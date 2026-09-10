Hà Nội: Công ty thực phẩm giao 16 thùng canh khi học sinh đã ngủ trưa

TPO - Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức, phường Tây Mỗ (Hà Nội) cho biết, trong ngày đầu tổ chức ăn bán trú, công ty cung cấp suất ăn mang 16 thùng canh đến khi học sinh đã đi ngủ.

Sau 3 ngày ăn bán trú, từ ngày 6 - 9/9, Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức đã quyết định thay đổi đơn vị cung cấp suất ăn cho học sinh.

Năm học này, trường có hơn 3.200 em học hai buổi/ngày và tham gia ăn bán trú. Tuy nhiên, trong những ngày qua, phụ huynh của trường này bức xúc vì đồ ăn giao đến muộn, thiếu khẩu phần ăn của học sinh.

Theo một phụ huynh có con học ở trường này, đến trường mới thấy suất ăn của con ít ỏi khi được khoảng 1 thìa rau bắp cải xào, khoảng 2 thìa thịt xào ngô và cơm và cá chiên.

Phụ huynh kiểm tra suất ăn của học sinh tại Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức

Trong biên bản được lập giữa Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức và đơn vị cung cấp suất ăn ngày 7/9 xác nhận thực phẩm đưa đến muộn, giáo viên phải trực tiếp chia cơm.

Cụ thể, trong bữa ăn trưa, công ty giao đến trường mỗi lớp 1 thùng chứa cơm, thức ăn và túi dựng khay và thìa, hộp đựng thức ăn, cơm.

Suất ăn của học sinh chưa được chia theo định lượng, số lượng. Do đó, giáo viên phải tự chia thức ăn vào các khay. Có lớp đến 50 học sinh nên cô giáo vất vả chia 50 khay cơm, không kịp thời gian ăn của học sinh. Khi nhà trường hỏi nhân viên công ty định lượng thức ăn của một suất là như thế nào, nhân viên nói "không biết".

Điều đáng nói, công ty cung cấp suất ăn cũng giao cho trường thiếu 16 thùng canh của 16 lớp ăn. Đến 11 giờ 50 phút cùng ngày, số lượng canh mới được chuyển đến, khi đó học sinh đã đi ngủ không dùng đến canh nữa nên công ty lại chuyển về.

Đặc biệt, Trường tiểu học Nguyễn Quý Đức cũng nêu, số lượng suất ăn công ty cung cấp không đủ. Có lớp đăng ký 41 suất, công ty chỉ chuyển đến 32 suất. Lớp đăng ký 41 suất công ty chuyển đến 39 suất...

Công ty mang suất ăn đến cho học sinh nhưng chưa bố trí đầy đủ dụng cụ phục vụ việc thu dọn thức ăn sau khi các em ăn xong, gây mất vệ sinh lớp học và hành lang.

Bên cạnh đó, cũng không có đủ nhân sự hỗ trợ vận chuyển và phục vụ suất ăn theo thời gian tổ chức bữa ăn bán trú của nhà trường.

Với thực tế đó, ban giám hiệu trường này đã có cuộc họp với phụ huynh và thống nhất, dừng hợp tác với công ty cung cấp suất ăn để tìm đơn vị mới.

Nhà trường yêu cầu, suất ăn phải được đưa đến trường học đúng giờ, đầy đủ cơm canh, đảm bảo định lượng. Bố trí thêm số lượng cơm bổ sung theo đăng ký để đáp ứng nhu cầu thực tế của học sinh.

Những ngày qua, tại Hà Nội liên tiếp xảy ra sự việc suất ăn học sinh giao đến chậm, muộn, có nơi học sinh đợi cơm đến 13 giờ chiều. Quá sốt ruột, không ít phụ huynh phải đến trường chở con về nhà. Nhà trường phải mua bánh, sữa “cứu đói” trước khi cơm được chuyển đến.

Đặc biệt, khi phụ huynh đến trường phát hiện, xe chở suất ăn cho học sinh không phải là xe chuyên dụng như quy định tại Trường tiểu học Kim Bài, xã Thanh Oai.

Suất ăn 40.000 nghìn nhưng chỉ lèo tèo vài miếng giá đỗ, thịt băm và một que thịt xiên nướng nhỏ ở Trường tiểu học Trung Giã.

Tại Trường tiểu học Đức Giang, phân hiệu Thượng Thanh, phường Việt Hưng, sau hai ngày liên tiếp suất ăn được giao đến muộn, học sinh bị đói. Phụ huynh đã phản ứng gay gắt và yêu cầu nhà trường phải chấm dứt đơn vị cung cấp suất ăn.

Được biết, từ ngày 9/9, trường này quyết định tổ chức nấu ăn cho học sinh tại trường, phụ huynh có thể giám sát các khâu từ nguyên liệu thực phẩm đến quá trình chế biến, chia khẩu phần ăn.