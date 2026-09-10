Đề xuất lắp camera tại các khu vực trọng yếu để chống gian lận thi cử

TPO - Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao chủ trì xây dựng lộ trình và chỉ đạo triển khai việc lắp đặt camera giám sát tại các khu vực trọng yếu của các kỳ thi, trước hết đối với các kỳ thi quốc gia và kỳ thi có quy mô lớn.

Xử lý nghiêm cán bộ vi phạm quy định tổ chức thi

Chiều 10/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống gian lận trong thi cử.

Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố, cơ sở giáo dục và các chuyên gia trong lĩnh vực này.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp. (Ảnh: VGP)

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, thời gian qua, công tác coi thi, giám sát thi ở một số nơi còn lỏng lẻo. Việc chấm thi tự luận vẫn còn những bất cập; điểm học bạ đôi khi chưa phản ánh thực chất.

Đặc biệt, trước sự phát triển của công nghệ, công tác phòng, chống sử dụng công nghệ cao để gian lận trong thi cử cần được chú trọng và nâng cao hơn nữa.

Từ đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bổ sung hệ thống camera giám sát; lựa chọn, bố trí và quản lý cán bộ tham gia kỳ thi; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ vi phạm quy định tổ chức thi.

Bộ cũng đề xuất thay đổi phương án, cách thức tổ chức kiểm tra, giám sát theo hướng đi vào thực chất, qua đó kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm.

Sau khi lắng nghe các đại biểu thảo luận, góp ý, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tiếp thu một cách nghiêm túc, cầu thị các ý kiến được nêu tại cuộc họp.

Về giải pháp phòng, chống gian lận trong thi cử, Phó Thủ tướng cơ bản đồng tình với các đề xuất của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Khoa học và Công nghệ và các cơ quan có liên quan nghiên cứu, tham mưu Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị về tăng cường phòng, chống gian lận trong thi cử, kiểm tra, đánh giá và học tập.

Nhận diện đầy đủ các hình thức gian lận mới

Lãnh đạo Chính phủ lưu ý, ngay từ đầu năm học, đầu học kỳ và trước các kỳ thi, kỳ kiểm tra, các cơ sở giáo dục phải tổ chức quán triệt đầy đủ các quy định, hành vi bị nghiêm cấm; xác định rõ hậu quả và trách nhiệm khi vi phạm.

Cùng với đó, cần hướng dẫn rõ giới hạn sử dụng AI và công nghệ trong học tập, kiểm tra và đánh giá. Đồng thời, cần hoàn thiện thể chế, nâng cao trách nhiệm của những người tham gia tổ chức thi.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu. (Ảnh: VGP)

Bộ Giáo dục và Đào tạo được giao rà soát toàn diện các quy chế thi, kiểm tra, đánh giá và các quy định có liên quan để kịp thời sửa đổi, bổ sung; nhận diện đầy đủ các hình thức gian lận mới, nhất là gian lận sử dụng thiết bị công nghệ cao; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Phó Thủ tướng lưu ý tăng cường giám sát bằng công nghệ nhưng phải có trọng tâm, hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải. Ông giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng lộ trình và chỉ đạo triển khai việc lắp đặt camera giám sát tại các khu vực trọng yếu của các kỳ thi, trước hết đối với các kỳ thi quốc gia và kỳ thi có quy mô lớn. Việc triển khai phải bảo đảm hiệu quả đầu tư, an toàn dữ liệu và quyền riêng tư.

Trong khi đó, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tư pháp và các cơ quan có liên quan rà soát đầy đủ các chế tài hiện hành, nghiên cứu đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung pháp luật nếu cần thiết, bảo đảm tính răn đe của pháp luật.

Phó Thủ tướng yêu cầu chuyển mạnh từ phát hiện vi phạm sang chủ động phòng ngừa từ sớm. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu xây dựng cơ chế phân tích dữ liệu, cảnh báo bất thường trong kết quả thi và kiểm tra. Bộ cũng được giao xây dựng cơ chế cập nhật thường xuyên các hình thức gian lận mới và hướng dẫn thống nhất trong toàn ngành.