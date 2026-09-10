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Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Y Dược Cần Thơ giữ chức Phó Hiệu trưởng

Hòa Hội

TPO - GS.TS.BS Nguyễn Trung Kiên – nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn của trường.

Ngày 10/9, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cho biết, Bộ Y tế vừa ban hành quyết định bổ nhiệm nhân sự chủ chốt của trường.

Theo đó, Bộ Y tế quyết định bổ nhiệm GS.TS.BS Nguyễn Trung Kiên – nguyên Hiệu trưởng, giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Thời hạn giữ chức vụ 5 năm.

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GS.TS.BS Nguyễn Trung Kiên. Ảnh: CTUMP

GS.TS.BS Nguyễn Trung Kiên sinh năm 1971, quê tỉnh Kiên Giang (nay là An Giang). Năm 2012, ông được công nhận Phó Giáo sư và Giáo sư vào năm 2023.

GS.TS.BS Nguyễn Trung Kiên có nhiều năm gắn bó với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, từ khi còn sinh viên tới làm giảng viên, rồi quản lý của trường.

Trước đó, ngày 6/7/2026, Bộ Y tế đã có quyết định bổ nhiệm PGS.TS.BS Nguyễn Minh Phương - Bí thư Đảng ủy trường, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Cần Thơ.

Hòa Hội
#Bộ Y tế #Nguyễn Trung Kiên #Đại học Y dược Cần Thơ #nhân sự #cần Thơ #y tế #bổ nhiệm

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