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Xe khách tông dải phân cách lật ngang trên quốc lộ, làm 6 người bị thương

Thái Lâm

TPO - Một xe khách chở hàng chục hành khách bất ngờ tông vào dải phân cách rồi lật ngang trên Quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Lâm Đồng khiến 6 người bị thương.

Tối 10/9, thông tin từ UBND xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng cho biết: Chiều cùng ngày, một xe khách chở hàng chục hành khách lưu thông trên quốc lộ 1 bất ngờ tông dải phân cách rồi lật ngang, khiến 6 người bị thương.

Chiếc xe lật chắn hết mặt đường quốc lộ 1.

Chiếc xe lật chắn hết mặt đường quốc lộ 1.

Theo thông tin ban đầu, xe khách mang biển kiểm soát 92H-xxx.21 chạy theo hướng Nam - Bắc. Khi đến địa bàn xã Hồng Sơn, xe bất ngờ tông vào dải phân cách giữa quốc lộ 1 rồi lật nghiêng.

Cú va chạm khiến một phần đuôi xe leo qua dải phân cách, thân xe nằm chắn ngang gần hết hai làn đường dành cho ô tô. Nhiều hành khách mắc kẹt bên trong, hoảng loạn kêu cứu; hành lý văng ra ngoài, xe hư hỏng nhiều vị trí.

Ngay sau tai nạn, người dân và lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt và phá cửa kính đưa các hành khách mắc kẹt ra ngoài. 6 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận cấp cứu. Vụ tai nạn chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Thời điểm xảy ra tai nạn, khu vực xã Hồng Sơn có mưa lớn, mặt đường ướt và trơn. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Thái Lâm
#xe khách #tai nạn giao thông #Lâm Đồng #quốc lộ 1 #6 người bị thương #xã Hồng Sơn

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