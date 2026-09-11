Khởi tố nữ chủ hụi chiếm đoạt trên 500 triệu đồng

TPO - Từ năm 2019 đến năm 2024, Diễm tổ chức và rủ rê người dân ở địa phương tham gia chơi hụi. Lợi dụng lòng tin của các hụi viên, Diễm đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt trên 500 triệu đồng.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam Phạm Thị Hồng Diễm (SN 1989, trú xã Thạnh Phước, tỉnh Vĩnh Long) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an tống đạt quyết định đối với Phạm Thị Hồng Diễm.

Căn cứ kết quả điều tra, từ năm 2019 đến năm 2024, Diễm tổ chức và rủ rê người dân ở địa phương tham gia chơi hụi.



Lợi dụng lòng tin của các hụi viên, đối tượng đã đưa ra các thông tin gian dối để chiếm đoạt tài sản của các bị hại, tổng số tiền chiếm đoạt trên 500 triệu đồng.