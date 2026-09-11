Cựu trưởng Công an TP Phú Quốc cũ bị đề nghị 14-16 năm tù

TPO - Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị phạt bị cáo Lê Văn Mót - cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc (cũ), từ 14-16 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"; bị cáo Nguyễn Thị Hằng bị đề nghị mức án tù chung thân.

Ngày 11/9, TAND tỉnh An Giang tiếp tục phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Văn Mót - cựu Trưởng Công an TP Phú Quốc, (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang), và Nguyễn Thị Hằng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bị cáo Hằng còn bị truy tố thêm về tội Rửa tiền.

Tại phiên toà, đại diện Viện KSND tỉnh An Giang cho rằng hành vi của bị cáo Mót và Hằng là đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại cho các bị hại hơn 67,7 tỷ đồng.

Bị cáo Lê Văn Mót bị đề nghị mức án 14-16 năm tù. Ảnh: PV

Theo Viện KSND, bị cáo Mót từng giữ chức Trưởng Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Phú Quốc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Phú Quốc (cũ). Với trình độ và vị trí công tác, bị cáo Mót am hiểu pháp luật, nắm rõ các quy định, chủ trương và quy hoạch tại địa phương.

Viện KSND cho rằng, Mót biết đất do Nhà nước quản lý, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các cá nhân là trái pháp luật; nhưng vẫn cấu kết với Hằng để thực hiện hành vi gian dối, bán đất và nhận làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các bị hại.

Theo cáo buộc, do các bị hại không quen biết Hằng nên ban đầu tìm đến Mót vì tin tưởng vào vị trí, uy tín của bị cáo. Mót đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn và sức ảnh hưởng để tạo niềm tin, sau đó giới thiệu Hằng để các bị hại chuyển tiền.

Đối với Hằng, Viện KSND cho rằng, sau khi nhận tiền từ các bị hại, bị cáo đã thực hiện một số giao dịch chuyển tiền cho người thân nhằm hợp thức hóa nguồn tiền. Do đó, việc truy tố Hằng thêm về tội "Rửa tiền" là có căn cứ.

Về nhân thân, Viện KSND đánh giá, Hằng từng có tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản nhưng không ăn năn, hối cải mà tiếp tục phạm tội.

Đại diện Viện KSND tỉnh An Giang nhận định, hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của các bị hại. Các bị cáo đã lợi dụng sự tin tưởng, mất cảnh giác của bị hại để chiếm đoạt hơn 67,7 tỷ đồng; gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự xã hội. Việc truy tố các bị cáo về các tội danh trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Từ những phân tích trên, Viện KSND tỉnh An Giang đề nghị HĐXX tuyên phạt Lê Văn Mót từ 14-16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối với Nguyễn Thị Hằng, Viện KSND đề nghị mức án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, và 10-12 năm tù về tội Rửa tiền; tổng hợp hình phạt là chung thân.

Về trách nhiệm dân sự, Viện KS đề nghị buộc Mót và Hằng liên đới bồi thường, khắc phục hậu quả, trả lại tiền cho bị hại.

HĐXX dự kiến nghị án khoảng một tuần trước khi tuyên án.

Trước đó, tại phiên tòa ngày 22/4, HĐXX đã quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung, làm rõ vai trò của từng bị cáo.