SHB được vinh danh TOP 10 doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng và môi trường xanh bền vững

Tại Diễn đàn “Năng lượng và Môi trường Thế giới – Việt Nam 2026” do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được vinh danh TOP 10 doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng và môi trường xanh bền vững.

SHB được vinh danh TOP 10 doanh nghiệp tiêu biểu về năng lượng và môi trường xanh bền vững

Danh hiệu là sự ghi nhận cho những nỗ lực bền bỉ của SHB trong hành trình hiện thực hóa chiến lược phát triển xanh, tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh và đồng hành cùng mục tiêu tăng trưởng bền vững của Việt Nam.

Với vị thế Ngân hàng TMCP tư nhân TOP 4 Việt Nam, SHB luôn bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước và các chiến lược quốc gia. Trên nền tảng đó, ngân hàng không ngừng hoàn thiện năng lực quản trị theo chuẩn mực quốc tế, mở rộng huy động nguồn vốn xanh và đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng, góp phần thực hiện cam kết phát thải ròng bằng "0" (Net Zero) của Việt Nam.

Khơi thông dòng vốn xanh, kiến tạo giá trị phát triển bền vững

Trong suốt hành trình hơn ba thập kỷ, SHB luôn kiên định với mục tiêu phát triển bền vững, an toàn và hiệu quả. Ngân hàng đã sớm dành nhiều nguồn lực để nghiên cứu và vận hành theo các tiêu chuẩn ESG. Ngay trong nội bộ, quá trình “xanh hóa” diễn ra mạnh mẽ và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ lãnh đạo đến nhân viên. SHB triển khai các biện pháp giảm tiêu thụ năng lượng và tài nguyên tại các chi nhánh, văn phòng giao dịch như sử dụng năng lượng tái tạo, tiết kiệm điện, nước và giảm thiểu rác thải. Ngân hàng cũng đẩy mạnh chuyển đổi số để giảm thiểu sử dụng giấy và tài nguyên; áp dụng hệ thống quản lý điện tử trong vận hành nội bộ.

Bên cạnh đó, SHB từng bước tích hợp các yếu tố quản lý rủi ro môi trường – xã hội vào hoạt động tín dụng, ưu tiên nguồn vốn cho các dự án xanh, năng lượng tái tạo, sản xuất sạch và thân thiện với môi trường.

Từ nhà máy gạo Hạnh Phúc ở An Giang cho đến nhà máy điện gió Yang Trung ở Gia Lai, dòng vốn của SHB đang âm thầm hiện diện trong nhiều công trình mang dấu ấn phát triển bền vững. Bên cạnh những dự án tiêu biểu ấy, SHB còn đồng hành cùng nhiều công trình điện gió, thủy điện và các dự án sản xuất, nông nghiệp theo hướng xanh trên khắp cả nước.

Danh mục đầu tư ngày càng mở rộng của SHB thể hiện rõ định hướng xanh hóa dòng vốn, đưa nguồn lực tài chính chảy vào những lĩnh vực tạo giá trị bền vững, phù hợp với mục tiêu tăng trưởng xanh và cam kết Net Zero của Việt Nam. Hiện nay, SHB nằm trong nhóm ngân hàng tư nhân dẫn đầu về tỷ trọng tín dụng xanh trên tổng dư nợ, góp phần khẳng định vai trò của hệ thống ngân hàng trong dẫn dắt chuyển đổi kinh tế theo hướng bền vững.

Kết nối nguồn lực quốc tế, đồng hành cùng chiến lược phát triển quốc gia

Năm 2025, SHB liên tiếp huy động thành công hai khoản vay hợp vốn trung hạn bằng USD theo tiêu chí ESG với tổng quy mô 600 triệu USD. Cả hai giao dịch đều ghi nhận mức quan tâm cao từ thị trường quốc tế: khối lượng đăng ký tham gia vượt hạn mức chào mời ban đầu, qua đó SHB thực hiện quyền chọn tăng quy mô huy động (greenshoe) để tối ưu hóa cơ cấu nguồn vốn và đáp ứng nhu cầu tài trợ các dự án xanh.

Nguồn vốn mới giúp SHB mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Chuỗi giao dịch thu hút tổng cộng 26 định chế tài chính quốc tế tham gia, được 5 tổ chức đồng thu xếp và bảo lãnh (MLABU) gồm: Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), CTBC Bank, First Abu Dhabi Bank (FAB), Mashreq Bank và State Bank of India (SBI) – đều là những định chế tài chính quốc tế uy tín. Điều đó phản ánh sức hấp dẫn và uy tín của SHB đối với cộng đồng các nhà đầu tư/định chế cho vay quốc tế, đồng thời cho thấy xu hướng dịch chuyển mạnh của dòng vốn toàn cầu vào các giao dịch đáp ứng tiêu chí ESG tại Việt Nam.

SHB định hướng trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới

Kiên định với chiến lược phát triển bền vững, SHB tiếp tục định vị là cầu nối hiệu quả đưa dòng vốn xanh quốc tế vào Việt Nam, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh, nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực, qua đó đóng góp thiết thực cho các mục tiêu phát triển bền vững của Việt Nam và cộng đồng quốc tế. Nhiều năm qua, SHB đã hợp tác thành công với các định chế tài chính hàng đầu thế giới WB, ADB, IFC… dẫn dòng vốn tới các dự án xanh và nhiều thành phần kinh tế như: Phát triển năng lượng tái tạo, SME, doanh nghiệp nữ chủ…

Những nỗ lực của SHB đã được nhiều tổ chức uy tín trong nước và quốc tế vinh danh với các giải thưởng như: TOP 10 Doanh nghiệp thực thi ESG toàn diện nổi bật (Vietnam ESG Awards); “Ngân hàng có tác động ESG tích cực nhất Việt Nam” (Finance Asia); “Ngân hàng có hoạt động Tài trợ bền vững tốt nhất” (Global Finance); Chương trình ESG tiêu biểu tại Việt Nam (The Asian Banking and Finance)....

Bước vào giai đoạn tăng trưởng mới, SHB định hướng phát triển hệ sinh thái khách hàng và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, với mục tiêu trở thành “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Trên nền tảng công nghệ, SHB ứng dụng “5 First”: Data & AI First, People First, Cloud First, Security First và Mobile First, tạo nền tảng cho việc xây dựng ngân hàng số hiện đại, an toàn và linh hoạt.

SHB đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành ngân hàng số 1 về hiệu quả, ngân hàng số được yêu thích, ngân hàng bán lẻ tốt nhất và là ngân hàng Top đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính, dịch vụ đối với khách hàng doanh nghiệp chiến lược có hệ sinh thái, chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, phát triển xanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng cá nhân. Tầm nhìn đến năm 2035, SHB phấn đấu trở thành ngân hàng hiện đại, ngân hàng số, ngân hàng xanh thuộc nhóm dẫn đầu khu vực.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, SHB đang tiếp tục tập trung triển khai Chiến lược chuyển đổi toàn diện dựa theo 4 trụ cột: Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, với 6 giá trị cốt lõi: Tâm – Tin – Tín – Tri – Trí – Tầm.