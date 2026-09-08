TPHCM đề xuất nghiên cứu thêm hai tuyến vành đai dài hàng trăm km

TPO - Sở Xây dựng TPHCM đề xuất nghiên cứu bổ sung Vành đai 4.5 dài khoảng 192 km và Vành đai 5 dài 440-487 km, kết nối các địa phương trong vùng và kết nối liên vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Sở Xây dựng TPHCM vừa có văn bản gửi Sở Xây dựng TP. Đồng Nai và Sở Xây dựng các tỉnh Tây Ninh và Lâm Đồng đề nghị phối hợp rà soát, góp ý phương án quy hoạch hệ thống đường vành đai, cao tốc kết nối vùng.

Trong đó, TPHCM nghiên cứu bổ sung hai tuyến Vành đai 4.5 và Vành đai 5 với tổng chiều dài theo phương án nghiên cứu lên tới gần 700 km.

Động thái này nằm trong quá trình TPHCM lập Quy hoạch tổng thể thành phố thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm. Thành phố đồng thời rà soát, đề xuất bổ sung phương án kết nối hệ thống hạ tầng giao thông đối ngoại nhằm tăng tính đồng bộ, liên kết vùng, đáp ứng yêu cầu phát triển không gian đô thị, công nghiệp, dịch vụ và logistics.

Nghiên cứu hai tuyến Vành đai mới

Theo phương án đang được nghiên cứu, đường Vành đai 4.5 TPHCM có quy mô đường trục chính đô thị tốc độ cao ít gián đoạn, vận tốc 80-100km/h, quy mô 8 làn xe, bề rộng 62-80m.

Tuyến hình thành trên cơ sở các tuyến đường quốc lộ 56 và quốc lộ 56B qua TP. HCM, TP. Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh đã được Thủ tướng phê duyệt. Tuyến có điểm đầu tại nút giao Vành đai 5 TPHCM (dự kiến) với cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, tuyến đi theo quốc lộ 56, quốc lộ 56B, kết nối vào Vành đai 5 TPHCM tại Gò Dầu; chiều dài toàn tuyến khoảng 192km.

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng TPHCM đề xuất bổ sung quy hoạch Vành đai 5 TPHCM kết nối các địa phương trong vùng và kết nối liên vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên với quy mô: Đường cao tốc đô thị 6 - 8 làn xe, có đường song hành tùy theo nhu cầu phát triển của địa phương, vận tốc 100km/h, bề rộng tối thiểu 74,5m.

Minh họa các tuyến Vành đai 2,3,4 TPHCM hiện nay.

Hướng tuyến dự kiến: từ nút giao đường 992 với quốc lộ 51, tuyến đi dọc theo quốc lộ 55 đến La Gi (Lâm Đồng), cắt qua quốc lộ 1A. Tuyến tiếp tục đi về phía Tây Bắc theo 2 phương án:

Phương án 1: tuyến vòng tránh rừng quốc gia Cát Tiên về phía Bắc kết nối với Đạ Tẻh (Lâm Đồng), đến Đồng Xoài (Đồng Nai) kết nối về Chơn Thành (Đồng Nai), Dầu Tiếng (TPHCM), Gò Dầu, Tân An, Cần Đước (Tây Ninh) đi theo đường ven biển phía nam qua Cần Giờ theo đường 992 về điểm đầu giao với quốc lộ 51. Tổng chiều dài phương án này khoảng 487km.

Phương án 2: tuyến cắt qua rừng quốc gia Cát Tiên đến Đồng Xoài (Đồng Nai) kết nối về Chơn Thành (Đồng Nai), Dầu Tiếng (TPHCM), Gò Dầu, Tân An, Cần Đước (Tây Ninh) đi theo đường ven biển phía nam qua Cần Giờ theo đường 992 về điểm đầu giao quốc lộ 51; Tổng chiều dài phương án này khoảng 440km.

Hình thành thêm hai tuyến cao tốc kết nối

Bên cạnh hai tuyến đường vành đai, Sở Xây dựng TPHCM cũng đề xuất kéo dài cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (CT.28) về phía Bắc để kết nối với Vành đai 4 và Vành đai 4,5.

Tuyến dự kiến từ quốc lộ 1 theo hướng Bắc, vượt sông Đồng Nai đến xã Thường Tân, TPHCM, sau đó kết nối với Vành đai 4 và Vành đai 4,5 trên địa bàn Bình Dương trước đây. Quy mô dự kiến là 6 làn xe cao tốc đô thị, có đường song hành tùy nhu cầu, bề rộng khoảng 64 m, chiều dài khoảng 30 km.

Điểm đầu dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại phường Phước Tân, TP Đồng Nai.

Ngoài ra, thành phố đề xuất điều chỉnh quy hoạch quốc lộ 51C thành đường cao tốc đô thị 8 làn xe, tạo thêm trục cao tốc Bắc - Nam tránh khu vực trung tâm TPHCM.

Tuyến này dự kiến bắt đầu từ điểm kết nối với cao tốc Bến Lức - Long Thành tại cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đi đến quốc lộ 1 và giao với cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết. Tuyến dài khoảng 70 km, bề rộng nền đường 74,5 m.

Theo Sở Xây dựng TPHCM, các tuyến trên có tính chất liên vùng, nhằm tăng cường kết nối TPHCM với TP. Đồng Nai và các tỉnh Tây Ninh, Lâm Đồng cùng khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên. Mạng lưới này được kỳ vọng phân bổ lại lưu lượng giao thông, nâng năng lực kết nối giữa các đầu mối giao thông, khu công nghiệp, cảng biển, sân bay và các trung tâm đô thị.

Do hướng tuyến liên quan trực tiếp đến nhiều địa phương, Sở Xây dựng TPHCM đề nghị các cơ quan chức năng của Đồng Nai, Tây Ninh và Lâm Đồng rà soát sự phù hợp với quy hoạch tỉnh, quy hoạch đô thị và nông thôn, quy hoạch chuyên ngành cũng như định hướng phát triển hạ tầng giao thông.

Các địa phương cũng được đề nghị đánh giá tính khả thi, khả năng kết nối giữa những tuyến vành đai, cao tốc, quốc lộ, đường trục chính và các đầu mối giao thông quan trọng; đồng thời xem xét khả năng đáp ứng nhu cầu vận tải, tổ chức và phân bổ lưu lượng giao thông trong tương lai.

Trường hợp hướng tuyến chưa phù hợp, các địa phương được đề nghị nêu cụ thể vị trí, hướng tuyến, điểm đầu, điểm cuối và các điểm kết nối cần điều chỉnh để TPHCM tiếp tục hoàn thiện phương án quy hoạch, bảo đảm tính thống nhất và hiệu quả của mạng lưới giao thông liên vùng.