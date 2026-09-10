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Đồng Nai:

Di dời, xử lý an toàn quả bom nặng 300kg

Văn Quân

TPO - Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Bom Bo, TP.Đồng Nai vừa phối hợp với các lực lượng chức năng trục vớt, đưa quả bom nặng khoảng 300kg được phát hiện dưới lòng suối ra khỏi khu vực canh tác của người dân, bảo đảm an toàn.

Ngày 10/9, thông tin từ Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) xã Bom Bo, TP.Đồng Nai, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin từ người dân và phối hợp cùng các lực lượng xử lý thành công quả bom nặng 300kg tại thôn 2, xã Bom Bo.

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Lực lượng CHQS xã Trảng Bom tham gia trục vớt quả bom nặng 300 kg dưới suối khu vực vườn nhà người dân.

Theo đó, khi phát hiện, Ban CHQS xã đã lập tức tổ chức đóng cọc, giăng dây cảnh báo nguy hiểm xung quanh hiện trường. Đồng thời, đơn vị chủ động tuyên truyền, thông báo cho người dân yên tâm sinh hoạt trong thời gian chờ xử lý và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo từ cơ quan chuyên môn cấp trên.

Ban CHQS xã Bom Bo đã phối hợp chặt chẽ với Đại đội Công binh 2, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS TP.Đồng Nai tổ chức trục vớt thành công quả bom từ dưới lòng suối, vận chuyển và bàn giao cho cơ quan chuyên môn xử lý theo đúng quy định kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và tài sản.

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Ban CHQS xã Bom Bo phối hợp với lực lượng công binh vận chuyển quả bom nặng 300kg đến khu vực an toàn để xử lý.

Theo CHQS xã Bom Bo, sau khi xử lý thành công, đơn vị tiếp tục tuyên truyền cho nhân dân nhận thức rõ và mong muốn khi phát hiện vật thể lạ, bom mìn, vật nổ… kịp thời thông báo cơ quan chức năng xử lý, bảo đảm an toàn cuộc sống người dân.

Văn Quân
#Bom #Sóc Bom Bo #Đồng Nai #Bình Phước #Quân đội #Công Binh

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