Duy trì thường xuyên đội hình thanh niên tình nguyện Mùa hè số

TPO - Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải cho biết sau buổi tổng kết hôm nay, chiến dịch Mùa hè số sẽ chuyển sang trạng thái mới là duy trì thường xuyên các đội hình tại các địa phương.

Sáng 10/9, Thành Đoàn TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động của các đội hình thanh niên tình nguyện “Mùa hè số” hỗ trợ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả công tác phục vụ người dân tại các phường, xã, đặc khu trên địa bàn thành phố; chiến dịch tình nguyện hè 2026.

Tại hội nghị, chị Bùi Thị Phương Trâm - Bí thư Đoàn phường Dĩ An cho biết, trong bối cảnh đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, địa phương đối mặt một số khó khăn khách quan như mức độ tiếp cận kỹ năng số của một bộ phận bà con nhân dân, đặc biệt là người lớn tuổi, người lao động tự do còn hạn chế.

Bí thư Đoàn phường Dĩ An Bùi Thị Phương Trâm chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Ngô Tùng

Đứng trước bối cảnh đó, tuổi trẻ Dĩ An đã xung kích tham gia tháo gỡ khó khăn trên với việc kiến tạo một “thế trận nhân dân trên mặt trận số” thông qua phối hợp giữa nguồn lực tại chỗ và lực lượng thanh niên tình nguyện tại các trường cao đẳng, đại học ở các địa bàn lân cận. Theo đó, Đoàn phường thành lập và duy trì 19 đội hình tình nguyện tại 19 khu phố. Cùng với đó là phối hợp với 3 đội hình chuyên của các trường đại học, cao đẳng.

“Thành viên của 19 đội hình thanh niên tại chỗ chính là những người hiểu rõ địa bàn, gần gũi bà con nhân dân. Chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thuộc hệ thống chính trị và các đoàn thể chính trị - xã hội phường thực hiện phương châm ‘đi từng ngõ, gõ từng nhà’ để đảm bảo hướng dẫn bà con một dần dần quen thuộc với các tiện ích số hóa”, chị Phương Trâm chia sẻ và cho biết đến nay tuổi trẻ đã hỗ trợ hơn 36.000 người dân trên địa bàn tiếp cận công nghệ.

Bạn Võ Minh Đăng - Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học quốc gia TPHCM) cho biết, tuổi trẻ nhà trường đã triển khai 3 đội hình lớn là Ánh sáng số, Dấu ấn số và Thanh niên số.

Từ chính thế mạnh ngành nghề được đào tạo, các bạn sinh viên đã ứng dụng tri thức, kỹ năng IT, chuyên môn để góp phần nâng cao năng lực số, hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ, dịch vụ số và từng bước hình thành khả năng tự sử dụng cho bà con.

Với đội hình “Thanh niên số”, các bạn trẻ Trường đại học Khoa học Tự nhiên đã tiếp cận hơn 4.000 người dân, hơn 1.100 lượt đảng viên được hỗ trợ cài đặt, sử dụng ứng dụng số.

Sinh viên Trường Đại học Sư phạm TPHCM giúp các cán bộ khu phố sử dụng ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử. Ảnh: Ngô Tùng

Duy trì thường xuyên đội hình Mùa hè số

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông ghi nhận và đánh giá cao những cách làm hiệu quả, thiết thực, thể hiện vai trò của tuổi trẻ thành phố trong trong thực hiện công tác chuyển đổi số, phong trào Bình dân học vụ số gắn với công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông phát biểu.

“Đội hình Mùa hè số không chỉ là hoạt động tình nguyện hưởng ứng chuyển đổi số mà từng bước đưa thanh niên đến đúng nơi cơ sở cần, tham gia trực tiếp vào những công việc cụ thể gắn với nhiệm vụ vận hành chính quyền địa phương 2 cấp và nhu cầu thực tế của người dân”, ông Thông ghi nhận.

Ông Thông yêu cầu Ban Thường vụ Thành Đoàn tổng hợp các mô hình, cách làm hay để áp dụng cho chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh trong thời gian tới để hỗ trợ người dân được thường xuyên hơn.

Ông Thông cũng nhấn mạnh, tình nguyện trong giai đoạn mới không chỉ là sức trẻ và nhiệt huyết, mà phải là đem tri thức, chuyên môn, công nghệ và năng lực để giải quyết vấn đề.

Trong bối cảnh TPHCM đang quyết liệt triển khai Nghị quyết số 09 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TPHCM trong kỷ nguyên mới, nhất là sau khi Quốc hội thông qua Luật Phát triển đô thị, lãnh đạo Thành ủy TPHCM đề nghị thanh niên phải tiếp tục là lực lượng tiên phong, không chỉ hưởng ứng chủ trương mà cần trực tiếp tham gia giải quyết những vấn đề mới, khó của thành phố; đi đầu trong ứng dụng công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải cho biết, hội nghị tổng kết không phải điểm kết thúc của chiến dịch mà sẽ chuyển sang trạng thái mới là duy trì thường xuyên các đội hình.

Theo đó, Thành Đoàn cùng các thành viên Ban chấp hành Đoàn trường và các đơn vị sẽ là cầu nối để bổ sung, kết nối các bạn sinh viên năm 4 có nhu cầu, điều kiện đi thực tập tại cơ sở, tại địa phương. Đồng thời, các ngày thứ 7, chủ nhật từ nay đến hết năm và những năm tiếp theo, Thành Đoàn cũng sẽ cố gắng duy trì, có đội hình chủ động để sẵn sàng hỗ trợ các địa phương.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Đặng Minh Thông và Bí thư Thành Đoàn TPHCM Ngô Minh Hải trao Bằng khen của Chủ tịch UBND TPHCM tặng các cá nhân, đơn vị triển khai có hiệu quả đội hình Mùa hè số.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường cùng Phó Bí thư Đảng ủy UBND TPHCM Nguyễn Thanh Xuân trao khen thưởng cho các tổ cá nhân, đơn vị xuất sắc. Ảnh: Ngô Tùng