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Tổng thống Pháp trao Huân chương Bắc đẩu bội tinh tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Bình Giang

TPO - Chiều 10/9 (giờ địa phương), Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh, phần thưởng quốc gia cao quý bậc nhất của nước Pháp, tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

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Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trao Huân chương Đại thập tự Bắc đẩu bội tinh tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Ảnh: TTXVN

Được thiết lập từ năm 1802, Bắc Đẩu Bội tinh là huân chương cao quý nhất của nước Pháp tặng cá nhân, tập thể có đóng góp xuất sắc.

Bắc Đẩu Bội tinh được chia thành năm hạng: Đại thập tự, Đại sĩ quan, Tư lệnh; Sĩ quan, Hiệp sĩ. Tổng thống Pháp là Viện trưởng Viện Bắc Đẩu Bội tinh.

Trước đó, Tổng thống Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân trong buổi lễ được tổ chức trọng thể theo nghi thức quốc gia, tại Điện Invalides ở thủ đô Paris.

Theo TTXVN, Bộ trưởng đặc trách về Cộng đồng Pháp ngữ, Quan hệ đối tác quốc tế và người Pháp ở nước ngoài Eleonor Caroit chủ trì lễ đón.

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Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân được tổ chức trọng thể. Ảnh: TTXVN
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Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN
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Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Phu nhân đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. Ảnh: TTXVN

Sau lễ đón, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác, gặp gỡ báo chí, cùng Tổng thống Macron gặp lãnh đạo một số tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Pháp và Việt Nam.

Cuộc hội đàm là dịp để lãnh đạo hai bên trao đổi về những định hướng và lĩnh vực hợp tác mới trong nhiều lĩnh vực, như năng lượng sạch, giảm phát thải carbon, khoáng sản thiết yếu, hạ tầng, giáo dục đào tạo…

Pháp là đối tác thương mại lớn thứ tư EU của Việt Nam. Kim ngạch thương mại năm 2025 đạt 6,3 tỷ USD, tăng 16,4% so với năm trước. Pháp đứng thứ 16/153 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, với 746 dự án đầu tư còn hiệu lực, tổng số vốn đầu tư đăng ký đạt khoảng 4 tỷ USD. Việt Nam có 20 dự án đầu tư tại Pháp còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký đạt 38,78 triệu USD.

Hợp tác khoa học - công nghệ là lĩnh vực được lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí xác định là trụ cột hợp tác mới của Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Pháp. Hai bên đã ký Hiệp định liên Chính phủ về hợp tác khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; Hiệp định hợp tác về sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình.

Bình Giang
#Pháp #Tổng thống Pháp #Quan hệ Việt - Pháp #Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm

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