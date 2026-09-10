Hình ảnh bất ngờ tại trạm xe buýt làng đại học TPHCM

TPO - Đến 7 giờ ngày 10/9, lượng sinh viên đứng chờ xe buýt trước khu vực KTX khu B ĐHQG TPHCM đã vơi bớt, xe buýt xếp hàng chờ đủ khách để di chuyển.

Sáng 10/9, ngày đầu tiên tăng cường phương tiện, các tuyến xe buýt số 8, số 170, số 99 và 53 được giảm tải, các trạm xe buýt ở Ký túc xá khu B, ĐHQG TPHCM không còn tình trạng sinh viên mệt mỏi đứng chờ hàng giờ.

"Lên xe tăng cường em ơi, khỏi cần định danh, xe mở 2 cửa sẵn", một nhân viên điều hành hô lớn.

Không còn cảnh sinh viên đứng chờ hàng giờ, các điểm đón xe buýt tại Ký túc xá khu B thông thoáng trong sáng 10/9. Ảnh: Huế Xuân



6 giờ sáng , em Minh Quân, sinh viên năm nhất Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, bất ngờ khi vừa xuống trạm xe buýt đã thấy rất đông xe buýt đứng chờ sẵn, ngoài ra còn có thêm lực lượng nhân viên điều phối hỗ trợ phân luồng tuyến xe.

"Em vui lắm, vừa ra là có xe lên luôn, không phải chờ hàng dài. Hôm nay em không đi học trễ, ngược lại còn tới sớm hơn bình thường, có thời gian ăn sáng", Quân hào hứng nói.

Sinh viên dễ dàng đón xe buýt trong sáng 10/9. Ảnh: Huế Xuân

Đến khoảng 7 giờ sáng, lượng xe buýt bắt đầu "nằm" xếp hàng chờ khách, số lượng sinh viên đã được giảm tải rõ rệt.

"Lần đầu tiên đi xe buýt ở TPHCM, em thấy việc điều chỉnh này rất tốt và cần được duy trì", Minh Anh, sinh viên Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bày tỏ.

Trạm dừng, nhà chờ trong khuôn viên ĐHQG TPHCM đã được giảm tải đáng kể vào sáng 10/9. Ảnh: Huế Xuân

Trao đổi với Tiền Phong, ông Nguyễn Hải Đăng, Phó Trưởng Phòng Quản lý điều hành - Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết, sáng 10/9, đơn vị đã cử nhân sự trực tiếp xuống Khu B ĐHQG TPHCM để theo dõi tình hình, điều phối phương tiện.

“Sáng nay, Trung tâm đã điều động các phương tiện tăng cường trên tuyến số 8 để phục vụ sinh viên từ Khu B và Khu A. Đồng thời, chúng tôi tăng cường số chuyến, điều chỉnh biểu đồ chạy xe trên tuyến 170, cùng với các tuyến 53 và 99”, ông Đăng nói.

Theo ông Đăng, việc điều xe được thực hiện linh hoạt theo lượng khách thực tế. Khoảng 7 giờ, khi sinh viên đã thưa hơn, một số xe tăng cường tuyến số 8 được điều chỉnh về Khu A để tiếp tục phục vụ.

Xe buýt được tăng cường giúp các điểm đón tại Ký túc xá khu B thông thoáng hơn trong sáng 10/9. Ảnh: Huế Xuân



Xe buýt được tăng cường giúp sinh viên tại Ký túc xá khu B không còn phải chờ đợi hàng giờ. Ảnh: Huế Xuân

Về lộ trình, các xe tăng cường tuyến số 8 xuất phát từ Khu B, đi qua khu vực các trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Khoa học Tự nhiên, Quảng trường Sáng tạo rồi về Khu A.

“Trung tâm điều động theo lộ trình ngắn nhất, đi từ Bến xe buýt Khu B, qua trục các trường, Quảng trường Sáng tạo và về thẳng Khu A, sau đó tiếp tục hành trình tuyến số 8”, ông Đăng cho biết.

Ngoài tăng phương tiện, Trung tâm bố trí khoảng 5 nhân sự trực tiếp hỗ trợ điều phối, hướng dẫn sinh viên tại khu vực ký túc xá trong sáng 10/9.

Đến sau giờ cao điểm, lượng sinh viên tại các điểm chờ đã được giải tỏa, không còn tình trạng ùn ứ như đầu giờ. Trung tâm sẽ tiếp tục theo dõi lượng hành khách và phối hợp với ĐHQG TPHCM để điều chỉnh phương án phục vụ những ngày tới.

"Trong thời gian tới, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM dự kiến phối hợp với Ban quản lý ký túc xá bố trí thêm biển thông tin tại các nhà chờ và trong khuôn viên trường, giúp sinh viên nhận biết các tuyến xe tăng cường"- ông Đăng thông tin.

Đại diện Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM cho biết đơn vị sẽ tiếp tục thường xuyên theo dõi và phối hợp với ký túc xá để có những phương án cụ thể, duy trì phương án phù hợp nhằm bảo đảm phục vụ nhu cầu đi lại của sinh viên.



Trước đó, sáng 9/9, khu vực trạm xe buýt Khu B và các tuyến đường dẫn vào các trường thành viên ĐHQG TPHCM đông nghịt khi sinh viên trở lại trường. Lượng khách tập trung lớn trong khung giờ 6 giờ 30 -7 giờ 30 khiến nhiều điểm chờ quá tải.

Chiều cùng ngày, Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TPHCM đã thống nhất phương án tăng xe, điều chỉnh biểu đồ chạy và bố trí phương tiện dự phòng từ sáng 10/9.