Thái Nguyên thiếu gần 5.900 biên chế giáo dục, trường học chờ chỉ tiêu hợp đồng

TPO - So với định mức được giao, ngành giáo dục tỉnh Thái Nguyên thiếu 5.857 biên chế. Tuy nhiên, đến thời điểm này ngành giáo dục vẫn "chờ" chỉ tiêu hợp đồng để giải bài toán thiếu nhân lực.

Ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Thái Nguyên cho biết, sau sắp xếp, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn 424 cơ sở giáo dục công lập.

Về đội ngũ giáo viên, đến ngày 1/9, toàn ngành có 26.327 viên chức, trong đó 22.603 giáo viên. So với định mức được giao (26.585 biên chế), ngành giáo dục thiếu 5.857 biên chế.

Theo ông Hưng, những năm trước, nếu thiếu giáo viên ngành giáo dục sẽ được bổ sung hợp đồng lao động. Ví như, năm học 2025 - 2026, HĐND tỉnh đã giao 3.740 hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP nhằm góp phần giải quyết khó khăn về nhân lực tại các cơ sở giáo dục. Tuy nhiên, năm học này ngành giáo dục chưa có chỉ tiêu lao động hợp đồng.

Phân hiệu 2 của Trường THCS Tân Cương, xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên

Thầy Nguyễn Anh Dũng, Phó Hiệu trưởng Trường THCS Tân Cương (xã Tân Cương, tỉnh Thái Nguyên), cho biết sau sắp xếp, trường có 3 phân hiệu với hơn 1.500 học sinh.

Theo thầy Dũng, căn cứ số học sinh và số lớp, năm học 2026 - 2027 trường còn thiếu hơn chục giáo viên. Những năm trước, trường được bổ sung giáo viên hợp đồng lao động theo chỉ tiêu của tỉnh giao. Tuy nhiên, năm nay, trường vẫn chưa được giao chỉ tiêu hợp đồng lao động.

"Để đảm bảo nhu cầu dạy và học, đối với bộ môn còn thiếu nhà trường điều động, tăng tiết cho số giáo viên hiện có. Dù các thầy cô vất vả hơn, nhưng cũng đành chấp nhận cho đến khi được bổ sung chỉ tiêu hợp đồng lao động mới", thầy Dũng chia sẻ.

Theo ông Nguyễn Văn Hưng, những năm trước, nếu thiếu giáo viên ngành giáo dục sẽ được bổ sung hợp đồng lao động. Ví như, năm học 2025 - 2026, HĐND tỉnh đã giao 3.740 hợp đồng theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP nhằm góp phần giải quyết khó khăn về nhân lực tại các cơ sở giáo dục.

Được biết, hiện Sở Nội đang phối hợp với Sở GD&ĐT tiến hành rà soát việc thực hiện hợp đồng. Trong đó, xác định cụ thể tình trạng thiếu giáo viên, nhân viên theo từng môn học, từng vị trí việc làm và từng địa bàn. Trên cơ sở đó, sở sẽ tham mưu thực hiện việc bổ sung nhân lực theo quy.

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Thiếu phòng học, cơ sở vật chất

Thống kê của Sở GD&ĐT Thái Nguyên cho thấy, năm học 2026 - 2027, toàn ngành giáo dục còn thiếu 165 phòng học. Trong đó, cấp THPT thiếu 58 phòng, các Trung tâm Giáo dục dạy nghề - GDTX (thiếu 17 phòng), cấp THCS (thiếu 87 phòng). Ngoài ra, một số cơ sở giáo dục còn thiếu phòng chức năng, phòng học bộ môn và thiết bị dạy học. Do thiếu cơ sở vật chất, hiện có 30 sở giáo dục phải tổ chức dạy học 2 ca/ngày.

Để khắc phục tình trạng thiếu phòng học và thiết bị dạy học, ông Hưng cho biết sở đang rà soát, xác định số lượng phòng còn thiếu, mức độ thiếu, nguyên nhân, khả năng tự cân đối và nhu cầu hỗ trợ từ ngân sách.

Bên cạnh đó, sở ưu tiên đầu tư xây dựng, sửa chữa, cải tạo và mở rộng cơ sở vật chất, bổ sung thiết bị dạy học và huy động các nguồn lực hợp pháp.

Ngoài ra, Sở GD&ĐT tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường rà soát danh mục các dự án đầu tư công lĩnh vực giáo dục giai đoạn 2026 - 2030. Theo kết quả rà soát, sở đã tham mưu UBND tỉnh đầu tư 547 dự án, với tổng kinh phí khoảng 6.568 tỷ đồng.