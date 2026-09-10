Du học THPT tại New South Wales: Chuẩn bị nền tảng vào đại học Úc

Đến Australia năm 15 tuổi với vốn tiếng Anh còn hạn chế, William Nguyễn từng trải qua những tháng đầu nhớ nhà và khó hòa nhập. Nhờ chương trình tiếng Anh chuyên sâu cùng sự hỗ trợ thường xuyên từ giáo viên và điều phối viên học sinh quốc tế, em dần tự tin, hoàn thành chương trình HSC và tiếp tục theo học tại UNSW.

Câu chuyện của William cho thấy giá trị của việc du học từ bậc phổ thông không chỉ nằm ở tấm bằng cuối cấp. Thay vì phải đồng thời làm quen với tiếng Anh học thuật, phương pháp học và cuộc sống tự lập khi đã bước vào đại học, học sinh có thêm thời gian để thích nghi từng bước trong một môi trường được tổ chức và hỗ trợ phù hợp với lứa tuổi.

William Nguyễn nhận chứng nhận thành tích tại lễ tốt nghiệp, đánh dấu cột mốc đáng nhớ trên hành trình học tập tại New South Wales. (Nguồn: IDP)

NSW Government Schools mang đến lộ trình học công lập với chương trình môn học đa dạng, hỗ trợ tiếng Anh, chương trình chăm sóc học sinh quốc tế với học phí chỉ khoảng 320 - 400 triệu đồng mỗi năm.

Mức học phí này giúp phụ huynh có thêm cơ sở để đối chiếu với chi phí của các chương trình THPT quốc tế tại Việt Nam. Điểm khác biệt không chỉ nằm ở chương trình giáo dục chuẩn Australia, mà còn ở cơ hội để học sinh trực tiếp rèn luyện tiếng Anh học thuật, tính tự lập và khả năng thích nghi ngay từ bậc phổ thông. Đây là những hành trang thiết thực giúp các em bước vào môi trường đại học với tâm thế chủ động và nền tảng vững vàng hơn.

5 điểm đáng chú ý của Hệ thống trường Công lập bang New South Wales

Chương trình K-12 với nhiều lựa chọn môn học

Chương trình giảng dạy được thiết kế bài bản theo các tiêu chuẩn giáo dục của Úc, hướng đến sự phát triển toàn diện từ kiến thức học thuật đến các kỹ năng mềm quan trọng như tư duy phản biện, khả năng giải quyết vấn đề và tinh thần tự học, những năng lực cần thiết để thích nghi với môi trường đại học trong tương lai.

Điểm nổi bật của hệ thống là danh mục môn học đa dạng, tạo điều kiện để học sinh từng bước khám phá thế mạnh và xây dựng định hướng nghề nghiệp từ sớm. Tùy theo cấp học và chương trình của từng trường, các em có thể lựa chọn nhiều lĩnh vực như Ngoại ngữ, Thể thao, Nghệ thuật biểu diễn cho đến các môn Khoa học, Công nghệ và Kinh doanh.

Học sinh tại NSW Government Schools cùng thực hành dự án STEM, qua đó phát triển tư duy giải quyết vấn đề, khả năng sáng tạo và kỹ năng làm việc nhóm. (Nguồn: IDP)

Chương trình hỗ trợ tiếng Anh theo trình độ của học sinh

Với học sinh chưa sẵn sàng học hoàn toàn bằng tiếng Anh, NSW Government Schools có lộ trình Intensive English Centre trước khi chuyển vào chương trình trung học chính thức. Sau giai đoạn tiếng Anh chuyên sâu, học sinh tiếp tục được hỗ trợ tại trường để phát triển từ vựng học thuật, kỹ năng giao tiếp và khả năng theo dõi bài giảng.

Cách tiếp cận này giúp học sinh không phải tự xoay xở với rào cản ngôn ngữ ngay từ những ngày đầu, đồng thời có thời gian làm quen với cách đặt câu hỏi, làm bài tập và tham gia thảo luận trong lớp học.

Hỗ trợ học sinh quốc tế dưới 18 tuổi

Với phụ huynh, một trong những băn khoăn lớn nhất khi cho con du học từ sớm là vấn đề chăm sóc và hỗ trợ trong thời gian học tập xa gia đình. NSW Government Schools áp dụng các quy định dành cho học sinh quốc tế dưới 18 tuổi nhằm đảm bảo điều kiện sinh hoạt, học tập và phúc lợi của học sinh trong suốt quá trình theo học.

Tùy từng trường hợp, học sinh có thể sinh sống cùng phụ huynh, người thân đủ điều kiện hoặc các hình thức lưu trú được chấp thuận theo quy định. Học sinh từ lớp 9 trở lên có thể lựa chọn homestay, tùy khả năng sắp xếp tại khu vực theo học. Các phương án này giúp phụ huynh xác định rõ người chịu trách nhiệm chăm sóc, nơi ở và bộ phận hỗ trợ của con trong thời gian học tập xa nhà.

Môi trường học tập đa văn hóa, cởi mở

Khi học tập tại bang New South Wales, học sinh có cơ hội giao lưu và kết bạn với bạn bè đến từ khắp nơi trên thế giới. Việc tiếp xúc với môi trường học tập quốc tế từ sớm giúp học sinh hình thành thói quen tự học, khả năng giao tiếp liên văn hóa và sự chủ động trong sinh hoạt cá nhân. Đây cũng là những kỹ năng mà nhiều sinh viên quốc tế thường mất thời gian thích nghi khi mới bắt đầu chương trình đại học ở nước ngoài.

Nền tảng hướng tới các đại học hàng đầu tại Úc

Sau khi hoàn thành chương trình THPT, học sinh sẽ nhận Bằng Tốt nghiệp THPT bang New South Wales (Higher School Certificate - HSC) được công nhận trên toàn cầu. Học sinh theo học đủ tổ hợp môn đáp ứng điều kiện có thể được tính ATAR, thứ hạng được nhiều trường đại học uy tín trên thế giới sử dụng để xếp hạng ứng viên. Việc trúng tuyển còn phụ thuộc vào yêu cầu của từng khóa học và các tiêu chí bổ sung, nếu có.

Với học sinh đủ điều kiện, kết quả các môn HSC được sử dụng để tính ATAR – thứ hạng giúp các trường đại học xếp hạng ứng viên trong quá trình tuyển sinh. Mỗi ngành vẫn áp dụng yêu cầu đầu vào và tiêu chí xét tuyển riêng.

Chi phí du học hợp lý, tối ưu ngân sách gia đình

Với mức học phí dự kiến khoảng 320 - 400 triệu đồng mỗi năm, hệ thống trường công lập bang New South Wales mang đến một lựa chọn tài chính đáng cân nhắc cho các gia đình có kế hoạch cho con du học từ bậc phổ thông. Mức đầu tư này giúp phụ huynh chủ động cân đối ngân sách hơn, trong khi học sinh vẫn được tiếp cận chương trình giáo dục chuẩn Úc và môi trường học tập quốc tế ngay từ bậc phổ thông.

Các trường công lập bang New South Wales hiện diện tại Sydney và nhiều khu vực khác trên toàn bang, mang đến sự linh hoạt về địa điểm học tập. Riêng Sydney đứng đồng hạng 5 trong bảng xếp hạng QS Best Student Cities 2027, được đánh giá dựa trên nhiều tiêu chí như chất lượng đại học, cơ hội nghề nghiệp, mức độ hấp dẫn của thành phố và trải nghiệm của sinh viên.

Gặp gỡ đại diện NSW Government Schools tại Triển lãm Du học Quốc tế IDP

Trong tháng 10/2026, Triển lãm Du học Quốc tế IDP sẽ diễn ra tại Đà Nẵng, Hà Nội, Cần Thơ và TP.HCM, quy tụ hơn 150 trường trung học, cao đẳng và đại học quốc tế. Sự kiện mang đến cơ hội để phụ huynh, học sinh trực tiếp tìm hiểu lộ trình học tập, điều kiện tuyển sinh, xu hướng chọn ngành cùng nhiều chương trình học bổng du học có giá trị từ 30% đến 100%.

Tham dự sự kiện của IDP để tìm hiểu về xu hướng các ngành học khi du học Úc. (Nguồn: IDP).

Tại sự kiện, phụ huynh và học sinh có thể gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với bà Kitty Kwong, Chuyên viên Marketing chương trình Study Tour, đại diện hệ thống trường công lập bang New South Wales. Những chia sẻ từ đại diện hệ thống sẽ giúp gia đình hiểu rõ hơn về chương trình học, lựa chọn trường và các bước cần chuẩn bị để xây dựng lộ trình phù hợp cho từng học sinh.

Thông qua các phiên tư vấn, gia đình sẽ được giải đáp cụ thể về điều kiện đầu vào, cách lựa chọn trường, quy trình chuẩn bị hồ sơ, yêu cầu visa dành cho học sinh quốc tế dưới 18 tuổi và lộ trình chuyển tiếp lên đại học. Đây cũng là dịp để phụ huynh đối chiếu các lựa chọn về chương trình học, địa điểm và ngân sách, từ đó xây dựng kế hoạch du học phù hợp với năng lực, sở thích và mục tiêu dài hạn của từng học sinh.

Sự kiện được tổ chức tại:

Hà Nội: Chủ Nhật, ngày 04/10, 08:30 - 12:00 | Tầng 6, Khách sạn Lotte Hanoi, 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội

Chủ Nhật, ngày 04/10, 08:30 - 12:00 | Tầng 6, Khách sạn Lotte Hanoi, 54 Liễu Giai, Phường Giảng Võ, Thành phố Hà Nội Đà Nẵng: Thứ Năm, ngày 08/10, 17:00 - 20:00 | Tầng 2, Khách sạn Novotel Đà Nẵng, 36 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng

Thứ Năm, ngày 08/10, 17:00 - 20:00 | Tầng 2, Khách sạn Novotel Đà Nẵng, 36 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng Cần Thơ: Thứ Bảy, ngày 10/10, 08:30 -12:00 | Tầng 5, Khách sạn Sheraton Cần Thơ, 209 Đường 30 Tháng 4, Ninh Kiều, Cần Thơ

Thứ Bảy, ngày 10/10, 08:30 -12:00 | Tầng 5, Khách sạn Sheraton Cần Thơ, 209 Đường 30 Tháng 4, Ninh Kiều, Cần Thơ TP.HCM: Chủ Nhật, ngày 11/10, 08:30 -12:00 | Tầng 3, GEM Center, 8 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh​

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