TPHCM cắt giảm mạnh các cuộc thi, hội thi trong trường học

TPO - Từ năm học 2026-2027, TPHCM tinh gọn hàng loạt kỳ thi, cuộc thi, hội thi dành cho học sinh và giáo viên. Các hoạt động dành cho học sinh phải bảo đảm tự nguyện, không huy động kinh phí, không gây áp lực cho học sinh và cha mẹ học sinh.

Sở GD&ĐT TPHCM vừa ban hành văn bản về giảm hồ sơ, sổ sách, hội họp, báo cáo trung gian trong các cơ sở giáo dục phổ thông; đồng thời tinh gọn các kỳ thi, cuộc thi, hội thi cấp thành phố.

TPHCM giảm mạnh các cuộc thi, hội thi trong trường học. Ảnh minh họa.

Theo đó, các trường không tổ chức kỳ thi học sinh giỏi cấp trường, trừ trường hợp cần phát hiện, tuyển chọn đội tuyển tham dự kỳ thi do cấp thành phố, cấp quốc gia tổ chức.

Với các kỳ thi, cuộc thi, hội thi do Sở GD&ĐT tổ chức hoặc phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, doanh nghiệp, ngành giáo dục thành phố yêu cầu rà soát, chỉ lựa chọn những hoạt động thực sự cần thiết, phù hợp chương trình giáo dục, đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi và điều kiện thực tế.

Đáng chú ý, các hoạt động này không được huy động kinh phí, không gây áp lực tham gia đối với học sinh và cha mẹ học sinh.

Các hoạt động giao lưu, sân chơi tiếng Anh, STEM/STEAM, trải nghiệm, văn nghệ, nghệ thuật, thể dục thể thao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI)… được tổ chức theo tinh thần vui tươi, tự nguyện và thiết thực. Sở yêu cầu không biến những sân chơi này thành kỳ thi; không sử dụng kết quả, số lượng giải thưởng, thành tích làm căn cứ đánh giá chất lượng, kết quả dạy học hoặc thi đua.

Năm học 2026-2027, TPHCM còn 5 cuộc thi, hội thi cấp thành phố dành cho học sinh, gồm: Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh THCS, THPT; kỳ thi chọn học sinh, học viên giỏi lớp 9 và lớp 12; Olympic TP.HCM dành cho học sinh lớp 11; hội thi các môn ngoại ngữ; hội thi Khéo tay kỹ thuật.

Như vậy, một số sân chơi từng được tổ chức như Olympic TPHCM dành cho học sinh lớp 10, Văn hay - chữ tốt, Lớn lên cùng sách không còn trong danh mục trên.

Thành phố vẫn duy trì khảo sát năng lực học sinh lớp 3, lớp 7 và khảo sát năng lực ngoại ngữ đối với học sinh lớp 9, lớp 11.

Không thi giáo viên giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích

Việc tinh gọn cũng được áp dụng đối với giáo viên. Sở GD&ĐT TPHCM yêu cầu rà soát, giảm các cuộc thi, hội thi trùng lặp, không trực tiếp phục vụ chuyên môn hoặc tạo áp lực, phát sinh hồ sơ, minh chứng không cần thiết.

Đặc biệt, không tổ chức hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp xã để lấy thành tích. Trường hợp cần tổ chức nhằm phát hiện, lựa chọn giáo viên tham dự hội thi do cấp trên tổ chức phải thực hiện đúng quy định, bảo đảm thiết thực và không phát sinh hồ sơ, minh chứng không cần thiết.

Thay vào đó, ngành giáo dục khuyến khích tăng cường giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, sinh hoạt và thực hành chuyên môn; giáo viên tự nguyện chia sẻ sáng kiến, thiết bị dạy học, đổi mới phương pháp, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và AI phục vụ trực tiếp việc dạy học.

Các cơ sở giáo dục cũng được yêu cầu rà soát, giảm hội thi, giao lưu, phong trào cấp trường mang tính hình thức; không tự đặt thêm hồ sơ, sổ sách, biểu mẫu, báo cáo hoặc minh chứng không có căn cứ pháp lý hay không thực sự cần thiết.

Thời gian, nguồn lực của nhà trường và giáo viên được yêu cầu ưu tiên cho hoạt động dạy học, giáo dục học sinh, tự học, nghiên cứu và phát triển năng lực chuyên môn

