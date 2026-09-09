Sinh viên FPT Polytechnic và những đồ án tốt nghiệp thực chiến, gỡ khó cho thị trường

Không dừng lại ở những báo cáo mang tính đối phó hay mô hình thuần lý thuyết, các dự án tốt nghiệp tại Trường Cao đẳng FPT Polytechnic đang trực tiếp bước vào đời sống thực tế. Đây lại là điểm khởi đầu cho hành trình nghề nghiệp thực thụ. Triết lý "Thực học - Thực nghiệp" được hiện thực hóa qua cách sinh viên chọn đối đầu trực diện với những thách thức từ doanh nghiệp, biến áp lực kỹ thuật và dữ liệu thực tế thành năng lực cạnh tranh cốt lõi trước khi gia nhập thị trường lao động.

Làm chủ công nghệ qua sản phẩm game hoàn chỉnh

Minh chứng rõ nét cho năng lực công nghệ và tinh thần dấn thân của sinh viên là dự án game nhập vai hành động 2D cuộn cảnh ngang mang tên “Split Realms: Chuyến phiêu lưu ở vùng đất diệu kỳ”. Đây là sản phẩm tốt nghiệp của nhóm sinh viên chuyên ngành Lập trình Game (FPT Polytechnic TP.HCM) gồm các thành viên: Võ Anh Quốc, Trần Công Tiến, Trần Nguyễn Khắc Duy, Bùi Quốc Hải và Huỳnh Lê Gia Bảo.

Đưa người chơi vào vai chiến binh mang Luân Hồi Ấn khám phá hai cõi song song để giải cứu dân làng khỏi lời nguyền hóa đá, tựa game đòi hỏi giải pháp công nghệ rất cao. Thay vì né tránh các kỹ thuật khó, nhóm đã tự tay lập trình hệ thống di chuyển, xử lý va chạm, thiết lập trí tuệ nhân tạo (AI) cho hàng chục loại quái vật và xây dựng 4 trận Boss với nhiều giai đoạn biến hóa.

Thử thách lớn nhất xuất hiện khi cơ chế chuyển đổi thực tại gặp lỗi nghiêm trọng, buộc cả nhóm phải dành hàng tuần để gỡ rối và viết lại từ đầu. Áp lực thời gian cũng buộc các lập trình viên trẻ phải liên tục họp bàn, học cách cắt giảm các tính năng thứ yếu để tập trung hoàn thiện phần cốt lõi. Dưới sự đồng hành, định hướng chuyên môn của thầy Nguyễn Trí Định và đội ngũ giảng viên bộ môn Công nghệ thông tin, dự án không chỉ hoàn thiện về mặt kỹ thuật mà còn rèn luyện cho sinh viên tư duy bền bỉ, tính kỷ luật và khả năng phối hợp nhóm như tại một studio game chuyên nghiệp.

Đưa yếu tố văn hóa vào bài toán truyền thông số

Ở khối ngành dịch vụ, sinh viên FPT Polytechnic chứng minh năng lực thích ứng linh hoạt trước sự thay đổi của thị trường. Nhóm sinh viên TH-01 chuyên ngành Quản trị Dịch vụ Du lịch & Lữ hành (FPT Polytechnic Hà Nội) đã tạo nên dấu ấn khác biệt với dự án: “Xây dựng kế hoạch truyền thông trên nền tảng Facebook nhằm quảng bá điểm Bàu Trắng, Mũi Né - Phan Thiết tới nhóm khách du lịch Gen Z”.

Xuất hiện tại lễ bảo vệ đồ án trong trang phục truyền thống của cộng đồng người Chăm, nhóm đã khéo léo dùng yếu tố thị giác và văn hóa bản địa để dẫn dắt hội đồng vào không gian của điểm đến. Sinh viên du lịch hiện nay không chỉ dừng lại ở kỹ năng thiết kế tour truyền thống, mà phải am hiểu tiếp thị số, thấu hiểu hành vi khách hàng và biết kể câu chuyện văn hóa giàu cảm xúc.

Bằng cách phân tích sâu thị hiếu của Gen Z trên mạng xã hội, từ hình ảnh thu hút, hình thức tương tác đến động lực chuyển hóa từ quan tâm trực tuyến sang trải nghiệm thực địa, nhóm đã tiếp cận du lịch theo chuỗi giá trị toàn diện: Điểm đến - Thị trường khách - Nội dung truyền thông - Cảm xúc - Quyết định trải nghiệm. Đây là năng lực thực chiến quan trọng, đáp ứng chính xác nhu cầu chuyển đổi số của ngành du lịch Việt Nam hiện nay.

Nâng tầm nghiệp vụ thành công trình khoa học tại ESET2026

Điểm đột phá trong phương pháp đào tạo ứng dụng của FPT Polytechnic thể hiện rõ nhất khi các bài tập nghiệp vụ được nâng cấp thành nghiên cứu khoa học mang tính ứng dụng cao. Tại Hội nghị Khoa học ESET2026, nhóm sinh viên ngành Quản trị Khách sạn (FPT Polytechnic TP.HCM) gồm Nguyễn Thị Minh Vân, Hồ Hoàng Trung Hiếu, Lê Gia Kiệt và Trần Thị Kim Thoại đã gây ấn tượng với công trình nghiên cứu phát triển từ chính kỳ thực tập.

Khởi đầu từ đề tài đánh giá chất lượng dịch vụ tại Nhà hàng Hồng Hà (Khách sạn Victory Saigon) theo mô hình SERVQUAL 5 khía cạnh (cơ sở vật chất, độ tin cậy, khả năng đáp ứng, năng lực phục vụ và sự quan tâm), nhóm đã mạnh dạn “định lượng hóa” toàn bộ phản hồi của thực khách để tìm ra các điểm nghẽn vận hành.

Từ nền tảng này, nhóm tiếp tục mở rộng nghiên cứu sang công việc "hậu trường" vốn ít được chú ý nhưng giữ vai trò sống còn: quy trình xử lý hồ sơ tại bộ phận Sales khách sạn Holiday Inn & Suites Saigon Airport. Bằng phương pháp quan sát thực tế và phân tích biểu mẫu, nhóm chỉ ra rủi ro sai lệch khi số lượng khách và giá trị dịch vụ biến động liên tục qua các khâu báo giá, hợp đồng, tạm ứng và quyết toán.

Giải pháp được đưa ra là Quy trình thao tác chuẩn (SOP) 8 bước, xác định rõ trách nhiệm từng nhân sự, thời hạn xử lý, biểu mẫu kiểm tra chéo và kiểm soát phiên bản tài liệu có hiệu lực. Bản SOP không tạo thêm thủ tục hành chính rườm rà, mà trở thành công cụ hỗ trợ đào tạo nhân sự mới, tăng tính liên kết giữa các bộ phận và hạn chế tối đa sai sót trước khi phục vụ khách hội nghị – sự kiện. Việc đưa một vấn đề nghiệp vụ thực tế thành poster báo cáo tại ESET2026 khẳng định tư duy nghiên cứu nghiêm túc và năng lực quản trị vận hành bài bản của sinh viên trường nghề.

Khẳng định giá trị Thực học - Thực nghiệp

Những dự án trên cho thấy đồ án tốt nghiệp tại FPT Polytechnic không đơn thuần là bài kiểm tra trả lời cho câu hỏi "sinh viên đã học gì". Quan trọng hơn, đó là câu trả lời thuyết phục cho việc sinh viên có thể vận dụng kiến thức đã học để tạo ra giá trị mới, có khả năng ứng dụng trực tiếp và giải quyết bài toán thực tế của thị trường.

Môi trường đào tạo gắn liền với dự án thực tế, sự đồng hành sát sao của giảng viên và việc cọ xát với tiêu chuẩn doanh nghiệp đã trang bị cho người học bản lĩnh vững vàng. Khi rời ghế nhà trường, sinh viên FPT Polytechnic không chỉ mang theo tấm bằng tốt nghiệp, mà sở hữu trọn vẹn tư duy giải quyết vấn đề, kinh nghiệm thực chiến và sự tự tin để hòa nhập ngay vào guồng quay công việc chuyên nghiệp.