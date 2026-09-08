Lộ diện kiến trúc độc đáo của cầu Thủ Thiêm 4

TPO - Ba nhịp vòm thép uốn cong như sóng nước, kết hợp cầu đi bộ, cùng hệ thống chiếu sáng mỹ thuật tạo nên diện mạo đặc biệt cho cầu Thủ Thiêm 4.
UBND TPHCM vừa công bố kết quả cuộc thi tuyển phương án kiến trúc cầu Thủ Thiêm 4. Giải nhất thuộc về phương án TT42 do liên danh Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng công trình giao thông 1 (TECCO1), Công ty TNHH T.Y.Lin International Engineering Consulting (T.Y.Lin) và Công ty CP Kiến trúc Lập Phương (CUBIC) thực hiện.
Trước đó, HĐND TPHCM thông qua chủ trương đầu tư dự án này vào ngày 6/2/2026, với tổng mức đầu tư hơn 5.063 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Công trình dự kiến được khởi công trong quý IV năm nay và hoàn thành vào năm 2028.
Theo phương án kiến trúc được lựa chọn, điểm nhấn của cây cầu là hệ ba nhịp vòm thép liên tục, uốn cong mềm mại như những lớp sóng trên sông Sài Gòn. Phần vòm chính có tổng chiều dài khoảng 350m, tạo diện mạo đặc trưng cho công trình khi nhìn từ khu Nam về phía Thủ Thiêm.