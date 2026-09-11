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Pháp luật

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Giả làm khách, trộm nhiều tiền, vàng của chủ cửa hàng trái cây

Nhật Huy

TPO - Giả làm khách mua trái cây, Nguyễn Thị Kiều Nga lén lấy chiếc túi của chủ cửa hàng, bên trong có hơn 66 triệu đồng, cùng nhiều trang sức bằng vàng. Người phụ nữ này từng có 4 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 11/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ Nguyễn Thị Kiều Nga (SN 1972, ngụ xã Cần Giuộc, Tây Ninh) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Theo điều tra ban đầu, sáng 10/9, Nga ra chợ Dương Đông (đặc khu Phú Quốc, An Giang) mua hàng. Tại một sạp trái cây, Nga thấy bà M.D. (SN 1974, ngụ Phú Quốc) - chủ sạp để chiếc túi sau lưng và đang bận bán hàng cho khách.

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Nguyễn Thị Kiều Nga và tang vật của vụ án. Ảnh: Phan Giang.

Nảy sinh ý định trộm cắp, Nga giả làm khách mua trái cây rồi lén lấy chiếc túi. Bên trong có hơn 66 triệu đồng, 2 nhẫn, 1 lắc tay và 2 vòng tay đều bằng vàng.

Sau khi phát hiện mất túi, bà D. trình báo công an.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định nghi phạm là Nga nên mời làm việc.

Tại cơ quan công an, Nga khai nhận hành vi và giao nộp toàn bộ tài sản.

Theo cơ quan chức năng, Nga từng có 4 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chấp hành xong án phạt tù ngày 20/1/2023 và chưa được xóa án tích.

Nhật Huy
#An Giang #trộm cắp tài sản #Phú Quốc #Công an tỉnh An Giang #4 tiền án #trộm vàng

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