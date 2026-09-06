Hai thái cực của hàng giảm giá

TPO - Cùng treo biển giảm giá 50%, thậm chí 70 - 80%, nhưng trong các trung tâm thương mại ở TP. HCM, cảnh mua sắm lại trái ngược: Có nơi khách chen chân, nơi lại vắng vẻ.

Sale sập sàn, giá vẫn chót vót

Ngày 6/9, không khí mua sắm tại nhiều trung tâm thương mại lớn ở TP. HCM vẫn được phủ kín bởi các biển giảm giá nhân dịp đại lễ Quốc khánh vừa qua. Từ quần áo, giày dép đến túi xách, mỹ phẩm…, nhiều cửa hàng đồng loạt tung chương trình giảm giá 50%, thậm chí 70 - 80% để thu hút khách.

Tuy nhiên, mức giảm sâu không đồng nghĩa sức mua tăng. Tại cùng một trung tâm thương mại, có quầy hàng khách ra vào liên tục, nhưng cũng có nơi dù treo biển giảm giá lớn vẫn “không một bóng khách”.

Thời trang phủ sắc đỏ giảm giá tại các trung tâm thương mại ở TP. HCM.

Theo chị Nguyễn Trà My (29 tuổi), người mua thường tranh thủ các dịp lễ, tết để vào trung tâm thương mại săn hàng thương hiệu nhưng cần tỉnh táo trước những biển giảm giá “sập sàn”.

“Không ít cửa hàng treo biển giảm giá tới 70%, nhưng thực tế, chỉ một số món được giảm sâu. Đó thường là hàng ngoại cỡ, hàng tồn kho hoặc gần hết hạn. Những sản phẩm mới, đủ size thì mức giảm có khi chỉ khoảng 10 - 15%”, chị My nói.

Cùng giảm giá nhưng không phải cửa hàng nào cũng thu hút khách.

Chị My từng gặp tình huống: Tưởng sản phẩm giảm 60% nên dành nhiều thời gian lựa chọn một chiếc quần jean, đến lúc thanh toán mới biết sản phẩm chỉ giảm 10%, giá còn gần 2 triệu đồng. Ngại trả lại, chị đành mua và từ đó cẩn thận hỏi nhân viên về mức giảm của từng khu vực trước khi chọn hàng.

Không chỉ thời trang, các mặt hàng mỹ phẩm cũng được đưa vào những quầy giảm giá sâu. Chị Minh Trang (30 tuổi) bất ngờ khi nhìn thấy một chai kem nền đúng thương hiệu đang sử dụng nhưng giá chưa tới 200.000 đồng, chỉ bằng khoảng một phần ba sản phẩm vừa mua tại showroom.

Quần áo, túi xách, mỹ phẩm... ngập khuyến mãi.

Tuy nhiên, khi hỏi nhân viên, chị được biết, đây là hàng "cận đát". Kiểm tra lại, chị nhận ra sản phẩm chỉ còn hạn sử dụng chừng một tháng nên quyết định không mua.

“Thà mua hàng nguyên giá nhưng hạn sử dụng còn dài. Sản phẩm còn hạn 3 - 6 tháng, nhiều thương hiệu đã thu hồi chứ không bán với hạn sử dụng quá ngắn như vậy”, chị Trang chia sẻ.

Vì sao hàng “sale” bớt hấp dẫn?

Theo ghi nhận của PV Tiền Phong, phần lớn cửa hàng không quảng cáo rằng tất cả sản phẩm đều cùng giảm chung một mức giá. Thay vào đó, mức giảm sâu nhất thường được đưa lên biển “sale off” để thu hút sự chú ý, trong khi những sản phẩm mới, nhiều size hoặc được khách quan tâm lại có mức giảm thấp hơn.

Người tiêu dùng ngày càng có nhiều lựa chọn khi mua hàng.

Đáng nói, có những mẫu váy áo, túi xách đã lỗi thời, qua mốt dù giảm tới 70% vẫn có giá 1,5 - 2 triệu đồng. Đây là những sản phẩm có giá ban đầu 6 - 7 triệu đồng.

Chị Minh, một nữ khách hàng cho rằng, mức giá sau giảm vẫn khá cao so với khả năng chi tiêu hiện nay. Trong khi đó, nhiều sản phẩm trong nước mới sản xuất, đúng mẫu mã hiện tại có giá khoảng 1 triệu đồng.

Chị Thiên An (nhân viên kinh doanh), một “tín đồ săn sale” cho biết, có sản phẩm sau khi giảm 50% vẫn còn 2 - 3 triệu đồng, nhưng cũng có món chỉ còn vài trăm nghìn đồng. Giá còn lại sau giảm cũng là một trong những lý do khiến nơi đông khách, nơi lại ế ẩm.

Một thương hiệu giảm giá tất cả túi xách, balo tới 70%. Sau giảm, nhiều sản phẩm vẫn có giá gần 2 triệu đồng.

“Trong thời buổi kinh tế khó khăn, người dân thắt chặt chi tiêu. Một sản phẩm vừa túi tiền, hữu dụng sẽ được nhiều người chọn mua hơn”, chị An nhận định.

Một nguyên nhân khác khiến các đợt giảm giá dịp lễ khó tạo sức hút như trước là người tiêu dùng ngày càng quen với việc khuyến mãi.

Các chương trình sale xuất hiện gần như quanh năm, từ những ngày đôi như 8/8, 9/9... đến các dịp lễ, tết. Nhiều thương hiệu cũng liên tục có các đợt giảm giá riêng để đẩy hàng tồn. Khi giảm giá xuất hiện quá thường xuyên, người mua không còn xem đây là cơ hội hiếm có để xuống tiền.

Khách hàng 'check' kỹ giá trước khi mua.

Bên cạnh đó, thương mại điện tử ngày càng phát triển, mở thêm một lựa chọn khác cho người tiêu dùng. Chỉ với một chiếc điện thoại, khách hàng có thể tìm kiếm cùng loại sản phẩm, so sánh giá và đặt mua "xuyên biên giới” mà không cần trực tiếp đến cửa hàng. Hàng được giao tận nơi, nhiều chương trình còn miễn phí vận chuyển.

Anh Thanh Hùng (phường Gia Định), vừa "săn" được 3 đôi giày “hiệu” dưới dạng “mua 2 tặng 1” tại sàn thương mại điện tử dịp lễ vừa qua, nói rằng, cùng thương hiệu, cùng mặt hàng nhưng mua tại “chợ trên mây” lại có giá tốt hơn.

“Tất nhiên, mua online có thể gặp những rủi ro như sản phẩm thực tế khác quảng cáo. Tuy nhiên, người mua vẫn có thể đổi trả hoặc đánh giá sản phẩm nếu gặp hàng kém chất lượng”, anh Hùng nói.