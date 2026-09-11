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Pháp luật

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Khởi tố tài xế vụ lật xe khách làm 4 người chết ở Gia Lai

Tiền Lê

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Cảnh Hạ Long, tài xế của nhà xe Việt Tân Phát liên quan vụ lật xe khách làm 4 người chết ở Gia Lai.

Ngày 11/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Cảnh Hạ Long (SN 1993, trú phường An Khê, tỉnh Gia Lai), tài xế của nhà xe Việt Tân Phát liên quan vụ lật xe khách làm 4 người chết ở Gia Lai, do “Vi phạm quy định về giao thông đường bộ”.

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Tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long.

Theo đó, ngày 31/8, Long đã điều khiển xe khách giường nằm biển số 50E-449.17 của nhà xe Việt Tân Phát chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh - An Khê. Trên xe lúc này có 1 lái xe, 2 phụ xe và 31 hành khách. Tuy nhiên, đến khoảng 3h10 cùng ngày, khi xe khách này đến Km10+600 trên đường tránh Quốc lộ 19, đoạn nối từ Hàm Rồng - Đồng Xanh bất ngờ bị lật nghiêng về lề đường bên phải. Vụ lật xe khiến 4 người tử vong, nhiều người bị thương.

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Hiện trường vụ tai nạn.

Trước vụ việc có tính chất nghiêm trọng trên, Công an tỉnh Gia Lai đã vào cuộc thu thập chứng cứ, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Cơ quan điều tra nhận định, Long có giấy phép lái xe hạng D đủ điều kiện để điều khiển phương tiện trên và không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy trong quá trình điều xe. Thời điểm xảy ra vụ tai nạn xuất hiện mưa lớn, đường trơn trượt nhưng Long không chủ động giảm tốc độ đảm bảo an toàn dẫn đến tai nạn khiến nhiều người thương vong.

Liên quan tới vụ tai nạn trên, một lãnh đạo Ban Quản lý dự án 2 thông tin, tuyến tránh Quốc lộ 19 hiện đã được nghiệm thu cơ sở và đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao về tỉnh Gia Lai tiếp nhận. Để đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đã đặt biển cảnh báo và dựng rào chắn và cấm tất cả phương tiện lưu thông trên tuyến này.
Tuy nhiên vào ban đêm, một số tài xế tự ý phá rào để chạy xe vào đường. Hiện Ban Quản lý dự án 2 đang phối hợp với cơ quan chức năng để làm rõ việc tài xế Nguyễn Cảnh Hạ Long cố ý đi vào tuyến đường chưa được phép lưu thông; chỉ đạo các nhà thầu khẩn trương xử lý các điểm sạt lở gây mất an toàn giao thông trên tuyến.

Tiền Lê
#Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án #khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Cảnh Hạ Long #tài xế của nhà xe Việt Tân Phát liên quan vụ lật xe khách làm 4 người chết ở Gia Lai.

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