Thành lập các trung tâm của Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng

TPO - Sáng 10/9, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Cao Bằng, Đại học Thái Nguyên phối hợp với UBND tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập các trung tâm của Đại học Thái Nguyên và khởi động chương trình hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và tỉnh Cao Bằng.

Theo đó, Đại học Thái Nguyên thành lập Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo và Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng tại tỉnh Cao Bằng.

TS Nguyễn Văn Tảo - Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên được bổ nhiệm kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo. TS Nguyễn Đắc Trung - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y - Dược được bổ nhiệm kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện kỹ năng y khoa và chăm sóc sức khỏe cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS. TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết, sau 32 năm xây dựng và phát triển, đơn vị đã trở thành đại học đa ngành, đa lĩnh vực, với gần 350 ngành đào tạo.

PGS. TS Hoàng Văn Hùng - Giám đốc Đại học Thái Nguyên phát biểu tại chương trình.

Giai đoạn 2020 - 2025, gần 45.000 người đã tốt nghiệp từ Đại học Thái Nguyên, trong đó khoảng 80% trở về làm việc tại khu vực Trung du và miền núi phía Bắc.

Theo ông Hùng, việc thành lập hai trung tâm tại Cao Bằng nhằm đưa nguồn lực đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của Đại học Thái Nguyên đến gần hơn với nhu cầu thực tế của địa phương.

Hai trung tâm sẽ là đầu mối triển khai các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ và đổi mới sáng tạo, phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đại học Thái Nguyên cũng cho biết sẽ khẩn trương hoàn thiện thủ tục, hồ sơ để đưa hai trung tâm vào hoạt động thực chất, hiệu quả; đồng thời tiếp thu ý kiến, hoàn thiện đề án trình cấp có thẩm quyền phê duyệt việc thành lập Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng.

Nếu được triển khai, phân hiệu được kỳ vọng đáp ứng tốt hơn nhu cầu đào tạo nhân lực tại chỗ, giúp người học giảm chi phí, đồng thời mở rộng hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp và các đối tác trong nước, quốc tế.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa đánh giá cao quyết tâm của Đại học Thái Nguyên trong việc mở rộng hoạt động đào tạo và nghiên cứu tại địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Lê Hải Hòa phát biểu tại chương trình.

Ông Hòa cho rằng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là yêu cầu cấp thiết để Cao Bằng thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân 10% đến năm 2030. Tỉnh mong muốn Đại học Thái Nguyên tiếp tục đồng hành trong đào tạo nhân lực, nghiên cứu, chuyển giao khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Đối với định hướng thành lập phân hiệu, Cao Bằng đang chuẩn bị các điều kiện cần thiết và cam kết phối hợp với Đại học Thái Nguyên để từng bước hiện thực hóa.

Tỉnh kỳ vọng phân hiệu không chỉ phục vụ đào tạo nhân lực tại chỗ mà còn tạo điều kiện mở rộng hợp tác với doanh nghiệp, các đối tác trong nước và quốc tế, đặc biệt là khu vực Quảng Tây (Trung Quốc).

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động chuỗi hoạt động hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và tỉnh Cao Bằng.

Trong khuôn khổ chương trình, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng và Đại học Thái Nguyên thực hiện nghi thức khởi động chuỗi hoạt động hợp tác giữa hai bên.

Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng ký biên bản ghi nhớ với bốn doanh nghiệp. Các trường đại học thành viên, đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên cũng trao biên bản hợp tác với cơ quan, đơn vị, xã, phường của tỉnh.

Trao biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Trung tâm Đào tạo, Khoa học công nghệ và Đổi mới sáng tạo Đại học Thái Nguyên tại Cao Bằng với các doanh nghiệp.

Dịp này, Công ty TNHH Tự động hóa Thái Nguyên trao tặng 15 hệ thống thiết bị sấy khô cho các trường phổ thông trên địa bàn Cao Bằng, hỗ trợ điều kiện học tập và hoạt động giáo dục tại địa phương.

Các đại biểu cũng tham quan không gian trưng bày khoa học, công nghệ với nhiều sản phẩm, mô hình của các trường thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên, các trung tâm, doanh nghiệp và cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.