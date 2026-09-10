Phó Chủ tịch Hà Nội trải nghiệm xe tự lái tại Hòa Lạc

TPO - Hà Nội chính thức cấp phép thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh trong thời gian 24 tháng. Tại sự kiện, lãnh đạo thành phố đã trực tiếp ngồi trên xe tự hành thử nghiệm, khẳng định quyết tâm của Hà Nội trong việc đưa các mô hình kinh tế số và công nghệ mới vào phục vụ đời sống.

Chiều 10/9, UBND thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị triển khai các quyết định về việc cho phép thử nghiệm có kiểm soát tại thành phố Hà Nội.

Tại hội nghị, UBND thành phố đã trao quyết định cho phép Công ty cổ phần Phenikaa-X thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh, gồm xe buýt, robotaxi, robot dọn vệ sinh, robot giao hàng và quyết định cho phép Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và công nghệ mỏ thử nghiệm sản xuất tổng oxit đất hiếm hàm lượng trên 95%.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội trao quyết định sandbox cho hai doanh nghiệp. Ảnh: NM

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng yêu cầu Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị liên quan thiết lập hệ thống đánh giá hằng tháng hoặc hằng quý; khó khăn ở đâu tháo gỡ ngay ở đó, điều chỉnh chính sách kịp thời; giao quyền gắn với trách nhiệm.

Khi kết thúc thử nghiệm, đề xuất thành phố công nghệ nào đủ điều kiện thương mại hóa; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật cần ban hành; quy định nào đang cản trở cần tháo gỡ...

Việc thử nghiệm có kiểm soát không làm thay đổi trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan chuyên môn.

Robotaxi là một trong 4 mẫu xe được thử nghiệm sandbox.

“Kinh tế số không chỉ là đưa công nghệ vào các ngành nghề, mà là tạo ra những ngành công nghiệp mới có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, mục tiêu của sandbox không phải là số lượng dự án thành công trên giấy, mà là tạo ra nhiều công nghệ thực sự phục vụ con người, đóng góp giá trị mới cho Thủ đô và đất nước”, lãnh đạo Hà Nội thông tin.

Sau hội nghị, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đã có trải nghiệm trên xe tự lái của Công ty cổ phần Phenikaa-X. Chuyến đi diễn ra trong khoảng 5 phút, trên các cung đường tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trương Việt Dũng đã có trải nghiệm trên xe tự lái của Công ty cổ phần Phenikaa-X.

Sau trải nghiệm, lãnh đạo đơn vị phát triển cho biết, giao thông Việt Nam là một bài toán thuộc loại khó nhất thế giới đối với xe tự hành. Mật độ xe máy dày đặc, dòng phương tiện hỗn hợp và biến động liên tục, các hành vi tham gia giao thông linh hoạt và khó dự đoán hơn nhiều so với những đô thị được phân làn chặt chẽ. Bài toán đó đặt ra ba yêu cầu đồng thời cho công nghệ: thuật toán phải đủ chính xác để nhận diện giữa một khung cảnh dày đặc vật thể chuyển động; đủ nhanh để hoàn tất tính toán trong khoảng thời gian tính bằng phần nghìn giây; và đủ linh hoạt để ra quyết định an toàn trong những tình huống chưa từng có trong tập dữ liệu huấn luyện...

Theo quyết định của thành phố Hà Nội, Công ty cổ phần Phenikaa-X thử nghiệm hệ thống giao thông tự hành thông minh tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc và cơ sở Hòa Lạc của Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian 24 tháng.

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng và công nghệ mỏ thử nghiệm sản xuất tổng oxit đất hiếm hàm lượng trên 95% ở quy mô bán công nghiệp tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc trong thời gian 18 tháng.