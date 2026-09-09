Ông lớn Fuji Smart khẳng định vị thế với 100 giải pháp lọc tổng thông minh Nhật Bản

100 giải pháp lọc tổng thông minh Fuji Smart từ sự hợp tác Nhật Bản và Việt Nam khẳng định hiệu quả vượt trội trong việc nâng tầm nguồn nước sinh hoạt tại Việt Nam.

Sự kiện ra mắt 100 giải pháp lọc tổng thông minh Fuji Smart

Đột phá mới với 100 giải pháp "may đo" cho nguồn nước Việt

Sự hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn thiết bị y tế Fuji Nhật Bản, thương hiệu hơn 70 năm uy tín toàn cầu cùng Thế Giới Lọc Tổng với kinh nghiệm gần 20 năm am hiểu sâu sắc nguồn nước bản địa, đã tạo ra bước ngoặt trong công nghệ xử lý nước.

Fuji Smart lần đầu trình làng 100 giải pháp lọc tổng thông minh tại Việt Nam

Đánh giá về hành trình đưa các giải pháp này vào vận hành thực tế, ông Lê Văn Như Hải, Chủ tịch Fuji Việt Nam chia sẻ:

"100 giải pháp lọc tổng là một con số ấn tượng, đánh dấu bước ngoặt công nghệ xử lý nguồn nước ô nhiễm phức tạp tại Việt Nam. Đằng sau quy mô ấn tượng đó là sự đầu tư nghiêm túc của chúng tôi về công nghệ AI, tiêu chuẩn y tế khắt khe và sự nghiên cứu bền bỉ của đội ngũ chuyên gia.

Chúng tôi đã biến những nghiên cứu phức tạp thành 100 phương án “may đo” hoàn hảo cho việc xử lý nước từng vùng miền tại Việt Nam. Chúng tôi cam kết mang chất lượng nước sạch chuẩn Nhật Bản để bảo vệ sức khỏe người Việt.”

Chia sẻ về sự hợp tác chiến lược này, ông Ngô Minh Khánh, Trưởng bộ phận Phát triển Giải pháp lọc tổng, Thế Giới Lọc Tổng cho biết:

"Thế Giới Lọc Tổng và Tập đoàn Fuji đã đồng hành nghiên cứu và thử nghiệm hơn 10 năm tại hàng triệu điểm ô nhiễm nguồn nước trên toàn quốc để có thể tạo ra 100 bộ giải pháp lọc tổng này. Nhờ đó, lọc tổng Fuji Smart có khả năng thích ứng tốt với nhiều nguồn nước ô nhiễm phức tạp trên khắp 3 miền.

Sự kết hợp này giải quyết trực diện những thách thức từ thực trạng nguồn nước sinh hoạt chịu áp lực lớn bởi tốc độ đô thị hóa và công nghiệp hóa, đòi hỏi các tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe hơn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng."

Báo động đỏ từ ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt và nguy cơ đe dọa tương lai nòi giống

Fuji Smart mang đến nhiều giải pháp xử lý nước tiên tiến và thiết thực trong bối cảnh ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt tại Việt Nam đang ở mức báo động nghiêm trọng. Hiện nay, có tới 90% nước thải đô thị xả thẳng ra môi trường mà chưa qua xử lý, gây nên hàng loạt "dòng sông chết" và làm suy thoái nghiêm trọng chất lượng nguồn nước mặt.

Sử dụng nguồn nước ô nhiễm lâu ngày không chỉ gây ra những hậu quả tức thì mà còn để lại hệ lụy nặng nề, âm thầm đe dọa đến tương lai nòi giống Việt. Việc tiếp xúc thường xuyên với các độc chất và kim loại nặng trong nước làm gia tăng nguy cơ vô sinh, sảy thai, dị tật thai nhi, ung thư gan, ung thư bàng quang và các bệnh lý thần kinh.

Đối tượng chịu tổn thương lớn nhất do nguồn nước ô nhiễm là phụ nữ mang thai và trẻ nhỏ. Thống kê chỉ ra có đến 44% trẻ em Việt Nam bị nhiễm giun và 27% trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng do thiếu nước sạch.

Trước thực trạng này, nhu cầu chủ động bảo vệ sức khỏe bằng hệ thống lọc tổng cho toàn bộ ngôi nhà tăng cao trong những năm gần đây.

Tinh hoa công nghệ lọc nước Nhật Bản kết hợp AI thông minh và chuẩn y tế khắt khe

100 giải pháp lọc tổng thông minh Fuji Smart hội tụ tinh hoa công nghệ lọc nước tiên tiến kết hợp cùng hệ thống vận hành Smart AI đỉnh cao từ Nhật Bản. Bộ giải pháp mang đến sự chăm sóc toàn diện nhờ tích hợp chuỗi công nghệ đa năng: lọc trung tâm, làm mềm nước, khử khuẩn bằng tia UV, cơ chế tự động sục rửa Auto Backwashing và tích hợp Heat pump.

Điểm khác biệt cốt lõi tạo nên giá trị vượt trội của Fuji Smart so với các sản phẩm khác trên thị trường chính là nền tảng từ doanh nghiệp sản xuất thiết bị y tế. Ông Lê Văn Như Hải nhấn mạnh:

"Lọc tổng Fuji Smart là sản phẩm được nghiên cứu và phát triển bởi doanh nghiệp chuyên về sản xuất thiết bị y tế, do đó chất lượng sản phẩm không chỉ đáp ứng tiêu chuẩn lọc nước thông thường, mà còn đáp ứng các tiêu chuẩn y tế khắt khe. Nhờ đó, hệ thống lọc tổng Fuji Smart mang đến nguồn nước sinh hoạt chất lượng chuẩn mực và ổn định lâu dài, mang lại sự an tâm cao cho người tiêu dùng."

Không dừng lại ở sức mạnh công nghệ và độ an toàn chuẩn y tế, Fuji Smart còn định hình chuẩn mực sống mới khi được thiết kế tỉ mỉ như một món đồ nội thất cao cấp. Với kiểu dáng nhỏ gọn, đường nét tinh tế và tính thẩm mỹ vượt trội, sản phẩm xứng tầm với không gian sống sang trọng của các căn biệt thự, penthouse hay chung cư cao cấp tại Việt Nam.