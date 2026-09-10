Lộ diện 3 thủ khoa cùng tốt nghiệp điểm tuyệt đối ĐH Bách khoa Hà Nội

TPO - Đại diện Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử của Trường có tới 3 sinh viên tốt nghiệp với điểm tuyệt đối trong cùng một đợt.

Ba thủ khoa tốt nghiệp với điểm tuyệt đối 4.0/4.0 tại Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 là Lê Nguyễn Ngọc Vũ (ngành Cơ điện tử), Lưu Công Toàn (ngành Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa) và Trương Ngọc Hải (ngành Kỹ thuật máy tính).

Đây cũng là lần đầu tiên Đại học Bách khoa Hà Nội có số sinh viên đạt CPA tuyệt đối nhiều nhất trong gần 20 năm qua, kể từ khi nhà trường chuyển sang đào tạo tín chỉ và tính theo thang điểm 4.

Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, ngoài 3 sinh viên này, có 5 sinh viên khác tốt nghiệp thủ khoa, gồm: Nguyễn Thu Giang (Tiếng Anh Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ), Lê Cảnh Hải (Toán - Tin), Đỗ Ngọc Anh (Chương trình tiên tiến Thực phẩm), Lê Thị Hải Yến (Chương trình tiên tiến Logistics), Ngô Thanh Tú (Vật liệu) với điểm CPA từ 3.77 đến 3.95.

Các năm trước, có 3 sinh viên từng tốt nghiệp với điểm số tuyệt đối gồm: Trần Thành Nam (ngành Công nghệ thông tin Việt - Pháp) tốt nghiệp năm 2025; Trần Trung Hiếu (ngành Kỹ thuật Điện tử Viễn thông), Nguyễn Thế An (ngành Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo), cùng tốt nghiệp năm 2024.