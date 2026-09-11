Cuộc thi Check-in Hạnh phúc: Cho phép sử dụng AI, nhưng không thay thế trải nghiệm thật

TPO - Cuộc thi Check-in Hạnh phúc mùa 1 với chủ đề "Từ đây có một Tôi khác" cho phép thí sinh sử dụng AI trong quá trình sáng tạo, tuy nhiên AI không thể thay thế công việc sáng tác. Ban Tổ chức cho rằng AI chỉ là công cụ hỗ trợ, không thay thế câu chuyện, trải nghiệm và dấu ấn cá nhân của tác giả.

Cuộc thi cho phép sử dụng AI

Ngày 11/9, tại Hà Nội, báo Tiền Phong tổ chức phát động cuộc thi Check-in Hạnh phúc mùa 1 với chủ đề Từ đây có một Tôi khác. Cuộc thi là không gian để mỗi người “định vị” lại tọa độ hạnh phúc của chính mình thông qua những câu chuyện, khoảnh khắc đời thường đầy ý nghĩa.

Tại chương trình phát động, Ban Tổ chức đã nhận được sự quan tâm, chia sẻ của cơ quan báo chí về nội dung liên quan đến tên gọi, thể lệ cuộc thi hay việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI), đối tượng dự thi...

Nhà báo Phùng Công Sưởng cho rằng một cuộc thi cần có tính thời đại, trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI), Internet và các nền tảng số đang thay đổi cách sáng tác, sản xuất nội dung.

Vì vậy, Ban Tổ chức thống nhất cho phép người tham gia sử dụng AI, tuy nhiên AI phải được xem là công cụ hỗ trợ thể hiện ý đồ, ý tưởng và thông điệp của tác giả, thay vì làm thay công việc sáng tác.

Nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ tại lễ phát động.

“Chúng tôi coi AI là nhân vật hỗ trợ, chứ không phải là nhân vật và làm thay tác giả. Với các tác phẩm có sử dụng AI, tác giả cần phải ghi rõ là có sử dụng AI và chiếm bao nhiêu phần trăm trong đó. Khi đã ghi như vậy, chúng tôi có đủ công cụ để thẩm định các tác phẩm đó một lần nữa trước khi xác định có được đánh giá cao hay được giải hay không”, ông nói.

Cùng chia sẻ về vấn đề sử dụng AI trong các tác phẩm dự thi, nhà báo Trần Nhật Minh, nguyên Giám đốc VOV3 (Đài Tiếng nói Việt Nam), thành viên Ban Giám khảo, cho rằng việc sử dụng AI trong các tác phẩm dự thi cần được cân nhắc về tỷ lệ và mục đích sử dụng, đặc biệt với các sản phẩm video và voice.

Nhà báo Trần Nhật Minh cho rằng việc sử dụng AI trong các tác phẩm dự thi cần được cân nhắc về tỷ lệ và mục đích sử dụng.

Theo ông, AI có thể được sử dụng để tạo hiệu ứng, tăng cảm xúc cho tác phẩm. Tuy nhiên, gốc của tác phẩm phải là câu chuyện thật, trạng thái thật, cảm xúc thật, chứ không phải câu chuyện của AI.

"Với bài viết, chúng ta tốt nhất viết hoàn toàn bằng cảm xúc, trải nghiệm của mình. Chúng tôi cũng có thể sử dụng công cụ để kiểm tra việc này. Chúng tôi cũng khuyến cáo người viết, người thi rằng có thể viết chưa hay, có thể dài hay không được dài. Nhưng cái ‘được’ lớn nhất chính là chúng ta đã tìm thấy chính chúng ta, tìm thấy một cái tôi khác ở trong chính mình", nhà báo Trần Nhật Minh nêu.

Ông cũng chỉ ra rằng ngôn ngữ do AI tạo ra thường “rất sạch sẽ” nhưng theo một công thức nhất định. Trong khi đó, điều Ban Giám khảo tìm kiếm ở người viết là dấu ấn cá nhân và cách diễn đạt riêng. Và đó là điều mà cuộc thi tìm kiếm.

Hạnh phúc là sự tỉnh thức và trách nhiệm

Chia sẻ về tên cuộc thi với khái niệm “check-in”, ông Trịnh Xuân Quang - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong, Phó Trưởng Ban Tổ chức, cho biết, cuộc thi Check-in Hạnh phúc không chỉ là việc đánh dấu địa điểm trên bản đồ, mà trong khuôn khổ cuộc thi, đó là sự “định vị” cảm xúc, sự tỉnh thức của bản thân tại một toạ độ mà ở đó ta cảm thấy bình yên nhất.

“Chúng tôi muốn định nghĩa lại từ ‘check-in’ không chỉ đơn thuần là toạ độ địa lý, mà là toạ độ hạnh phúc. Hạnh phúc đôi khi nằm ở sự tỉnh thức, khi con người biết lắng nghe bản thân, nhận ra rằng mình có một bản thể khác - một bản thể tích cực, biết trân trọng những giá trị giản đơn”, ông Quang chia sẻ.

Ông Trịnh Xuân Quang - Giám đốc Trung tâm Đào tạo và Truyền thông Tiền Phong, chia sẻ về cuộc thi.

Ông Quang nhấn mạnh, Ban Tổ chức cuộc thi mong muốn nhận được sự quan tâm, tham gia dự thi của những nhân vật truyền cảm hứng. Những câu chuyện của họ không chỉ dừng lại ở mặt báo mà còn lan tỏa, tạo động lực để mỗi người tự tìm kiếm “phiên bản khác” của chính mình. Sự thành công của cuộc thi không nằm ở giải thưởng, mà ở việc chúng ta nhận ra mình đang tồn tại và hạnh phúc với thực tại.

Cùng trao đổi tại chương trình, ông Bùi Văn Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiền Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức cho biết, nhấn mạnh rằng, Check-in Hạnh Phúc không đơn thuần là một cuộc thi với các quy trình nhận bài và trao giải thông thường. Mục tiêu cốt lõi mà chương trình hướng đến là tạo ra một "không gian lưu giữ những khoảnh khắc", nơi mỗi cá nhân tìm lại được "phiên bản khác" của chính mình thông qua sự tỉnh thức.

Ông Bùi Văn Phương - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tiền Phong, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức chia sẻ tại lễ phát động.

Để giữ vững sức sống đó, Ban Tổ chức đã lên lộ trình hành động cụ thể, từ xây dựng cộng đồng tương tác với việc thiết lập các kênh theo dõi cuộc thi trên các nền tảng số của báo Tiền Phong, đến lưu trữ, lan tỏa các tác phẩm dự thi bằng ứng dụng số.

Đại diện Ban Tổ chức khẳng định, điều làm nên giá trị bền vững cho Check-in Hạnh Phúc chính là những "điểm chạm" cảm xúc. Khi mỗi cá nhân tự nhận thấy rằng họ có một phiên bản tốt đẹp hơn thông qua việc nhận thức trách nhiệm với bản thân và cộng đồng, đó chính là thành công lớn nhất.

Ông Phượng chia sẻ: "Khi con người nhận ra những giá trị của bản thân, tự tỉnh thức và sống có trách nhiệm hơn, cuộc thi sẽ tự nhiên trở thành nguồn năng lượng tích cực lan tỏa khắp cộng đồng".

Kích hoạt hạnh phúc từ hành trình của mỗi người

Chia sẻ tại họp báo lễ phát động cuộc thi Check-in Hạnh phúc, TS. Ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ và Đại đức Thích Vạn Lợi cùng đánh giá cuộc thi có ý nghĩa ở việc khuyến khích mỗi người nhìn lại hành trình đã đi qua, nhận ra niềm hạnh phúc từ những điều gần gũi và chia sẻ trải nghiệm bằng nhiều hình thức.

Theo TS. Ngôn ngữ học Đỗ Anh Vũ, một trong những điểm đáng chú ý của cuộc thi là tính “làm chủ”, khi người tham gia có thể bắt đầu từ chính những trải nghiệm của mình. “Nói đến check-in là hành trình, chuyến đi những nơi mình từng đến, trải nghiệm. Tên gọi này gần gũi với tất cả mọi người, có thể thu hút số đông quan tâm, không phân biệt tuổi tác, công việc, địa vị”, ông nói.

TS. Đỗ Anh Vũ cho rằng việc đi đây đó, thưởng lãm núi sông là một mong muốn tự nhiên, lương thiện và nhân bản. Những chuyến du lịch, đi phượt đôi khi mang lại trải nghiệm đặc biệt, thậm chí có thể làm thay đổi cuộc đời mỗi người. Những câu chuyện như vậy hoàn toàn có thể trở thành chất liệu cho một tác phẩm dự thi.

TS. Đỗ Anh Vũ kỳ vọng cuộc thi tìm kiếm được những cây bút mới với phong cách diễn đạt mới.

Ông kỳ vọng cuộc thi không chỉ thu hút những gương mặt quen thuộc trong làng văn mà còn tìm kiếm những người viết mới, với cách diễn đạt mới. Bên cạnh hình thức bài viết truyền thống, việc ban tổ chức tiếp nhận sản phẩm video, voice cũng mở rộng cơ hội tham gia cho nhiều đối tượng.

Đại đức Thích Vạn Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Biên phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế, Phó Trụ trì Chùa Long Hưng (Hà Nội), cho rằng ý nghĩa của cuộc thi nằm ở việc gợi nhắc con người về hạnh phúc từ sự hiện diện và những điều đang có.

Đại đức Thích Vạn Lợi đặt câu hỏi: “Tôi điện thoại cho mẹ tôi, có thể gửi video để dự thi hay không?”. Theo ông, câu trả lời là có, bởi hạnh phúc không nhất thiết phải là một khoảnh khắc đặc biệt. Khi con người biết chánh niệm về sự tồn tại của mình, việc được sống, được hít thở, được nhìn thấy cảnh đẹp, gặp những người mình yêu thương đã là hạnh phúc. “Cuộc thi nhắc nhở mọi người đang tồn tại là hạnh phúc”, Đại đức Thích Vạn Lợi nói.

Đại đức Thích Vạn Lợi, Phó Giám đốc Trung tâm Biên phiên dịch tư liệu Phật giáo Quốc tế, Phó Trụ trì Chùa Long Hưng (Hà Nội) chia sẻ về cuộc thi.

Theo ông, trong cuộc sống, con người dễ bị những yếu tố bên ngoài như tài sắc hay những mong cầu vật chất chi phối, từ đó cảm thấy mình chưa hạnh phúc. Trong khi đó, khi không đau ốm, có thể làm những điều có ý nghĩa và cảm nhận được những gì đang diễn ra quanh mình, đó đã là một trạng thái hạnh phúc.

Đại đức Thích Vạn Lợi kỳ vọng Check-in Hạnh phúc tạo được sự cảm nhận, tinh thần biết đủ và từ đó lan tỏa tới nhiều người hơn, kể cả bạn bè quốc tế. Ông cũng mong cuộc thi được duy trì thường niên, trở thành không gian để mỗi người nhìn lại hành trình của mình và chia sẻ những điều khiến họ cảm thấy hạnh phúc.