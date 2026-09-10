AI for Business trước yêu cầu nhân lực mới của chuyển đổi số quốc gia

Trong bối cảnh AI trở thành một năng lực quan trọng của nền kinh tế số, chương trình AI for Business tại UEH.ISB mở ra hướng đào tạo nhân lực có nền tảng công nghệ, hiểu dữ liệu và biết tạo giá trị trong doanh nghiệp.

Trường Tài năng UEH.ISB triển khai chương trình AI for Business đào tạo nhân lực có nền tảng công nghệ và kinh doanh - Ảnh: UEH.ISB

Từ chuyển đổi số quốc gia đến nhu cầu nhân lực AI ứng dụng

Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị xác định khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá quan trọng hàng đầu trong giai đoạn phát triển mới. Đến năm 2030, Việt Nam đặt mục tiêu thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu Đông Nam Á về nghiên cứu và phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GDP.

Những mục tiêu này cho thấy AI đang được đặt trong bài toán phát triển rộng hơn của nền kinh tế. AI ngày càng hiện diện trong tài chính, thương mại điện tử, marketing, chuỗi cung ứng, chăm sóc khách hàng và quản trị, kéo theo nhu cầu về một thế hệ nhân lực có thể đưa công nghệ vào các vấn đề thật của doanh nghiệp, thay vì chỉ dừng ở năng lực sử dụng công cụ.

Từ yêu cầu đó, chương trình Cử nhân Tài năng - Công nghệ, ngành Khoa học máy tính, chuyên ngành AI for Business của Trường Tài năng UEH.ISB (Đại học Kinh tế TP.HCM) được xây dựng theo hướng kết hợp khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu và tư duy kinh doanh.

Chương trình phát triển trên nền tảng mô hình Cử nhân Tài năng, định hướng chuyên sâu về công nghệ và AI trong bối cảnh AI đang tái định hình cách doanh nghiệp vận hành và cạnh tranh toàn cầu.

Đáng chú ý, chương trình AI for Business đặt công nghệ trong môi trường doanh nghiệp. Một giải pháp AI chỉ tạo giá trị khi người triển khai hiểu dữ liệu đến từ đâu, doanh nghiệp đang gặp vấn đề gì, kết quả đầu ra tác động thế nào đến doanh thu, chi phí, trải nghiệm khách hàng hoặc hiệu quả quản trị.

Tại sự kiện ra mắt 3 chương trình cử nhân mới của Trường Tài năng UEH.ISB, các đại diện doanh nghiệp và tổ chức đối tác cũng nhấn mạnh yêu cầu của thị trường lao động trong bối cảnh chuyển đổi số, toàn cầu hóa và tầm quan trọng của việc kết hợp tư duy kinh doanh, công nghệ, trải nghiệm thực tế trong đào tạo.

TS Ngô Công Khánh - Phó trưởng Khoa Tài năng Kinh doanh, Trường Tài năng UEH.ISB - nhấn mạnh chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo trong Kinh doanh - AI for Business - được xây dựng để đào tạo nhóm nhân sự có thể làm việc ở giao điểm giữa công nghệ và kinh doanh. “Thực tế doanh nghiệp cần người hiểu mô hình, dữ liệu, hệ thống, đồng thời hiểu khách hàng, quy trình vận hành, chi phí và chiến lược phát triển”, ông Khánh nói.

Chương trình AI for Business tại UEH.ISB gắn với những chiến lược phát triển khoa học - công nghệ của đất nước

AI for Business tại UEH.ISB: học công nghệ để tạo giá trị kinh doanh

Chương trình AI for Business thuộc ngành Khoa học máy tính, có thời gian đào tạo 3,5 năm với 125 tín chỉ, hướng đến đào tạo nhân sự ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào vận hành và phát triển doanh nghiệp. Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, dành cho nhóm học sinh có năng lực học tập nổi bật, tư duy logic tốt, yêu thích công nghệ, mạnh về Toán - Tin - tiếng Anh và muốn phát triển trong các lĩnh vực AI, dữ liệu, chuyển đổi số.

Về nền tảng công nghệ, sinh viên được học các nội dung như toán học cho công nghệ, đại số tuyến tính, xác suất thống kê, nhập môn lập trình, học máy, thiết kế và phát triển cơ sở dữ liệu, cấu trúc dữ liệu và giải thuật, công nghệ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo. Ở giai đoạn chuyên sâu, chương trình mở rộng sang lập trình hướng đối tượng, mạng máy tính và an ninh, thị giác máy tính, điện toán đám mây, học sâu, AI tạo sinh và tác tử thông minh.

Phần kinh doanh được đưa vào để sinh viên hiểu AI trong môi trường doanh nghiệp. Theo TS Ngô Công Khánh, bên cạnh các học phần kỹ thuật, sinh viên còn học phân tích kinh doanh, nguyên lý quản trị, tài chính doanh nghiệp, thương mại điện tử, công nghệ tài chính, quản trị chuỗi cung ứng và vận hành, quản trị nhân sự, quản lý dự án công nghệ.

Trên nền tảng này, sinh viên AI for Business được kỳ vọng hiểu một mô hình AI cần dữ liệu gì, giải quyết vấn đề nào, tạo ra hiệu quả ra sao và có thể đo lường bằng chỉ số kinh doanh nào. Trong doanh nghiệp, đây là năng lực rất quan trọng, bởi nhiều tổ chức có dữ liệu nhưng chưa biết khai thác, có công cụ nhưng chưa xác định đúng vấn đề, có nhu cầu tự động hóa nhưng thiếu người đánh giá hiệu quả, rủi ro và tác động sau triển khai.

Đặc biệt, AI for Business được thiết kế với sự tham gia của doanh nghiệp từ các học phần năm nhất và xuyên suốt quá trình học, giúp sinh viên sớm tiếp cận bối cảnh thực tế. Chương trình mở rộng học tập qua dự án, đồ án, thực tập và trải nghiệm cùng doanh nghiệp như một phần trong lộ trình phát triển năng lực người học.

TS. Nguyễn Sơn Tùng - Program Manager (Giám đốc chương trình AI for Business) - nhận định định hướng đào tạo không nhằm tạo ra người học chỉ biết dùng AI, mà giúp sinh viên hiểu AI hoạt động như thế nào, thời điểm phù hợp để sử dụng, cách dùng hiệu quả và trường hợp cần kiểm chứng kết quả. Cách nhìn này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh các công cụ AI thay đổi liên tục, còn năng lực tư duy công nghệ và tư duy dữ liệu mới là nền tảng dài hạn.