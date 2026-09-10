'Nước sạch cho em' hoàn tất 5 điểm trường, bước vào những ngày học bình thường

Ngày 9/9/2026, dự án cộng đồng "Nước sạch cho em" đã bàn giao hệ thống lọc nước cho Trường Tiểu học và THCS Tung Chung Phố (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai). Đây là hệ thống thứ năm và cũng là điểm cuối trong kế hoạch triển khai của dự án, đưa vào sử dụng ở một nơi mà việc duy trì nguồn nước sinh hoạt cho học đường vốn không phải là điều dễ dàng.

Nguồn nước mới cho ngôi trường vùng cao

Địa hình vùng cao của Mường Khương khiến việc tiếp cận và duy trì nguồn nước phục vụ sinh hoạt tại các xã biên giới vốn không đơn giản. Nguồn nước hiện tại của Trường Tiểu học và THCS Tung Chung Phố được dẫn về từ một khe suối cách gần 4 km. Lưu lượng có thể nhỏ và chập chờn, rõ hơn vào mùa khô. Với thầy cô nhà trường, việc bảo đảm nước sinh hoạt cho 418 học sinh và 36 cán bộ, giáo viên là một phần phải tính đến trong thực tế hằng ngày, chứ không phải một điều mặc định có sẵn.

Trong bối cảnh ấy, hệ thống lọc nước thuộc khuôn khổ dự án “Nước sạch cho em – Vì những mầm xanh cần được nuôi dưỡng” , triển khai bởi iSMART Education - thành viên Tập đoàn Giáo dục EQuest và Doanh nghiệp Xã hội Vietnam Children's Fund (VCF SE), sẽ bổ sung thêm một phương án phục vụ nước uống ngay tại trường. Hệ thống ứng dụng công nghệ thẩm thấu ngược RO, công suất 150 lít/giờ, tích hợp thêm khu vực rửa tay. Trước khi đưa vào sử dụng, nguồn nước đầu ra được kiểm nghiệm theo quy trình chuyên môn.

Đại diện iSMART Education, VCF SE cùng lãnh đạo địa phương và nhà trường khánh thành hệ thống lọc nước tại Trường Tiểu học và THCS Tung Chung Phố (Lào Cai)

Lễ bàn giao có sự tham dự của đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lào Cai, đại diện lãnh đạo địa phương, Ban Giám hiệu nhà trường, cùng đại diện các nhà tài trợ.

Khi khu vực nước sạch trở thành một phần của trường học

Trong một ngày học, học sinh cần sử dụng nước vào nhiều thời điểm khác nhau: giữa các tiết học, trong giờ nghỉ hay sau những hoạt động vận động ngoài sân. Vì vậy, khu vực nước uống và rửa tay mới được bố trí ngay trong khuôn viên trường sẽ bổ sung thêm một điểm cấp nước thuận tiện hơn cho các em trong suốt thời gian học tập.

Cùng với lễ bàn giao, học sinh được làm quen với khu vực mới thông qua hoạt động hướng dẫn rửa tay đúng cách và các trạm trò chơi tìm hiểu về nước, vệ sinh và môi trường. Từ cách lấy lượng nước phù hợp đến giữ gìn khu vực dùng chung, những nội dung gần gũi giúp các em hiểu hơn về cách sử dụng và bảo vệ nguồn nước sạch tại trường.

Sau khi đưa vào vận hành, khu vực nước uống và rửa tay sẽ phục vụ trực tiếp nhu cầu của học sinh trong giờ nghỉ, sau các hoạt động ngoài trời hoặc trước khi trở lại lớp. Đây cũng là cách để hệ thống không chỉ dừng ở một hạng mục được bàn giao, mà thực sự phát huy giá trị trong môi trường học đường.

Việc duy trì hệ thống cũng là một phần quan trọng của dự án. Theo kế hoạch, các hệ thống sẽ được bảo trì và thay thế vật tư định kỳ trong ba năm, với VCF SE đảm nhiệm phần chuyên môn kỹ thuật; đồng thời, nhà trường tiếp nhận, quản lý và sử dụng khu vực dùng chung. Lễ khánh thành đã khép lại, nhưng việc vận hành và gìn giữ để hệ thống phục vụ học sinh mới là phần hành trình lâu dài phía sau.

Nhìn lại hành trình "Nước sạch cho em"

Tung Chung Phố là điểm cuối trong kế hoạch triển khai 5 điểm trường của "Nước sạch cho em". Trước đó, dự án đã lần lượt bàn giao bốn hệ thống trong tháng 8: tại Trường Tiểu học Thị trấn Ngã Sáu (Cần Thơ), Trường Tiểu học Tân Long (Đồng Tháp), Trường Tiểu học Minh Thạnh (TP.HCM, khu vực Bình Dương cũ) và Trường Tiểu học Ea Bar (Đắk Lắk).

Hệ thống lọc RO với công suất 150 lít/giờ mang đến nguồn nước uống trực tiếp, an toàn cho các em học sinh ngay tại khuôn viên trường.

Cùng ứng dụng công nghệ lọc RO, nhưng tại mỗi trường, hệ thống nước mà dự án triển khai lại đáp ứng một nhu cầu khác nhau. Ở Minh Thạnh, nơi có hơn 700 học sinh, nhu cầu sử dụng nước tập trung cao vào các giờ nghỉ. Tại Ea Bar, hệ thống là một hạng mục bổ sung trong quá trình nhà trường từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất. Còn ở Tung Chung Phố, đây là thêm một giải pháp cho bài toán nguồn nước vốn chịu ảnh hưởng bởi địa hình và mùa khô. Mỗi công trình vì thế mang một ý nghĩa riêng, gắn với nhu cầu thực tế của từng ngôi trường.

Niềm vui của một em học sinh vùng cao khi nhận được phần quà thiết thực nhân dịp khánh thành dự án và chào đón năm học mới

Cùng dịp triển khai hoạt động cộng đồng tại Lào Cai, iSMART cũng hỗ trợ một số điều kiện học tập tại hai trường khác trên địa bàn. Tại điểm trường Già Hạ thuộc Trường Mầm non Việt Tiến, nhà trường nhận thêm đồ dùng học tập và sách truyện phục vụ hoạt động học tập, vui chơi của trẻ. Trường THCS Hợp Thành tiếp nhận 36 quạt treo tường cho các phòng học. Các hoạt động này được triển khai độc lập với phạm vi năm hệ thống của "Nước sạch cho em", nhưng cùng xuất phát từ một cách nhìn: đồng hành với giáo dục là đồng hành với những điều kiện học tập cụ thể của mỗi học sinh, và những điều kiện ấy không nhất thiết phải giống nhau ở mọi trường.

Lễ bàn giao tại Lào Cai khép lại hành trình triển khai “Nước sạch cho em” tại 5 điểm trường, nhưng câu chuyện của dự án vẫn còn tiếp tục trong nhịp học thường ngày, khi những vòi nước sạch dần trở thành một phần quen thuộc trong sinh hoạt của học sinh ở mỗi ngôi trường.