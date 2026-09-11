Nữ cán bộ Đại học Đông Đô 'lừa' sinh viên nộp 1,9 tỷ đồng mở lớp học nhưng không được cấp bằng

TPO - Bị cáo Nguyễn Thị Nụ (cựu cán bộ Trường Đại học Đông Đô) bị cáo buộc tự ý thu của 27 sinh viên lớp học DU523.06 với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng để tổ chức lớp học dù biết trước không được cấp bằng theo quy định. Tiền thu được từ sinh viên, bị cáo Nụ sử dụng cá nhân hết.

Biết không đủ điều kiện cấp bằng nhưng vẫn thu tiền, tổ chức lớp học

Ngày 11/9, Tòa án nhân dân Khu vực 2 (TP Hà Nội) đang nghiên cứu hồ sơ để sớm xét xử sơ thẩm giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Trường Đại học Đông Đô (trước đây là Trường Đại học dân lập Đông Đô).

Trong giai đoạn 2 vụ án này, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố bị cáo Nguyễn Thị Nụ (SN 1989, cựu cán bộ nhà trường) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo quy định tại khoản 2 Điều 356 Bộ luật Hình sự. Nhân thân, bị cáo Nụ từng bị Tòa án nhân dân quận Hai Bà Trưng cũ (Hà Nội) tuyên phạt 38 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” năm 2016.

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã ủy quyền cho Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 2 thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử sơ thẩm vụ án hình sự theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Theo cáo trạng, Trường Đại học dân lập Đông Đô được thành lập theo Quyết định số 5234/TTg ngày 3/10/1994 của Thủ tướng Chính phủ; là cơ sở đào tạo đại học chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Giáo dục và Đào tạo; trường có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.

Đến ngày 17/2/2017, Trường chuyển đổi sang loại hình trường đại học tư thục theo Quyết định số 235/QĐ-TTg của Thủ tướng.

Cáo buộc xác định, từ tháng 5/2019, bị cáo Nguyễn Thị Nụ được tuyển dụng là cán bộ Phòng Đào tạo và quản lý sinh viên. Đồng thời, được phân công làm giáo vụ, giáo viên chủ nhiệm quản lý lớp Đại học Dược thuộc Khoa Sức khỏe tại Trường Đại học Đông Đô.

Tuy nhiên, từ tháng 9/2019 - 7/2023, lợi dụng quyền hạn được giao là giáo viên chủ nhiệm, quản lý lớp học, mặc dù biết lớp học DU523.06 không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp nhưng Nụ vẫn thu tiền học phí, tổ chức lớp học cho DU523.06, nhận tiền để làm “khống” các báo cáo thực tập tốt nghiệp và giúp nâng điểm kết thúc học phần sinh viên.

Trường Đại học Đông Đô.

27 sinh viên mất 1,9 tỷ đồng tiền học nhưng không được cấp bằng

Viện Kiểm sát cho rằng, 27 sinh viên có tên trong lớp học DU523.06 đã nộp vào tài khoản của Nguyễn Thị Nụ tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng. Sau khi nhận tiền của sinh viên, Nụ đã chi một phần để tổ chức lớp học, còn lại bị cáo sử dụng chi tiêu cá nhân hết.

Theo Viện Kiểm sát, do lớp học DU523.06 không có trên hệ thống đào tạo của Trường Đại học Đông Đô, đến tháng 7/2023, sau khi Nụ tổ chức cho các sinh viên thi tốt nghiệp xong, sinh viên lớp DU523.06 không được Trường Đại học Đông Đô cấp bằng tốt nghiệp dẫn đến gây thiệt hại cho 27 sinh viên với tổng số tiền hơn 1,9 tỷ đồng, Nụ hưởng lợi gần hết.

Giai đoạn điều tra, gia đình bị cáo Nụ mới nộp khắc phục hậu quả số tiền 200 triệu đồng.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Nụ khai, tháng 7/2019, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an tiến hành điều tra vụ án giả mạo trong công tác đối với việc cấp văn bằng 2 môn Tiếng Anh tại Trường Đại học Đông Đô và tháng 12/2021, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo có Kết luận thanh tra về việc đào tạo khối ngành sức khỏe tại Trường.

Bị cáo Nụ khai đã biết 29 sinh viên lớp DU523.06 không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp do không có quyết định trúng tuyển. Tuy nhiên, để hưởng lợi, có thêm thu nhập, Nụ vẫn thu tiền học phí và các chi phí khác của sinh viên từ tháng 4/2019 - 6/2023, tổ chức đào tạo cho lớp DU523.06.

Nụ nhận thức được sinh viên lớp này không đủ điều kiện cấp bằng tốt nghiệp nhưng vẫn nhận tiền để làm khống báo cáo thực tập tốt nghiệp; nhận tiền để giúp sinh viên nâng điểm, hưởng lợi từ thu tiền học phí của sinh viên để tổ chức đào tạo lớp DU523.06 là sai, vi phạm pháp luật.