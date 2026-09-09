DNP Water thoái toàn bộ vốn tại cụm cấp nước Bình Thuận, tập trung nguồn lực cho các dự án nước liên vùng

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần DNP Water vừa thông qua chủ trương thoái toàn bộ vốn tại hai doanh nghiệp thuộc cụm cấp nước Bình Thuận, gồm Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận, nơi DNP Water đang sở hữu 57,26% vốn, và Công ty Cổ phần Bình Hiệp, nơi DNP Water sở hữu 70,77% vốn.

Việc chuyển nhượng các khoản đầu tư tại cụm cấp nước Bình Thuận là một phần trong chiến lược tái cơ cấu danh mục và chủ động luân chuyển vốn của DNP Water. Sau khi các giao dịch được đàm phán, phê duyệt và hoàn tất theo quy định, nguồn lực thu về dự kiến sẽ được ưu tiên cho các dự án hạ tầng nước có quy mô lớn, ý nghĩa chiến lược và tiềm năng tăng trưởng dài hạn.

Nhà máy nước Cà Giang, thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Bình Hiệp.

Tập trung cho các dự án hạ tầng nước liên vùng

Trọng tâm đầu tư của DNP Water trong giai đoạn tới là Dự án cấp nước sông Tiền và Dự án cấp nước vùng Tây Nam sông Hậu tại Đồng bằng sông Cửu Long, với tổng công suất quy hoạch khoảng 1,2 triệu m³/ngày đêm.

Đây là các dự án hạ tầng thiết yếu có quy mô lớn, góp phần giải quyết bài toán an ninh nguồn nước, hạn hán, xâm nhập mặn và suy giảm nguồn nước ngầm, đồng thời phục vụ nhu cầu dân sinh, sản xuất và phát triển kinh tế bền vững tại các địa phương.

DNP Water đang thi công dự án cấp nước sông Tiền tại tỉnh Đồng Tháp.

Trong đó, giai đoạn 1 của Dự án cấp nước sông Tiền có công suất 300.000 m³/ngày đêm, đang thi công xây dựng, dự kiến hoàn thành trong quý I/2027. Dự án có vai trò dẫn nguồn nước thô ổn định tới các nhà máy nước hiện hữu, góp phần bảo đảm an ninh nguồn nước cho khoảng hai triệu người dân, đồng thời đáp ứng nhu cầu của các khu vực sản xuất và công nghiệp tại Đồng Tháp, Tây Ninh và Vĩnh Long.

DNP Water cũng đang xúc tiến Dự án cấp nước vùng Tây Nam sông Hậu có quy mô 600.000 m³/ngày đêm, hướng tới cung cấp nguồn nước mặt ổn định cho Cần Thơ và bán đảo Cà Mau. Khi được triển khai, dự án sẽ góp phần từng bước giảm khai thác nước ngầm, hạn chế tình trạng sụt lún và nâng cao khả năng thích ứng với hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Chủ động luân chuyển vốn, nâng cao hiệu quả đầu tư

Việc thoái vốn tại cụm cấp nước Bình Thuận không chỉ nhằm tái cơ cấu danh mục tài sản mà còn thể hiện định hướng chủ động luân chuyển vốn từ các khoản đầu tư hiện hữu sang những dự án có quy mô lớn hơn, khả năng tạo tác động xã hội sâu rộng hơn và dư địa tăng trưởng dài hạn cao hơn.

Toàn cảnh nhà máy nước Phan Thiết (trực thuộc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Bình Thuận).

DNP Water xác định việc chuyển nhượng phải được thực hiện trên cơ sở minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, bảo đảm giá trị hợp lý của tài sản và tối ưu hóa lợi ích của công ty cũng như các cổ đông.

Nguồn vốn thu về sau khi hoàn tất giao dịch dự kiến được sử dụng để bổ sung vốn chủ sở hữu cho các dự án trọng điểm, tăng khả năng huy động nguồn vốn dài hạn, đồng thời củng cố năng lực tài chính và giảm áp lực vốn trong quá trình triển khai đồng thời nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn.

Hoàn thiện nền tảng, hướng tới IPO từ năm 2027

Song song với quá trình tái cơ cấu danh mục đầu tư, DNP Water đang củng cố mô hình quản trị và hoàn thiện năng lực toàn diện trong chuỗi giá trị ngành nước, từ phát triển dự án, đầu tư, thiết kế, mua sắm, xây dựng đến quản lý và vận hành gắn với chuyển đổi số toàn diện.

Công ty định hướng mở rộng hoạt động từ cấp nước sạch sang hạ tầng nước liên vùng, xử lý nước thải, tái sử dụng nước và các giải pháp năng lượng xanh tích hợp phục vụ ngành nước. Công nghệ số, tự động hóa và trí tuệ nhân tạo sẽ được ứng dụng sâu hơn nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư, tối ưu hóa vận hành, kiểm soát thất thoát và cải thiện chất lượng dịch vụ. Các năng lực trên trước tiên sử dụng trong nội bộ, song song sẽ được đóng gói giải pháp và cung cấp cho các công ty cùng ngành.

Nhà máy nước sạch DNP Bắc Giang có công suất thiết kế 60.000 m3/ ngày đêm.

Trên nền tảng tái cơ cấu danh mục, củng cố quản trị, nâng cao năng lực tài chính và triển khai các dự án tăng trưởng mới, DNP Water hướng tới thực hiện IPO từ năm 2027 và niêm yết khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp lý, quản trị và thị trường.

DNP Water là đơn vị thành viên trong hệ thống Tasco và là một trong những doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư, phát triển và vận hành hạ tầng nước. Công ty hiện đầu tư và vận hành hệ thống các nhà máy, dự án cấp nước tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Samsung E&A là cổ đông chiến lược của DNP Water, sở hữu 24% vốn và đồng hành cùng công ty trong việc phát triển các dự án nước sạch, nước thải và hạ tầng môi trường quy mô lớn. Sự kết hợp giữa năng lực phát triển dự án và am hiểu thị trường trong nước của DNP Water với kinh nghiệm quốc tế, công nghệ và năng lực tổng thầu của Samsung E&A được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn tăng trưởng tiếp theo của công ty.