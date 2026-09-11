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Tiếp nhận cấp cứu, điều trị hàng chục người nghi ngộ độc thực phẩm tại Huế

Ngọc Văn

TPO - Hàng chục người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi dùng bữa tại nhà ăn thuộc một doanh nghiệp lớn ở Khu công nghiệp Phong Điền, Huế, được đưa đến bệnh viện cấp cứu; một trường hợp bị phản vệ độ II phải chuyển Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Chiều 11/9, thông tin Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết đang cấp cứu, điều trị nhiều người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, sau khi dùng bữa tại nhà ăn thuộc một doanh nghiệp lớn hoạt động ở Khu công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, Huế.

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Nhiều bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm được theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2. Ảnh: T.X

Theo báo cáo nhanh của bệnh viện, vụ việc xảy ra khoảng 10h cùng ngày. Tính đến chiều cùng ngày, có 41 người có biểu hiện nghi ngộ độc được đưa đến bệnh viện để thăm khám, xử trí.

Trong số này, 30 người đang được theo dõi, điều trị tại Khoa Cấp cứu; 10 người nhập viện điều trị tại Khoa Bệnh nhiệt đới và một trường hợp được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc.

Trường hợp chuyển hồi sức tích cực được xác định phản vệ độ II. Bệnh viện chưa ghi nhận trường hợp nào phải chuyển tuyến.

Ngay sau khi tiếp nhận các trường hợp nghi ngộ độc, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 đã khẩn trương tổ chức cấp cứu, xử trí và phân loại người bệnh, bố trí theo dõi, điều trị tại các khoa phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Thông tin từ bệnh viện cho biết, các y, bác sĩ hiện theo dõi chặt chẽ diễn biến sức khỏe của từng bệnh nhân để kịp thời can thiệp, xử trí khi cần thiết. Các trường hợp nghi ngộ độc đang tiếp tục được theo dõi và điều trị tại bệnh viện.

Nguyên nhân vụ việc cũng như loại thực phẩm liên quan hiện tiếp tục được cơ quan chức năng TP. Huế xác minh, làm rõ.

Ngọc Văn
#ngộ độc thực phẩm #Huế #Khu công nghiệp Phong Điền #Bệnh viện Trung ương Huế #cấp cứu #phản vệ #thực phẩm

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