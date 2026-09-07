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Cảnh báo ngập lụt tại nhiều địa phương trên địa bàn TP Đồng Nai

Văn Quân

TPO - Mực nước sông Đồng Nai (TP. Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang trên mức báo động 1 và được dự báo tiếp tục duy trì ở mức này trong vài giờ tới, trước khi có khả năng lên báo động 2 trong 6-24 giờ tiếp theo.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cho biết, mực nước trên sông Đồng Nai tại trạm Tà Lài đang biến đổi chậm và ở trên mức báo động 1.

Lúc 13h ngày 7/9, mực nước đo được tại trạm Tà Lài trên sông Đồng Nai là 112,17m, cao hơn 0,17m so với báo động 1.

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Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông thuộc thành phố Đồng Nai

Theo dự báo, trong 6 giờ tới, mực nước tại khu vực này tiếp tục dao động trên mức báo động 1. Trong khoảng 6-24 giờ tiếp theo, mực nước có khả năng lên mức báo động 2 và trên báo động 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và khu vực thấp trũng thuộc các xã Đắk Lua, Nam Cát Tiên, Tà Lài, Thanh Sơn, Phú Vinh của TP Đồng Nai cùng những địa bàn lân cận.

Nước sông dâng có thể gây ngập các khu vực thấp ven sông, ảnh hưởng đến giao thông đường thủy, hoạt động nuôi trồng thủy sản và sản xuất nông nghiệp. Bên cạnh đó, tình trạng ngập lụt có thể tác động đến đời sống người dân cũng như các hoạt động kinh tế - xã hội tại những khu vực chịu ảnh hưởng.

Cơ quan chức năng khuyến cáo chính quyền và người dân ở vùng trũng thấp ven sông chủ động theo dõi diễn biến mực nước, chuẩn bị phương án ứng phó nhằm hạn chế thiệt hại do lũ gây ra.

Văn Quân
#Sông Đồng Nai #báo động lũ #ngập lụt #đồng nai #thời tiết

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