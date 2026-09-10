Cặp bác sĩ nội trú 'anh thủ khoa, em top 3' đang viral của ĐH Y Hà Nội

Bên nhau từ thời học cấp 3, cùng trải qua 6 năm ở Đại học Y Hà Nội, Đức Thành và Phương Thảo giờ đây sẽ tiếp tục đồng hành trong 3 năm nội trú sắp tới.

Bên nhau từ thời học cấp 3, cùng trải qua 6 năm ở Đại học Y Hà Nội, Đức Thành và Phương Thảo giờ đây sẽ tiếp tục đồng hành trong 3 năm nội trú sắp tới.

Tại sự kiện Match Day 2026 - ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội, Phạm Đức Thành được vinh danh trong nhóm ba thủ khoa xuất sắc. Anh đứng đầu nhóm Y học cổ truyền với 26,88/30 điểm.

Ngồi phía dưới, Nguyễn Phương Thảo - bạn gái Thành - cũng vừa hoàn thành kỳ thi với thành tích top 3 bác sĩ nhóm ngành Y học cổ truyền. Khi tên Thành được xướng lên, cô nở nụ cười và cùng hàng trăm người có mặt dành tràng pháo tay chúc mừng.

"Hai chúng tôi từ khi xác định thi bác sĩ nội trú đều đặt mục tiêu học, ôn và thi hết mình để đạt được thành tích cao nhất có thể. Với thành tích như hôm nay, chúng tôi đều cảm thấy vô cùng vui và tự hào khi đã hoàn thành mục tiêu đề ra", Thành nói.

Phạm Đức Thành (thứ 2 từ phải qua) là 1 trong 3 thủ khoa của kỳ thi bác sĩ nội trú năm nay. Ảnh: Trần Hiền

Duyên số

Thành và Thảo (cùng sinh năm 2002) biết nhau từ những năm THPT. Cả hai học tại THPT Thăng Long, ở hai lớp sát vách nhưng ban đầu chỉ dừng ở mức quen biết.

Mối quan hệ trở nên thân thiết hơn khi hai người cùng tham gia một lớp học thêm. Thảo khi đó ấn tượng với Thành là một cậu bạn học giỏi, ham học và ga lăng. Nhiều năm sau, cô nói những điểm đó ở bạn trai vẫn không thay đổi.

Điều khiến cả hai bất ngờ là sau thời gian học cùng trường, họ tiếp tục gặp nhau trên giảng đường Đại học Y Hà Nội. Cả hai cùng chọn Y học cổ truyền, trở thành bạn học trong suốt 6 năm đại học.

Thành và Thảo trong ngày đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú ở Đại học Y Hà Nội. Ảnh: NVCC.

Với Thành, quyết định theo ngành Y không phải lựa chọn ban đầu. Nam sinh từng yêu thích Vật lý và có thời gian ôn luyện trong đội tuyển học sinh giỏi. Sau đó, khi bố mẹ ngày một lớn tuổi và thường xuyên gặp những cơn đau mạn tính, Thành bắt đầu tìm hiểu về y khoa. Anh quyết định chuyển hướng sang khối B và theo Y học cổ truyền với mong muốn sau này có thể tự mình chăm sóc, chữa bệnh cho bố mẹ.

Thảo lại đến với ngành Y từ một trải nghiệm khác. Cô từng khá e ngại việc học y vì thời gian đào tạo dài, chương trình học vất vả và chi phí không nhỏ. Bước ngoặt xảy ra khi Thảo phải điều trị chứng đau cổ vai gáy do căng thẳng ôn thi.

Trong thời gian điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương, sự tận tâm và chuyên môn của các bác sĩ khiến cô thay đổi suy nghĩ. Trải nghiệm đó giúp Thảo có thêm động lực để theo đuổi ngành Y.

"Có lẽ chính duyên số đã đưa hai đứa tôi cùng rẽ vào chung một đường", Thành nói.

Cũng từ quá trình học tập và theo đuổi cùng một mục tiêu, hai người dần trở nên thân thiết rồi bắt đầu hẹn hò.

Gần 8 năm sau, mối quan hệ của họ vẫn gắn với việc học và nghề nghiệp. Cả hai thường cùng nhau học tập, trao đổi kiến thức và chia sẻ những khó khăn trong quá trình đào tạo.

Cùng học, cùng thi

Trong 6 năm học Y, Thành và Thảo có những phần kiến thức, thời khóa biểu và cách học khác nhau. Tuy vậy, việc cùng theo một chuyên ngành giúp họ dễ dàng hiểu được mục tiêu và cách học của đối phương.

"Có lúc tôi đang học phần khác hay có thời khóa biểu khác nhưng bạn vẫn nắm được và hiểu được hết cách học, mục tiêu học của tôi. Bằng một cách nào đó, chúng tôi vẫn luôn bổ trợ được kiến thức cho nhau, song hành và hỗ trợ đối phương kịp thời, hiệu quả", Thảo kể.

Kỳ thi bác sĩ nội trú là một trong những thử thách lớn nhất mà cả hai cùng trải qua.

Cặp đôi có gần 8 năm bên nhau, từ khi còn là học sinh cấp 3. Ảnh: NVCC.

Ngay từ khi xác định tham dự kỳ thi, Thành và Thảo đều đặt mục tiêu đạt kết quả cao. Hai người cùng duy trì việc học và ôn luyện, đồng thời hỗ trợ nhau trong những giai đoạn áp lực.

Tuy cùng chung mục tiêu, mỗi người vẫn có những thời điểm gặp khó khăn riêng. Thành cho biết trong những năm học Y, anh chưa từng hối hận về lựa chọn của mình nhưng không tránh khỏi những lúc quá tải vì áp lực học tập. Có thời điểm anh muốn tạm gác sách vở để thoát khỏi guồng quay học tập.

Những lúc đó, Thảo là người giúp anh cân bằng lại trạng thái. Với Thành, sự đồng hành của bạn gái không chỉ nằm ở việc cùng học mà còn ở khả năng giúp anh tạm rời khỏi áp lực học hành, lấy lại tinh thần để tiếp tục.

"Thảo giúp tôi giải tỏa căng thẳng, cân bằng lại cảm xúc, để rồi sau đó tôi lại có thể xốc lại tinh thần và tiếp tục chiến đấu", Thành chia sẻ.

Ngược lại, việc có một người cùng trải qua quá trình học tập và thi cử giúp Thảo cảm thấy mình luôn có người hiểu những áp lực mà bản thân đang đối mặt.

Theo cô, điều quan trọng nhất để cả hai duy trì mối quan hệ trong những năm học Y là lắng nghe và thấu hiểu. Mỗi người đều phải biết đặt mình vào vị trí của người còn lại, đồng thời sẵn sàng điều chỉnh bản thân khi cần thiết.

3 năm nội trú

Sau gần 8 năm bên nhau, Thành và Thảo tiếp tục bước vào một chặng đường mới. Cả hai đều đỗ bác sĩ nội trú và sẽ trải qua 3 năm đào tạo tiếp theo.

Với Thành, kết quả của kỳ thi không phải dấu mốc để hai người dừng lại mà là động lực để tiếp tục học tập.

"Nghe thì có vẻ hơi nghiêm túc quá, nhưng thật sự sau khi kỳ thi kết thúc, điều đầu tiên chúng tôi muốn làm là tiếp tục hỗ trợ nhau trau dồi kiến thức và rèn luyện tay nghề lâm sàng", Thành nói.

Thành và Thảo sẽ tiếp tục chặng đường bác sĩ với 3 năm đào tạo bác sĩ nội trú. Ảnh: NVCC.

Cả hai đều tâm niệm rằng theo y khoa là con đường học không ngừng nghỉ, học suốt đời, nên việc thi đỗ nội trú chỉ là bước khởi đầu chứ không phải là đích đến để nghỉ ngơi. Cặp đôi đều đặt mục tiêu trở thành những bác sĩ có chuyên môn tốt. Sau 6 năm đại học và kỳ thi nội trú, họ hiểu chặng đường phía trước vẫn còn nhiều thử thách.

Thành trân trọng ở bạn gái sự bình tĩnh và nguồn năng lượng tích cực mà cô mang lại. Những lúc công việc và học tập căng thẳng, việc được ở cạnh Thảo, nghe cô kể những câu chuyện trong ngày giúp anh có thêm khoảng thời gian nghỉ ngơi và cân bằng.

Thảo cũng cho rằng việc cùng nhau trưởng thành từ những năm cấp 3 giúp cả hai hiểu rõ hơn về con đường mình lựa chọn.

"Chúng tôi bên nhau từ những ngày nắng mưa ngồi sau xe của cậu ấy, cùng nhau ôn thi đại học, cùng đỗ vào Đại học Y Hà Nội khoa Y học cổ truyền, cùng nhau đi qua 6 năm đại học. Giờ đây thi đỗ bác sĩ nội trú, chúng tôi lại được sánh bước bên nhau trên một hành trình mới", cô nói.

Match Day là ngày đăng ký chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú, được Đại học Y Hà Nội duy trì từ năm 2016. Tại Match Day 2026 diễn ra chiều 9/9, 780 thí sinh đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng sau kỳ thi tuyển sinh lần lượt được gọi theo thứ hạng điểm thi từ cao xuống thấp để lựa chọn chuyên ngành. Người có thứ hạng cao hơn được quyền chọn trước; khi một chuyên ngành đủ chỉ tiêu, hệ thống sẽ khóa lựa chọn ngành đó.

Năm nay, trường được phê duyệt 444 chỉ tiêu bác sĩ nội trú thuộc 37 chương trình đào tạo. Có 1.114 thí sinh từ 18 cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe đăng ký dự thi, trong đó 780 người đủ điều kiện tham dự Match Day.

Link gốc: https://lifestyle.zingnews.vn/cap-bac-si-noi-tru-anh-thu-khoa-em-top-3-dang-viral-cua-dh-y-ha-noi-post1682281.html