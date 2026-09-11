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Giáo dục

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Sở GD&ĐT TPHCM lý giải sách giáo khoa cung vượt cầu nhưng học sinh vẫn thiếu

Nguyễn Dũng

TPO - Gần 26,93 triệu bản sách giáo khoa đã được cung ứng tại TPHCM, tương đương 107% nhu cầu tổng hợp. Tuy nhiên, một số ít học sinh vẫn thiếu một hoặc một số cuốn sách khi năm học mới bắt đầu.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa thông tin về tình hình cung ứng sách giáo khoa và các giải pháp hỗ trợ học sinh chưa mua được sách trong năm học 2026-2027.

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Phụ huynh ở TPHCM vẫn xếp hàng mua SGK dù năm học mới đã bắt đầu.

Theo đó, thực hiện Công văn số 737 ngày 11/2/2026 của Bộ GD&ĐT về tăng cường quản lý, thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027, Sở GD&ĐT TPHCM đã tổng hợp nhu cầu và chuyển đến Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, thông qua Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam, từ ngày 4/3.

Theo số liệu của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đến ngày 8/9, đơn vị đã cung ứng 26.931.865 bản sách giáo khoa, đạt 107% nhu cầu được tổng hợp.

Tuy nhiên, Sở GD&ĐT cho biết số liệu trên bao gồm cả sách cho mượn, sách mua hộ và sách trang bị cho thư viện. Bên cạnh đó, có trường hợp phụ huynh mua hai bộ sách nên dù tổng lượng cung ứng vượt nhu cầu, việc phân bổ trên thực tế chưa hoàn toàn đồng đều.

Qua rà soát danh sách các trường được thống kê chưa đặt sách, phần lớn cơ sở giáo dục đã hoàn tất đặt hàng hoặc có phương án bảo đảm sách cho học sinh. Một số đơn vị trong danh sách đã sáp nhập, tổ chức lại và không còn hoạt động độc lập; một số trường không đặt sách do phụ huynh chủ động mua.

Ngoài ra, có trường đã nhận sách nhưng vẫn thiếu một vài cuốn do nguồn cung chưa đầy đủ.

Đến nay, 100% trường học đã chốt nhu cầu thực tế lần hai, đăng ký mua bổ sung số sách còn thiếu hoặc hoàn tất thủ tục đặt hàng. Lượng sách này đang được vận chuyển, bàn giao trực tiếp về từng trường.

Sau khi nhận sách, các trường sẽ thông báo cụ thể thời gian và hình thức nhận đến phụ huynh, học sinh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cam kết hoàn thành việc giao sách theo tiến độ thống nhất với từng đơn vị.

Huy động sách thư viện, sách cũ

Trong thời gian chờ bổ sung, các trường được yêu cầu khai thác tối đa nguồn sách tại thư viện; vận động phụ huynh đã mua hai bộ cho học sinh chưa có sách mượn một bộ; huy động học sinh lớp trên tặng sách cũ cho học sinh lớp dưới sử dụng tạm thời.

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Thông báo của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam ngày 10/9 dành cho phụ huynh ở TPHCM.

Phụ huynh và học sinh có thiết bị kết nối Internet được hướng dẫn sử dụng sách giáo khoa điện tử miễn phí trên nền tảng chính thức của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tại địa chỉ taphuan.nxbgd.vn.

Giáo viên đồng thời sử dụng bài giảng điện tử, phiếu bài tập và tài liệu tóm tắt kiến thức nhằm bảo đảm học sinh vẫn theo kịp chương trình trong thời gian chưa có đủ sách bản giấy.

Liên quan tình trạng phụ huynh tập trung đông tại một số điểm mua sách, Sở GD&ĐT cho biết ngoài người dân TPHCM còn có phụ huynh từ các tỉnh lân cận đến mua; một số người mua giúp thân nhân hoặc mua lại để bán ra bên ngoài.

Ngành giáo dục khuyến nghị phụ huynh bình tĩnh, theo dõi các kênh thông tin chính thức từ nhà trường để cập nhật lịch nhận sách, tránh tập trung mua sách tại một số địa điểm gây quá tải.

Nguyễn Dũng
#Tại sao học sinh vẫn thiếu sách giáo khoa dù cung ứng đạt 107%? #sách giáo khoa #TPHCM #cung ứng sách #học sinh #phụ huynh #giáo dục #Sách giáo khoa cung ứng đạt 107% #vì sao học sinh vẫn thiếu?

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