Tiếp nhận 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ TPHCM ra Hà Nội giám định ADN

TPO - Máy bay CASA-295 của Lữ đoàn Không quân 918 sáng 11/9 đã vận chuyển 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ TPHCM ra Hà Nội, tiếp tục hành trình tìm lại danh tính những Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Sáng 11/9, máy bay vận tải quân sự CASA-295 của Lữ đoàn Không quân 918 thuộc Quân chủng Phòng không - Không quân (PK-KQ) thực hiện chuyến bay đặc biệt, vận chuyển 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ do Quân khu 7 bàn giao từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM), đã hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm (Hà Nội) để phục vụ công tác giám định ADN, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Trong số 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ nói trên, tỉnh Tây Ninh có 5.287 mẫu, thành phố Đồng Nai có 4.651 mẫu, tỉnh Lâm Đồng có 3.625 mẫu. Các mẫu được niêm phong, đóng gói trong 144 thùng chuyên dụng phủ Quốc kỳ.

Chuyến bay đặc biệt vận chuyển 13.563 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ sân bay Tân Sơn Nhất (TPHCM) đã hạ cánh xuống sân bay Gia Lâm (Hà Nội) sáng 11/9.

Sau khi di chuyển vào khu vực nhà chờ, Ban Tổ chức thực hiện nghi thức đưa các thùng mẫu sinh phẩm từ máy bay CASA-295 xuống. Tại đây, Ban tổ chức đã thực hiện nghi lễ dâng hoa, dâng hương, thành kính tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.

Tất cả các mẫu sinh phẩm được vận chuyển về Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam và Viện Pháp y Quân đội để tiếp tục thực hiện công tác giám định ADN.

Các mẫu sinh phẩm được vận chuyển về Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam và Viện Pháp y Quân đội để tiếp tục thực hiện công tác giám định ADN.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ, cho biết đây là lần thứ 2 Quân chủng thực hiện chuyến bay vận chuyển mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ.

Trước đó, vào ngày 21/8, Quân chủng PK-KQ đã phối hợp với Bộ Tư lệnh TPHCM vận chuyển 7.104 mẫu sinh phẩm hài cốt liệt sĩ từ TPHCM ra Hà Nội phục vụ giám định ADN để xác định danh tính liệt sĩ.

"Chúng tôi đã tính toán kỹ lưỡng tải trọng của máy bay, khối lượng của các thùng, hộp chứa mẫu sinh phẩm để làm sao trong quá trình vận chuyển được trang trọng, chu đáo và an toàn", Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn chia sẻ.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn - Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ thông tin về chuyến bay đặc biệt.

Phó Chính ủy Quân chủng PK-KQ cho biết, trên máy bay, các thùng đựng mẫu sinh phẩm được đặt trên các giá và có dây đai để đảm bảo trong quá vận chuyển không bị ảnh hưởng do điều kiện thời tiết.

Đây là chuyến bay tình nghĩa, chuyến bay đặc biệt thể hiện sự tri ân của cán bộ, chiến sĩ Quân chủng PK-KQ đối với sự hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

"Chúng tôi tin tưởng rằng với ánh sáng của khoa học, danh tính của các Anh hùng liệt sĩ sẽ sớm được xác định", Thiếu tướng Nguyễn Huy Tuấn nói.