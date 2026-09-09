Giá vàng hôm nay (9/9): Đồng loạt giảm mạnh

TPO - Sáng nay, giá vàng trong nước đồng loạt giảm mạnh theo giá thế giới. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 145 triệu đồng/lượng.

Vào lúc 9h, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 142,4 - 145,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 1,2 triệu đồng/lượng cả 2 chiều so với cuối giờ chiều qua.

Các doanh nghiệp kinh doanh vàng khác như Tập đoàn DOJI, Phú Quý, Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu… đồng loạt giảm giá vàng miếng SJC về mốc 145,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng có mức giảm tương đương nhưng nhiều thương hiệu vàng vẫn duy trì niêm yết cao hơn vàng miếng. Cụ thể, vàng nhẫn Phú Quý có giá 142,4 - 145,8 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn DOJI 143,7 - 147,7 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Bảo Tín Minh Châu 144,9 - 148,9 triệu đồng/lượng...

Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn cùng giảm mạnh (ảnh: Như Ý).

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.376 USD/ounce, giảm 36 USD so với chiều qua. Giá vàng thế giới tương đương khoảng 138 triệu đồng/lượng chưa kể thuế, phí.

Hiện, giá vàng miếng SJC cao hơn giá vàng thế giới khoảng 7,4 triệu đồng/lượng.

Giá bạc trong nước cũng có xu hướng giảm. Theo đó, bạc thỏi Phú Quý, DOJI cùng có giá 2,2 - 2,3 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 9/9 ở mức 25.594 đồng/USD, giảm 9 đồng so với sáng qua.

Tại Vietcombank, giá USD ở mức 25.790 - 26.170 đồng/USD (mua vào - bán ra), giảm 40 đồng so với sáng qua.

Giao dịch USD tại ngân hàng đang thấp hơn nhiều so với trần cho phép, thể hiện áp lực tỷ giá suy yếu đáng kể so với những tháng trước. Trên thị trường tự do, giá USD giao dịch quanh mức 25.700 - 26.000 đồng/USD mua - bán.