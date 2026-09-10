Hà Nội mưa lớn diện rộng, các điểm ngập rút nhanh sau cơn dông

TPO - Chiều 10/9, cơn mưa dông trên diện rộng khiến một số tuyến phố nội thành Hà Nội bị ngập cục bộ, song đến 16h30 cùng ngày nước tại các điểm này đã rút cạn.

Theo báo cáo nhanh của Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, chiều 10/9, thành phố xuất hiện mưa trên diện rộng do mây đối lưu phát triển trên khu vực các địa phương như Gia Lâm, Phù Đổng, Lĩnh Nam, Thanh Trì, Phú Xuyên, Ứng Hòa, đồng thời mây đối lưu từ Bắc Ninh và Hưng Yên di chuyển về phía Hà Nội.

Công nhân thoát nước túc trực mở nắp hố ga, vớt rác để nước rút nhanh sau cơn mưa dông chiều 10/9.

Số liệu đo mưa ghi nhận lượng mưa tại một số khu vực ở mức cao. Tại Phú Xuyên, lượng mưa đạt 77,6mm; Mỹ Đức 63,2mm; Thanh Trì 40,3mm; Xuân Mai 36,4mm. Ở khu vực nội thành, trạm đo tại Thạch Bàn (quận Long Biên) ghi nhận 51,4mm; Hoàng Liệt 44,1mm; Hai Bà Trưng 41mm; Hoàng Mai 40,5mm.

Lượng mưa dồn trong thời gian ngắn khiến một số tuyến phố xuất hiện ngập, đọng nước cục bộ. Năm vị trí được ghi nhận gồm phố Bùi Xương Trạch, Vương Thừa Vũ, Mạc Thị Bưởi, đoạn từ số nhà 16 đến số nhà 86 đường Lê Trọng Tấn và khu vực chân cầu Vĩnh Tuy trên đường Minh Khai.

Để tiêu thoát nước, lực lượng thoát nước đã ứng trực tại các vị trí trũng thấp, thực hiện vớt rác tại các ga thu nhằm bảo đảm dòng chảy. Hệ thống cửa phai tại các hồ điều hòa được mở theo quy trình để điều tiết nước, các trạm bơm đầu mối được vận hành nhằm hạ mực nước trên hệ thống.

Các trạm bơm được đưa vào vận hành gồm: Yên Sở, Bắc Thăng Long - Vân Trì, Cổ Nhuế, Cầu Chui, Gầm Chui xe lửa Bắc Đuống, Mậu Lương, Phúc Đồng, Đa Sỹ, Hồ Cầu Tình, Hồ Tai Trâu, Nguyễn Hoàng Tôn và Đông Trù.

Theo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội, đến thời điểm 16h30 cùng ngày, nước tại các điểm úng ngập nói trên đã rút hết, giao thông trở lại bình thường và không ghi nhận phát sinh điểm ngập mới. Đơn vị tiếp tục duy trì lực lượng ứng trực, vận hành hệ thống trạm bơm theo quy trình và vệ sinh, khơi thông dòng chảy để ứng phó với diễn biến thời tiết tiếp theo.