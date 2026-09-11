Góp sức trẻ đổi thay vùng biên Đà Nẵng

TPO - Những ngày đầu tháng 9, ở xã biên giới La Dêê, những ánh đèn mới soi sáng đường quê, phòng máy tính, thư viện mới mở thêm cơ hội học tập cho trẻ em. Những phần việc ấy là một "lát cắt" trong 30 ngày tuổi trẻ Đà Nẵng hướng về các xã biên giới.

Những công trình “thắp sáng” bản làng

Những ngày đầu năm học mới, học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS La Dêê (xã La Dêê, TP. Đà Nẵng) liên tiếp đón nhận những niềm vui mới. Trong chương trình “Đồng hành cùng thanh, thiếu nhi vùng biên giới năm 2026”, đoàn công tác của Ban Thanh niên Công an TP. Đà Nẵng và các đơn vị đã mang đến cho các em những phần quà đặc biệt.

Tuổi trẻ Công an TP. Đà Nẵng trao tặng phòng máy tính cho học sinh xã biên giới La Dêê.



Đó là một “Phòng máy tính cho em” với 10 bộ máy tính bàn, một “Góc thư viện cho em” với hàng trăm đầu sách, công trình “Nước ấm vùng cao” cùng những phần quà là đồ dùng học tập, trang thiết bị phục vụ dạy học.

Trong phòng máy tính mới, các em học sinh miền núi rạng rỡ trong trang phục truyền thống, ánh mắt vừa háo hức, vừa tò mò. Có em chưa bao giờ sử dụng máy tính chỉ dám mân mê màn hình, tập gõ bàn phím. Có em mạnh dạn khởi động, dùng thử các phần mềm học tập được cài đặt sẵn.

Không chỉ đồng hành cùng học sinh vùng biên, trong 2 ngày dừng chân ở La Dêê, các tình nguyện viên cũng triển khai nhiều công trình, phần việc để hỗ trợ người dân địa phương cải thiện đời sống, cơ sở vật chất.

Đó là phần quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hệ thống đèn đường năng lượng mặt trời, cây giống và mô hình phát triển kinh tế cho thanh niên. Các bác sĩ “áo xanh” đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí cho khoảng 200 người dân.

Các em học sinh Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS La Dêê thích thú trải nghiệm thư viện mới.

Bên cạnh đó là hoạt động tập huấn kỹ thuật can thiệp, hỗ trợ trẻ có rối loạn phát triển dành cho giáo viên, người chăm sóc trẻ và kỹ năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong công tác chuyên môn, công tác Đoàn dành cho cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên.

Theo anh Zơ Râm Hải - Bí thư Đoàn xã La Dêê, những công trình được trao tại địa phương đều xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân, thanh thiếu nhi. Có thêm máy tính, thư viện, các em có điều kiện học tập tốt hơn. Có hệ thống đèn năng lượng mặt trời, đường làng thêm sáng.

Những công trình thanh niên "thắp sáng" các xã biên giới.

"Đối với địa phương, điều quý giá không chỉ là một món quà hay một công trình. Đó còn là sự đồng hành, quan tâm để thanh niên có thêm cơ hội để học tập, phát triển và người dân được chăm sóc, hỗ trợ”, anh Hải chia sẻ.

Bám nhu cầu, đồng hành lâu dài

Những hoạt động tại xã La Dêê nằm trong Chiến dịch “30 ngày đêm hỗ trợ thanh thiếu nhi các xã biên giới trên địa bàn TP. Đà Nẵng”. Chiến dịch được Thành Đoàn Đà Nẵng triển khai từ ngày 31/7 đến 31/8 tại 6 xã biên giới gồm: Tây Giang, A Vương, Hùng Sơn, Đắc Pring, La Êê và La Dêê.

Trong 30 ngày, các tổ chức Đoàn được phân công kết nghĩa phối hợp với Đoàn xã khảo sát nhu cầu, huy động đoàn viên, thanh niên và nguồn lực xã hội để triển khai công trình, phần việc phù hợp từng địa bàn.

Bác sĩ "áo xanh" khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân.

Toàn chiến dịch huy động tổng kinh phí hơn 1,36 tỷ đồng, phân bổ cho nhiều nhóm hoạt động, từ chăm lo thiếu nhi, xây dựng công trình dân sinh, chuyển đổi số đến bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe và hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế…

Tại A Vương, các tình nguyện viên đã lắp đặt 15 trụ đèn năng lượng mặt trời, làm 100 m đường bê tông. Ở Tây Giang, các công trình như: “Đường cờ Tổ quốc”, “Thắp sáng đường quê”, sân chơi thiếu nhi… được bàn giao cho địa phương sử dụng hiệu quả.

Chiến dịch tại xã Hùng Sơn huy động nguồn lực lớn nhất với khoảng 665 triệu đồng, trao tặng 2 công trình đường ống dẫn nước, 20 bộ đèn năng lượng mặt trời, 4 lớp phụ đạo hè, chăm sóc sức khỏe răng miệng cho hàng trăm thanh thiếu nhi…

Bên cạnh đó, hàng chục mô hình sinh kế được trao tặng, trao “cần câu” bền vững cho đoàn viên, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

Toàn chiến dịch huy động tổng kinh phí hơn 1,36 tỷ đồng để thực hiện các công trình, phần việc.

Theo anh Lê Công Hùng - Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng, chiến dịch tại 6 xã biên giới được tổ chức theo hướng bám sát nhu cầu địa phương với các công trình, phần việc, hoạt động thiết thực.

“Điều quan trọng là sau khi chiến dịch kết thúc, những công trình và phần việc đã thực hiện tiếp tục phát huy hiệu quả. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên các địa phương và đơn vị kết nghĩa sẽ tiếp tục duy trì kết nối, đồng hành và hỗ trợ thanh thiếu nhi, thanh niên vùng biên giới”, anh Hùng cho biết.