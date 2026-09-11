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'Bytes for Future' tặng máy tính, giúp học sinh thêm điều kiện học tập, phát triển

Trường Phong - Dương Triều - Trọng Quân

TPO - Tại Hà Nội, 55 máy tính, 90 tai nghe và 2 tivi thông minh – những trang thiết bị thiết thực góp phần cải thiện điều kiện dạy và học vừa được trao tặng cho phân hiệu Tiểu học Song Phương (Trường Tiểu học Sơn Đồng) và phân hiệu THCS Vân Canh (Trường Tiểu học & THCS Vân Canh) trong sáng 11/9.

Mang kiến thức công nghệ và công cụ kỹ thuật số hữu ích đến với nhiều học sinh hơn

Sáng 11/9, tại Hà Nội, Tập đoàn Keppel phối hợp cùng báo Tiền Phong, Công ty Cổ phần Đầu tư & Phát triển Công nghệ Quốc gia ADG tổ chức chương trình “Bytes for Future” (Cỗ máy tri thức), trao tặng máy tính, tai nghe và tivi thông minh cho phân hiệu Tiểu học Song Phương (Trường Tiểu học Sơn Đồng) và phân hiệu THCS Vân Canh (Trường Tiểu học & THCS Vân Canh).

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Đại diện lãnh đạo Tập đoàn Keppel, đại diện lãnh đạo báo Tiền Phong và đại diện lãnh đạo xã Sơn Đồng cùng các đại biểu trao biểu trưng tặng máy tính, tai nghe và tivi thông minh cho phân hiệu Tiểu học Song Phương (Trường Tiểu học Sơn Đồng) và phân hiệu THCS Vân Canh (Trường Tiểu học & THCS Vân Canh). Ảnh: Dương Triều.

Cụ thể, chương trình đã trao tặng hai trường 55 máy tính để bàn, 90 tai nghe và 2 tivi thông minh – những trang thiết bị thiết thực góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, đồng thời mở ra thêm cơ hội để học sinh tiếp cận công nghệ và rèn luyện các kỹ năng số cần thiết cho tương lai.

Phát biểu tại chương trình, ông Joseph Low - Trưởng Đại diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch Bộ phận Bất động sản của Keppel tại Việt Nam, nhấn mạnh rằng, thế hệ học sinh hiện nay có một thứ mà thế hệ của ông không có – đó là công nghệ.

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Ông Joseph Low - Trưởng Đại diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch Bộ phận Bất động sản của Keppel tại Việt Nam phát biểu tại chương trình. Ảnh: Dương Triều.

“Với một chiếc máy tính, các em có thể học được gần như mọi thứ. Các em có thể khám phá những nơi mình chưa từng đặt chân đến, học hỏi từ những người khắp nơi trên thế giới, rèn luyện những kỹ năng mới và tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi của mình. Nhưng không phải học sinh nào cũng có cơ hội tiếp cận công nghệ. Đó chính là lý do Keppel khởi xướng chương trình “Bytes for Future” vào năm 2024, nhằm mang kiến thức công nghệ và công cụ kỹ thuật số hữu ích đến với nhiều học sinh hơn”, ông Joseph Low nói, bày tỏ vui mừng khi trong năm thứ 3 triển khai, chương trình đã đến với Thủ đô Hà Nội.

Ông Joseph Low bày tỏ hy vọng, những trang thiết bị mới được tặng sẽ giúp các bài giảng thêm sinh động, hỗ trợ thầy cô trong quá trình giảng dạy, và mang đến cho học sinh nhiều cơ hội hơn để học tập, khám phá và phát triển. Ông Joseph Low nhắn gửi đến các học sinh, rằng sẽ dùng những chiếc máy tính mới để học thêm điều mới, để tìm câu trả lời cho những điều mình tò mò.

Cánh cửa mở ra kho tri thức rộng lớn

Tại chương trình, nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong bày tỏ, rất vui mừng tiếp tục đồng hành cùng Tập đoàn Keppel tổ chức chương trình trao tặng máy tính học đường “Bytes for Future – Cỗ máy tri thức”, một hoạt động ý nghĩa trong bối cảnh vừa khai giảng năm học mới 2026 – 2027.

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Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong Nguyễn Ngọc Tiến phát biểu tại chương trình. Ảnh: Dương Triều.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến cho rằng, việc chương trình tiếp tục được tổ chức cho thấy, đây không chỉ dừng lại ở một hoạt động trao tặng đơn lẻ, mà đang từng bước trở thành một hành trình dài hạn vì giáo dục, vì tương lai số và vì cơ hội phát triển công bằng của trẻ em Việt Nam.

Theo nhà báo Nguyễn Ngọc Tiến, mỗi chiếc máy tính được trao tặng hôm nay không chỉ mang giá trị vật chất; đó còn là một cánh cửa mở ra kho tri thức rộng lớn; là phương tiện để các em học tập, khám phá và kết nối; là cơ hội để mỗi học sinh tự tin bước vào môi trường học tập số. Ông mong muốn rằng, nhà trường sẽ khai thác hiệu quả các thiết bị được trao tặng. Các thầy cô tiếp tục hướng dẫn học sinh sử dụng máy tính và internet một cách an toàn, lành mạnh, có trách nhiệm; biết chọn lọc thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân và biến công nghệ thành công cụ phục vụ học tập, sáng tạo.

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Ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng) (bìa trái) và ông Cao Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Sơn Đồng, phát biểu tại chương trình. Ảnh: Dương Triều.

Đưa các thiết bị vào phục vụ trực tiếp hoạt động dạy và học

Tại chương trình, ông Nguyễn Duy Cương, Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội (nguyên Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đồng) nhấn mạnh rằng, toàn bộ vật phẩm tài trợ với tổng giá trị hơn 1,4 tỷ đồng sẽ giúp sức cho hơn 2.300 học sinh tại hai điểm trường cơ hội tiếp cận tri thức, công nghệ và những phương thức học tập mới.

“Trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra rất mạnh mẽ, khi công nghệ ngày càng trở thành một phần không thể thiếu của giáo dục, những thiết bị hôm nay sẽ góp phần giúp các thầy cô đổi mới phương pháp dạy học; giúp học sinh hình thành kỹ năng số, khả năng tự học, khả năng tiếp cận nguồn tri thức mở và từng bước trở thành những công dân thích ứng tốt với xã hội số”, ông Nguyễn Duy Cương nêu.

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Ông Joseph Low - Trưởng Đại diện Keppel tại Việt Nam kiêm Chủ tịch Bộ phận Bất động sản của Keppel tại Việt Nam và các em học sinh. Ảnh: Dương Triều.

Nhấn mạnh ý nghĩa của chương trình, ông Cao Văn Tâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã Sơn Đồng đề nghị, các trường thụ hưởng phải tổ chức quản lý, khai thác các thiết bị một cách khoa học, hiệu quả. Thiết bị được tài trợ phải được đưa vào phục vụ trực tiếp hoạt động dạy và học; tạo điều kiện để nhiều giáo viên, nhiều học sinh được sử dụng; gắn với dạy học tin học, ngoại ngữ, STEM, các hoạt động trải nghiệm, nghiên cứu và tự học. Nhà trường phải chú trọng giáo dục học sinh về văn hóa số, kỹ năng số, an toàn trên không gian mạng và trách nhiệm khi sử dụng công nghệ.

“Chúng ta không chỉ giúp học sinh biết sử dụng máy tính, mà quan trọng hơn là giúp các em biết sử dụng công nghệ để học tập, sáng tạo và phát triển bản thân”, ông Cao Văn Tâm nói, đồng thời nhắn nhủ đến các em học sinh hãy dùng máy tính để học thêm những điều mới, học ngoại ngữ, khám phá thế giới, sáng tạo và tìm ra những điều mà mình thực sự đam mê.

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Các đại biểu tham quan phòng máy tính vừa được trao tặng. Ảnh: Dương Triều.

Bày tỏ sự cảm ơn tới chương trình, thầy Nguyễn Mạnh Hạnh – Hiệu trưởng Trường tiểu học Sơn Đồng cho biết, điều kiện tiếp cận trang thiết bị học tập kỹ thuật số hiện đại của nhà trường vẫn còn hạn chế. Có lớp học phải bố trí từ 2-4 học sinh sử dụng chung một máy tính. Một số thiết bị hiện có đã cũ, thiếu phương tiện trình chiếu phục vụ giảng dạy.

Vì thế, theo thầy Hạnh, việc bổ sung máy tính, tai nghe và tivi thông minh không chỉ giúp học sinh có thêm điều kiện tiếp cận công nghệ, giáo viên cũng có thêm công cụ để xây dựng bài giảng trực quan, sinh động và có tính tương tác hơn.

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Các em học sinh trải nghiệm máy tính mới vừa được trao tặng. Ảnh: Dương Triều.

Cùng quan điểm, thầy Lê Đức Thuận, Hiệu trưởng trường Tiểu học và THCS Vân Canh bày tỏ, nhà trường chỉ có một phòng máy tính với tổng số 27 máy, đều là những máy tính đời cũ, lại thường xuyên hư hỏng, không đáp ứng được nhu cầu học tập ngày càng cao của các em học sinh.

“Chương trình không chỉ bổ sung cơ sở vật chất cho nhà trường trong phòng tin học mà còn mở ra nhiều cơ hội để học sinh được học tập, thực hành và tiếp cận công nghệ thông tin một cách thuận lợi, hiệu quả hơn”, thầy Thuận nói, nhấn mạnh, sẽ quản lý, bảo quản và sử dụng hiệu quả, khai thác tối đa giá trị sử dụng của những thiết bị vào công tác giảng dạy, học tập.

Trường Phong - Dương Triều - Trọng Quân
#Máy tính cho em #Học sinh #Trao tặng máy tính #Tập đoàn Keppel #Báo Tiền Phong

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