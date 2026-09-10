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Huế thử còi cảnh báo thiên tai, âm thanh lan xa 5 km

Ngọc Văn

TPO - Hai cụm còi cảnh báo phòng, chống thiên tai tại TP. Huế được vận hành thử, với âm thanh có thể phát tán trong bán kính khoảng 5 km.

Chiều 10/9, Trạm Quản lý thông tin khí tượng thủy văn chuyên dùng thuộc Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế tổ chức vận hành thử nghiệm 2 cụm còi cảnh báo phòng, chống thiên tai nhằm kiểm tra hệ thống trước đợt mưa lũ.

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Một cụm còi có độ phát tán âm thanh xa 5km được bố trí tại tầng 6 Tòa nhà khu hành chính tập trung, đường Võ Nguyên Giáp, TP. Huế.

Hai cụm còi được vận hành tại Công ty TNHH MTV Khai thác thủy lợi TP. Huế và tầng 6 Tòa nhà khu hành chính tập trung các cơ quan, đơn vị, sở ngành của thành phố.

Tiếng còi thử nghiệm có bán kính phát tán khoảng 5 km, thời lượng phát được điều chỉnh từ 15 phút theo dự kiến ban đầu xuống còn gần 2 phút. Theo đại diện Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu TP. Huế, cụm còi vận hành tốt trong quá trình thử nghiệm.

Hoạt động được thực hiện theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố về chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lớn và nhằm kiểm tra khả năng hoạt động của hệ thống còi cảnh báo trước mùa mưa lũ.

Trước đó, UBND các phường Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Mỹ Thượng, Dương Nỗ, Thuận Hóa, Phú Xuân, Hương An, Kim Trà và Hóa Châu đã được đề nghị phát thông báo rộng rãi để người dân, cơ quan, đơn vị trên địa bàn biết đây là hoạt động vận hành thử nghiệm, tránh hoang mang hoặc nhầm lẫn với tín hiệu cảnh báo thiên tai thực tế.

Liên quan vận hành hai cụm còi, TP. Huế cũng đã ban hành quy định về sử dụng tín hiệu thông báo, báo động, kết hợp cảnh báo thiên tai trên địa bàn, nhằm tăng khả năng truyền tin nhanh đến người dân khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Ngọc Văn
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