Công ty Việt Mỹ trúng 24 gói thầu tại Bệnh viện Chợ Rẫy giá trị hơn 600 tỷ đồng

TPO - Trước khi bị điều tra trong vụ án liên quan hoạt động nhập khẩu và kinh doanh thiết bị y tế, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ (Công ty Việt Mỹ) từng là nhà thầu quen thuộc tại nhiều bệnh viện lớn. Riêng ở Bệnh viện Chợ Rẫy, doanh nghiệp này trúng 24 trong tổng số 27 gói thầu tham dự, với tổng giá trị hơn 600 tỷ đồng.

Dữ liệu đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ được thành lập ngày 22/8/2007, có trụ sở tại Hà Nội. Doanh nghiệp đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực bán buôn, lắp đặt, sửa chữa và cho thuê máy móc, thiết bị y tế, cùng một số hoạt động khoa học, công nghệ phục vụ ngành y tế.

Theo thống kê từ dữ liệu công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia được Dauthau.asia tổng hợp, cập nhật đến năm 2026 cho thấy, công ty này đã có kinh nghiệm hơn 15 năm cung cấp các thiết bị và dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, gồm hệ thống máy gia tốc xạ trị, dao mổ xạ phẫu Gamma Knife, hệ thống Cyclotron, thiết bị y học hạt nhân, nguồn phóng xạ, linh kiện, vật tư thay thế và dịch vụ bảo trì hệ thống xạ trị.

Dàn lãnh đạo của Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ đã thành lập và điều hành hệ thống nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước phục vụ hoạt động nhập khẩu, phân phối thiết bị y tế

Trong nhiều năm Công ty CP Đầu tư Y tế Việt Mỹ luôn thắng lớn ở các gói thầu khắp cả nước. Tại khu vực TPHCM, đơn vị này đã trúng 24/27 gói thầu tại Bệnh viện Chợ Rẫy với tổng giá trị hơn 600 tỷ đồng. Cụ thể trong 1/11/2024, công ty này trúng ba gói thầu bảo trì, bảo dưỡng trong 36 tháng, bao gồm thay thế linh kiện và phụ kiện cho ba hệ thống gia tốc xạ trị của hãng Elekta tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Trong đó, tại Quyết định 5307/QĐ-BVCR gói thầu được phê duyệt có giá hơn 17,336 tỷ đồng và giá trúng thầu là 17,328 tỷ đồng. Còn tại Quyết định 5308/QĐ-BVCR, giá gói thầu là 21,39 tỷ đồng, trong khi giá trúng đạt 21,384 tỷ đồng. Gói thầu thứ 3 được phê duyệt tại Quyết định 5309/QĐ-BVCR, có giá 17,319 tỷ đồng và Công ty CP đầu tư Y tế Việt Mỹ trúng với mức 17,316 tỷ đồng, thấp hơn dự toán 3 triệu đồng.

Ngày 13/6/2025, Công ty CP đầu tư Y tế Việt Mỹ trúng thầu tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy gói “Mua sắm Hệ thống Cyclotron và thiết bị phụ trợ đồng bộ đi kèm” với giá 199,8 tỷ đồng, bằng với giá mà gói thầu đưa ra. Đến ngày 30/7/2025, theo Quyết định 4155/QĐ-BVCR, Công ty này trúng thêm gói cung cấp dịch vụ bảo trì, bảo dưỡng, thay thế linh kiện và phụ kiện trong 36 tháng cho hệ thống xạ phẫu Gamma Knife cùng bộ định vị bệnh nhân dùng cho dao xạ phẫu Gamma Knife của hãng Elekta, số máy 8019, với giá trúng thầu 22,14 tỷ đồng, giúp bệnh viện tiết kiệm khoảng 29 triệu đồng, so với giá thầu.

Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM)

Theo tìm hiểu, phần lớn kinh phí thực hiện các gói nói trên được lấy từ nguồn thu dịch vụ khám chữa bệnh của Bệnh viện Chợ Rẫy. Riêng gói mua hệ thống Cyclotron trị giá 199,8 tỷ đồng sử dụng nguồn tăng thu, cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 còn dư sau khi thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, cùng Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của bệnh viện.