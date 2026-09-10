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Phó Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên ‘chốt’ thời gian mở bến đò đưa học sinh đến lớp

Thanh Hiếu

TPO - Phó Chủ tịch tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, mở bến đò Phú Minh trước ngày 15/9 để phụ huynh và học sinh an tâm đến lớp.

Liên quan đến vụ việc hàng trăm học sinh xóm Đoàn Kết (xã Tân Khánh, tỉnh Thái Nguyên) phải đi nhờ cano của CSGT qua sông Cầu đến lớp mà Tiền Phong đã phản ánh ngày 9/9, UBND tỉnh Thái Nguyên đã làm việc với các cơ quan liên quan.

Theo đó, ông Nguyễn Linh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan làm việc trực tiếp với UBND xã Tân Khánh và UBND xã Điềm Thụy về việc mở bến đò Phú Minh (xóm Đoàn Kết).

Phó Chủ tịch Nguyễn Linh yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xác định rõ những nội dung hồ sơ, thủ tục còn thiếu; đồng thời yêu cầu việc công bố mở bến đò phải hoàn thành trước ngày 15/9.

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Cảnh sát giao thông hỗ trợ 2 cano để đưa học sinh qua sông Cầu đến lớp

Sau khi bến đò được công bố, các tổ chức, cá nhân liên quan phải tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Linh cũng yêu cầu UBND xã Tân Khánh rà soát tổng thể hiện trạng cơ sở vật chất giáo dục trên địa bàn, bảo đảm đáp ứng đầy đủ nhu cầu học tập của học sinh.

Lực lượng công an phối hợp với chính quyền địa phương bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông tại khu vực bến đò Đoàn Kết.

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Người dân chèo thuyền đưa con em qua sông Cầu

Như Tiền Phong đã thông tin, trên địa bàn xóm Đoàn Kết có 121 học sinh từ tiểu học đến THPT. Trong đó, nhiều em học tại các trường trên địa bàn xã Điềm Thụy vì gần nhà, nhưng phải qua sông Cầu.

Trước đây, để đưa con em đến trường, người dân phải đi đò qua bến đò Phú Minh. Tuy nhiên, qua rà soát, bến đò chưa đủ điều kiện an toàn, chưa được mở bến nên bến đò đã tạm dừng hoạt động từ tháng 7/2026.

Việc đóng cửa bến đò khiến nhiều học sinh gặp khó trong việc qua sông Cầu đến lớp. Phòng CSGT (Công an tỉnh Thái Nguyên) đã bố trí hai cano trực tiếp hỗ trợ người dân và học sinh di chuyển qua sông.

Thanh Hiếu
#Thái Nguyên #Bến đò #Sông Cầu #Học sinh #Phụ huynh #xuồng cano

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