Những hiện tượng này có thể làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, đồng thời ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp.

Đáng chú ý, từ nay đến 12/9, TPHCM có khả năng xuất hiện các đợt mưa lớn. Mưa lớn có thể gây ngập lụt, ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt, sản xuất và cây trồng.

Ven biển TPHCM cũng mưa lớn

Tại vùng ven biển TPHCM, trong ngày 10 và 11/9, dự báo thời tiết có mưa rào, dông rải rác, tầm nhìn xa trong mưa khoảng 4-10km. Gió Tây - Tây Bắc cấp 3-4. Ngoài khơi, mưa rào và dông cũng xuất hiện rải rác, tầm nhìn xa 4-10km, gió Tây - Tây Bắc cấp 4-5.

Từ ngày 12 đến 14/9, gió Tây Nam trên vùng biển ngoài khơi TPHCM có khả năng mạnh lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m. Biển động nhẹ, có thể gây nguy hiểm cho các hoạt động của tàu, thuyền.

Cơ quan khí tượng cũng lưu ý, trong các đợt mưa dông trên biển, nguy cơ xuất hiện lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8. Do đó, tàu thuyền hoạt động trên biển cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn.

Anh Nhàn
#Mưa lớn TPHCM #Ngập lụt #Thời tiết nguy hiểm #Dông lốc sét #Khí tượng Nam Bộ

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