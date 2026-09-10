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Giáo dục

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Bị tố vận động tài trợ cả tỷ đồng, lãnh đạo một trường học ở TPHCM nói gì?

Nguyễn Dũng

TPO - Trước thông tin lan truyền cho rằng Trường THPT Tam Phú, TPHCM kêu gọi học sinh, phụ huynh đóng góp gần 1 tỷ đồng, đại diện nhà trường phản hồi rằng thông tin trên "không phản ánh đúng bản chất" kế hoạch vận động tài trợ năm học 2026-2027.

Ngày 10/9, ông Nguyễn Hồ Thiên Đăng, Hiệu trưởng Trường THPT Tam Phú (phường Tam Bình, TPHCM) cho biết đã có thông báo phản hồi về những thông tin đang lan truyền trên một số trang mạng xã hội liên quan kế hoạch vận động tài trợ của trường.

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Trường THPT Tam Phú.

Theo thông báo, một số tài khoản đăng hình ảnh với nội dung “phụ huynh sốc với các khoản đề nghị tài trợ, số tiền lên tới 1 tỷ đồng”, từ đó cho rằng nhà trường bắt buộc hoặc kêu gọi toàn bộ phụ huynh đóng góp khoản tiền lớn vào đầu năm học.

Trường THPT Tam Phú cho rằng không nên hiểu như cách diễn giải trên, đồng thời khẳng định không tự ý đưa ra khoản thu trái quy định; không có chủ trương ép buộc, cào bằng mức đóng góp đối với học sinh hoặc cha mẹ học sinh.

Hơn 701 triệu đồng cho ba hạng mục

Theo kế hoạch được công bố, ba hạng mục cơ sở vật chất có tổng dự toán 701,356 triệu đồng, gồm: làm mái che nắng sân trường, dự toán 395 triệu đồng; bổ sung thiết bị Wi-Fi để phủ sóng toàn bộ phòng học, hơn 186 triệu đồng; lắp đặt cáp điện ba pha cho hệ thống điều hòa tại dãy nhà B, kinh phí 120 triệu đồng.

Nhà trường cho biết các hạng mục này đã được Sở GD&ĐT TPHCM thẩm định, phê duyệt tại Công văn số 8749 ngày 25/8. Kế hoạch sau đó được công khai theo quyết định của trường ngày 26/8.

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Các hạng mục cơ sở vật chất vận động tài trợ của Trường THPT Tam Phú đã được Sở GD&ĐT TPHCM phê duyệt (Nguồn: Nhà trường).

Trong thư ngỏ ngày 3/9, nhà trường cho biết hiện có 1.916 học sinh theo học tại 42 lớp. Cơ sở vật chất được xây dựng từ lâu, trong khi sân trường thiếu bóng mát, mới khoảng 50% phòng học có Wi-Fi và hệ thống cáp điện tại dãy B chưa đáp ứng công suất vận hành điều hòa.

Nguồn vận động được tiếp nhận bằng tiền hoặc hiện vật từ cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức, mạnh thường quân và cựu học sinh.

200 triệu đồng khích lệ học tập: Mới là dự kiến

Liên quan nội dung thứ tư có kinh phí khoảng 200 triệu đồng xuất hiện trong hình ảnh lan truyền, Hiệu trưởng Trường THPT Tam Phú cho biết đây là khoản dự kiến dành cho hoạt động giáo dục, hỗ trợ và khích lệ học sinh có thành tích cao trong học tập, các kỳ thi, hội thi và phong trào văn hóa, thể thao.

Khoản này không nằm trong ba hạng mục cơ sở vật chất trị giá hơn 701 triệu đồng đã được phê duyệt.

Theo lãnh đạo nhà trường, sau khi Sở GD&ĐT TPHCM công bố danh mục kỳ thi, hội thi được tổ chức trong năm học 2026-2027, trường mới xây dựng kế hoạch cụ thể đối với phần hỗ trợ hoạt động giáo dục, dự kiến triển khai trong học kỳ II.

Nhà trường nhấn mạnh hoạt động tài trợ phải được thực hiện trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện; đối tượng vận động được mở rộng ra toàn xã hội, không tập trung hoặc tạo áp lực lên phụ huynh đang có con theo học tại trường.

Các nguồn tài trợ sau khi tiếp nhận sẽ được nghiệm thu, quản lý, sử dụng đúng mục đích và công khai tài chính.

Nguyễn Dũng
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