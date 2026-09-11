Nhà báo Phùng Công Sưởng: 'Không quan trọng đi đâu, mà đã đi qua điều gì để thay đổi'

TPO - Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi Check-in Hạnh phúc, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết, cuộc thi được khởi xướng với mong muốn tạo một không gian để mỗi người chia sẻ những câu chuyện, trải nghiệm có ý nghĩa và cùng lan tỏa những giá trị tích cực trong cuộc sống.

Lễ phát động cuộc thi Check-in Hạnh phúc được tổ chức chiều 11/9 tại Hà Nội. Cuộc thi mở ra một không gian để đông đảo độc giả trong và ngoài nước cùng chia sẻ những trải nghiệm, câu chuyện và khoảnh khắc tạo nên chuyển biến tích cực trong nhận thức, cảm xúc và cách sống của mỗi người.

Phát biểu tại lễ phát động cuộc thi, nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức, cho biết, trong hành trình hơn 70 năm xây dựng và phát triển, bên cạnh nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền, báo Tiền Phong còn có trách nhiệm đồng hành cùng xã hội, lan tỏa những giá trị tốt đẹp và góp phần kết nối cộng đồng.

Lễ phát động cuộc thi Check-in Hạnh phúc được tổ chức chiều 11/9 tại Hà Nội.

“Nhiều năm qua, báo đã tổ chức và phối hợp thực hiện nhiều cuộc thi, chương trình được bạn đọc và xã hội ghi nhận bởi ý nghĩa tích cực, giá trị nhân văn và khả năng kết nối cộng đồng. Chúng tôi tin rằng báo chí không chỉ phản ánh đời sống, mà còn có thể tạo ra những không gian để con người sẻ chia, cùng nhau lan tỏa những giá trị tốt đẹp. Cuộc thi Check-in Hạnh phúc được khởi xướng từ suy nghĩ đó”, Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

Với cuộc thi này, báo Tiền Phong mong muốn xây dựng một không gian kết nối những câu chuyện, trải nghiệm và góc nhìn tích cực về cuộc sống, để mỗi người có cơ hội nhìn lại những điều mình đã đi qua, chia sẻ những điều có ý nghĩa và tìm thấy sự đồng cảm từ cộng đồng.

Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Check-in Hạnh phúc cho rằng, cuộc thi muốn tìm kiếm những câu chuyện về hành trình mỗi người đi qua để tìm thấy hạnh phúc. Đó có thể là hành trình bắt đầu từ một lựa chọn, một cuộc gặp gỡ, một biến cố, cũng có thể đến từ công việc, gia đình, các mối quan hệ hay những trải nghiệm rất đỗi bình dị trong cuộc sống.

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức cuộc thi Check-in Hạnh phúc, phát biểu tại lễ phát động.

Theo đó, Check-in Hạnh phúc không chỉ tìm kiếm những khoảnh khắc vui vẻ, mà hướng đến những trải nghiệm có khả năng làm thay đổi cách mỗi người nhìn về cuộc sống, giúp họ hiểu mình hơn, trưởng thành hơn và biết trân trọng những điều tưởng như quen thuộc.

“Đó có thể là một khoảnh khắc rất nhỏ, nhưng đủ để trở thành dấu mốc, để mỗi người nhận ra mình đã thay đổi. Đây chính là những câu chuyện mà Check-in Hạnh phúc muốn tìm kiếm”, Trưởng Ban Tổ chức chia sẻ.

Với chủ đề mùa đầu tiên mang tên Từ đây có một Tôi khác, cuộc thi không đặt trọng tâm vào việc người tham gia đã đi đâu, mà quan trọng hơn là họ đã đi qua điều gì, trải nghiệm ấy đã để lại điều gì và đã thay đổi họ như thế nào.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn được lắng nghe những câu chuyện chân thành, những trải nghiệm có ý nghĩa và những thay đổi trong mỗi con người, được kể bằng tiếng nói riêng của mỗi người.

Thông qua cuộc thi, Ban tổ chức mong muốn được lắng nghe những câu chuyện chân thành, những trải nghiệm có ý nghĩa và những thay đổi trong mỗi con người.

"Qua mỗi mùa, với những chủ đề và góc tiếp cận khác nhau, cuộc thi sẽ tiếp tục mở ra một không gian để mọi người chia sẻ những câu chuyện về cuộc sống, trải nghiệm, hạnh phúc và sự trưởng thành. Sau mỗi mùa, Ban Tổ chức dự kiến tuyển chọn, biên tập và xuất bản những tác phẩm tiêu biểu thành tuyển tập Check-in Hạnh phúc, để những câu chuyện được viết ra không chỉ dừng lại trong khuôn khổ một cuộc thi, mà có thể được lưu giữ như những lát cắt về con người và cuộc sống ở từng thời điểm", Tổng Biên tập Phùng Công Sưởng nói.