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Khởi nghiệp sáng tạo số cho tương lai bền vững

Hà Linh

TPO - Trường Quản trị và Kinh doanh (HSB), ĐHQG Hà Nội lần đầu tổ chức cuộc thi "Khởi nghiệp sáng tạo Miền Bắc" dành cho học sinh THPT, với giải Quán quân trị giá 30 triệu đồng và học bổng 50% học phí năm thứ nhất đại học.

Cuộc thi có chủ đề "Sáng tạo số cho tương lai bền vững", do trường phối hợp với Sở GD&ĐT Hà Nội, Quảng Ninh và Hưng Yên tổ chức. Cuộc thi diễn ra từ ngày 22/8/2026 đến 27/2/2027.

Theo ban tổ chức, thay vì chỉ trình bày ý tưởng, ở cuộc thi này, học sinh phải bắt đầu từ một vấn đề thực tiễn, đề xuất giải pháp và chứng minh khả năng triển khai. Các dự án được khuyến khích theo thông điệp "Số - Xanh - Bền vững", tập trung vào ba nhóm gồm môi trường và sống xanh; chuyển đổi số, công nghệ vì cộng đồng; kinh tế, văn hóa và du lịch sáng tạo.

Trong đó, chủ đề Sống xanh và Môi trường bền vững yêu cầu học sinh tập trung vào các mô hình, giải pháp giảm thiểu tác động môi trường,thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, phát triển bền vững.

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Trường Quản trị và Kinh doanh đã thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo năm 2022 và duy trì cuộc thi khởi nghiệp dành cho sinh viên hàng năm

Chuyển đổi số và Công nghệ vì cộng đồng: Học sinh ứng dụng công nghệ số, AI, IoT để giải quyết các thách thức xã hội thiết thực.

Kinh tế, Văn hóa, Du lịch sáng tạo: Đổi mới mô hình kinh doanh gắn với phát huy giá trị bản sắc văn hóa, du lịch địa phương.

Cuộc thi gồm ba vòng. Tại vòng sơ khảo, từ ngày 22/8 đến 25/10, thí sinh nộp bản mô tả ý tưởng và kế hoạch sơ bộ. Ban tổ chức chọn 30 dự án vào vòng bán kết, dự kiến công bố ngày 18/11.

Ở vòng bán kết, các đội hoàn thiện thuyết minh, xây dựng video giới thiệu và trình bày trực tuyến trước ban giám khảo. 10 dự án xuất sắc nhất sẽ vào chung kết, dự kiến công bố ngày 21/1/2027.

Vòng chung kết tổ chức trực tiếp tại Trường Quản trị và Kinh doanh ngày 27/2/2027. Trước đó, các đội lọt vào vòng này được hỗ trợ hoàn thiện dự án và kỹ năng thuyết trình, quản trị dự án. Tại chung kết, thí sinh thuyết trình, trả lời câu hỏi và được đánh giá cả về khả năng giới thiệu dự án, EQ và xử lý tình huống.

Các dự án được chấm theo bốn nhóm tiêu chí, trong đó kế hoạch triển khai và tính khả thi chiếm tỷ trọng cao nhất, 40 điểm; phân tích bối cảnh và tính sáng tạo, thông điệp ý tưởng mỗi nhóm 25 điểm; ngân sách và đo lường hiệu quả 10 điểm.

Giải Quán quân nhận 30 triệu đồng và học bổng tương đương 50% học phí năm thứ nhất tại HSB. Hai giải Nhì nhận 20 triệu đồng mỗi giải và học bổng 20% học phí năm thứ nhất. Ba giải Ba nhận 10 triệu đồng mỗi giải; bốn giải Sáng tạo nhận 5 triệu đồng mỗi giải.

GS.TS Hoàng Đình Phi, Hiệu trưởng Trường Quản trị và Kinh doanh, cho rằng khởi nghiệp ở lứa tuổi học sinh có thể bắt đầu từ một câu hỏi hoặc vấn đề các em quan sát trong cuộc sống, thay vì một dự án lớn. Theo GS, cuộc thi nhằm giúp học sinh tiếp cận sớm với tư duy sáng tạo, quản trị và đổi mới sáng tạo.

Trường này cho biết, năm 2022 đã thành lập Trung tâm Khởi nghiệp và Đổi mới sáng tạo và duy trì cuộc thi khởi nghiệp dành cho sinh viên hàng năm. Năm nay là năm đầu tiên mở rộng hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp từ sinh viên sang học sinh THPT.

Hà Linh
#khởi nghiệp #dự án môi trường #Sống xanh và Môi trường

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