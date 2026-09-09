Giá vàng thế giới giảm, dầu thô tăng mạnh

TPO - Giá vàng giảm trong phiên sáng 9/9 (giờ Việt Nam). Giá dầu tăng mạnh làm dấy lên lo ngại lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất trong tháng 9. Thị trường đang hướng sự chú ý tới loạt dữ liệu lạm phát Mỹ để tìm thêm tín hiệu về đường hướng chính sách tiền tệ.

Theo dữ liệu thị trường, giá vàng giao ngay giảm 0,87%, tương đương 38,27 USD/ounce xuống còn 4.374,21 USD/ounce. Trong khi đó, giá vàng kỳ hạn tháng 12 tại Mỹ giảm 1%, chốt phiên ở mức 4.430,10 USD/ounce.

Ông Daniel Pavilonis - chiến lược gia thị trường cấp cao tại StoneX - cho rằng, giá vàng đang bị giới hạn trong một biên độ nhất định khi khả năng lãi suất tăng cao hơn tiếp tục gây sức ép lên đà tăng của kim loại quý.

Giá vàng giảm nhẹ trong phiên sáng 9/9 (giờ Việt Nam). Ảnh: ME.

Đà tăng của giá dầu đang trở thành một trong những yếu tố khiến thị trường vàng chịu sức ép. Giá dầu đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều tuần sau khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn tại Yemen tấn công các cơ sở năng lượng của Saudi Arabia. Trong khi đó, Tehran cảnh báo Mỹ về khả năng xảy ra một “cuộc chiến kinh tế”.

Tính đến sáng 9/9, giá dầu Brent kỳ hạn tăng 1,57 USD, tương đương 1,6%, lên 99,49 USD/thùng. Giá dầu thô West Texas Intermediate (WTI) của Mỹ tăng 1,60 USD, tương đương 1,72%, lên 94,63 USD/thùng.

Tính từ đầu tháng 8, giá dầu Brent đã tăng khoảng 25%. Đà tăng diễn ra trong bối cảnh kỳ vọng về một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột kéo dài 6 tháng suy yếu, trong khi giao tranh tiếp tục bùng phát trở lại.

Theo ông Peter Grant - Phó Chủ tịch kiêm chiến lược gia kim loại cấp cao tại Zaner Metals, thị trường hiện vẫn đang hấp thụ báo cáo việc làm Mỹ mạnh hơn dự kiến và chờ đợi các số liệu về chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI).

Ông Grant nhận định giá dầu tăng đang làm gia tăng lo ngại về lạm phát, đồng thời hỗ trợ kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 9.

Tính từ đầu tháng 8, giá dầu Brent đã tăng khoảng 25%. Ảnh: Reuters.

Áp lực đối với vàng gia tăng sau khi báo cáo việc làm Mỹ cho thấy tăng trưởng việc làm trong tháng 8 tăng mạnh, trong khi tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức 4,1%. Những số liệu này củng cố nhận định rằng thị trường lao động Mỹ vẫn tương đối vững chắc.

Trong phiên 4/9, giá vàng giao ngay có thời điểm giảm tới 2,4% sau khi báo cáo việc làm được công bố.

Theo công cụ FedWatch của CME, các nhà giao dịch hiện đánh giá xác suất Fed tăng lãi suất tại cuộc họp chính sách sắp tới ở khoảng 60%, cao hơn mức khoảng 50% trước khi dữ liệu việc làm được công bố.

Thị trường đang hướng sự chú ý tới dữ liệu PPI của Mỹ, dự kiến được công bố vào ngày 10/9, và CPI dự kiến công bố ngày 11/9. Các số liệu này có thể cung cấp thêm manh mối về diễn biến lạm phát và quyết định lãi suất của Fed.

Vàng thường được coi là tài sản phòng ngừa lạm phát, nhưng môi trường lãi suất cao lại làm giảm sức hấp dẫn của kim loại quý do vàng không tạo ra lợi suất.

Trên thị trường kim loại quý hôm nay, diễn biến trái chiều tiếp tục được ghi nhận. Giá bạc giao ngay tăng 0,3%, lên 66,34 USD/ounce. Giá bạch kim tăng 1,1%, lên 1.843,99 USD/ounce. Ngược lại, giá palladium giảm 2,5%, xuống còn 1.354,15 USD/ounce.