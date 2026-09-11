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Pháp luật

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Bắt tạm giam người phụ nữ đăng 48 video xuyên tạc, vu khống

Nhật Huy

TPO - Từ tài khoản Facebook “Tuyen Nguyen”, Nguyễn Thị Tuyền đăng tải 48 video có nội dung bị cơ quan chức năng xác định sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín tổ chức, cá nhân.

Ngày 11/9, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền (SN 1973, ngụ xã Thạnh Phú, TP. Cần Thơ) để điều tra về hành vi “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Theo điều tra, tháng 8/2013, Tuyền cùng một số đối tượng cầm đầu khiếu kiện kéo đến trụ sở UBND huyện Cờ Đỏ cũ gây rối. Sau đó, Tuyền bị TAND TP. Cần Thơ xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 24 tháng tù về tội “Gây rối trật tự công cộng”, chấp hành xong án phạt vào ngày 10/7/2015.

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Công an thực hiện các quyết định tố tụng đối với Nguyễn Thị Tuyền. Ảnh: CACT.

Đến năm 2020, Tuyền 3 lần bao chiếm đất, ngăn cản người khác gieo lúa trên diện tích gần 2,5ha. Với hành vi này, Tuyền bị TAND TP. Cần Thơ xét xử phúc thẩm, tuyên phạt 18 tháng tù về tội “Hủy hoại tài sản”.

Sau khi chấp hành xong án vào năm 2022, Tuyền thường xuyên ra Hà Nội khiếu kiện vượt cấp. Tuyền còn có lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước và kêu gọi cộng đồng mạng trong và ngoài nước ủng hộ, giúp đỡ.

Qua công tác quản lý, các đơn vị nghiệp vụ Công an TP. Cần Thơ phát hiện nhiều video trên tài khoản Facebook “Tuyen Nguyen” do Tuyền sử dụng có nội dung bị xác định là sai sự thật, xúc phạm, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Ngày 25/8, lãnh đạo Công an TP. Cần Thơ chỉ đạo chuyển tài liệu đến Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố để thụ lý, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

Cơ quan CSĐT sau đó trưng cầu giám định 48 video để xác định có hay không bị cắt ghép, chỉnh sửa hình ảnh. Kết quả giám định xác định, cả 48 video không bị cắt ghép, chỉnh sửa.

Cơ quan CSĐT tiếp tục trưng cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Cần Thơ giám định nội dung 48 video.

Theo kết luận giám định, nội dung và lời nói trong 48 video có các lời lẽ sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, cá nhân. Điều này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của cơ quan Nhà nước, lãnh đạo cấp cao và một số cá nhân.

Từ kết quả điều tra, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP. Cần Thơ quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Thị Tuyền để điều tra.

Nhật Huy
#bắt tạm giam #xuyên tạc #vu khống #lợi dụng quyền tự do dân chủ #Cần Thơ

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