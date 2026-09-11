Người đàn ông đánh mẹ ruột, tấn công cảnh sát 113

TPO - Sau khi ăn nhậu, một người đàn ông trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk chửi bới, đuổi đánh mẹ ruột. Người này còn cầm dao tấn công cảnh sát 113, khiến một cán bộ bị thương.

Tối 10/9, thông tin từ Công an phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk cho biết: Đơn vị này vừa phối hợp Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tạm giữ đối tượng Y Ớ Niê Hrah (SN 1988, trú buôn Kô Siêr, phường Tân Lập, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Y Ớ Niê Hrah tại cơ quan công an. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, vào lúc 19h ngày 9/9, sau khi đi nhậu về, Y Ớ Niê Hrah chửi bới, đuổi đánh mẹ ruột và có hành vi gây rối trật tự công cộng, làm náo loạn cả khu vực.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Lập cử tổ công tác đến hiện trường giải quyết. Tuy nhiên, đối tượng Y Ớ Niê Hrah tỏ thái độ bất hợp tác, chửi bới và cầm dao hăm doạ cảnh sát khu vực, sau đó vào nhà đóng cửa cố thủ.



Trước hành vi côn đồ hung hãn của đối tượng, Công an phường Tân Lập đã đề nghị Cảnh sát 113 đến hỗ trợ. Khi tổ Cảnh sát 113 tiếp cận khu vực, yêu cầu đối tượng bỏ hung khí, hợp tác làm việc thì Y Ớ Niê Hrah bất ngờ mở cửa, cầm dao tấn một cán bộ công an khiến người này bị thương.

Đối tượng sau đó đã bị khống chế, tước dao, áp giải về trụ sở Công an phường Tân Lập.